Venezuela se prepara para la Asamblea General de Misioneros Digitales

(conferenciaepiscopalvenezolana.com).-Con el propósito de responder a los nuevos desafíos de la evangelización en el continente digital, se llevó a cabo la primera reunión de la comisión preparatoria de la Asamblea General de Misioneros Digitales en Venezuela. El encuentro, marcado por un espíritu de sinodalidad, fue presidido por el Pbro. Willians Costa, SchP, Director del Centro de Cultura, Educación y Comunicaciones (CEC) del Secretariado Permanente del Episcopado Venezolano (SPEV).

En esta mesa de trabajo participaron destacados referentes del ámbito digital católico: Milagros de los Santos (Presidente de ARCA Nacional); la Sra. Maylú Burelli (Renovación Carismática); los jóvenes Jesús Urdaneta («Un minuto con Dios») y Rafael Silva (influencer católico); junto a los presbíteros e influencers Fray Juan Duque, OM (infuencer), y el Pbro. Carlos Quiva, de la Arquidiócesis de Maracaibo.

Identidad y propósito del misionero digital

La jornada inició con un momento de oración para encomendar al Espíritu Santo la labor de quienes anuncian el Evangelio a través de las pantallas. Durante el encuentro, se analizó el contexto de la misión digital en el país, una realidad que ha cobrado fuerza en el marco del proceso sinodal y que busca consolidarse como una forma auténtica de presencia eclesial.

Uno de los puntos clave fue la justificación de esta Asamblea. Los participantes coincidieron en que muchos misioneros digitales en Venezuela realizan su labor de forma aislada. Por ello, es imperativo crear espacios de comunión fraterna que permitan:

Superar la soledad del influencer católico.

Discernir y caminar en unidad con la Iglesia local.

Crear narrativas comunes que fortalezcan el mensaje cristiano.

Avanzar de la simple creación de contenido hacia una auténtica misión comunitaria.

Estructura y próximos pasos hacia la Asamblea

Durante la reunión se abrió un diálogo profundo sobre la metodología para la realización del evento. Se planteó que el formato podría ser presencial y/o virtual, punto que se encuentra actualmente en fase de consulta con los potenciales participantes para garantizar la mayor integración posible de todos los misioneros digitales en Venezuela.

Finalmente, se discutieron aspectos organizativos reafirmando el compromiso de trabajar en red. La misión en las plataformas digitales se entiende no como un esfuerzo individual, sino como un servicio de comunión que busca llevar esperanza a todos los rincones del mundo digital.

Con este primer paso, la Iglesia en Venezuela camina con entusiasmo hacia un evento que promete fortalecer la identidad y el envío de quienes hacen de las redes sociales un altar de evangelización.