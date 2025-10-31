El Papa: Mujeres en la Iglesia y sociedad, superar prejuicios y obstáculos culturales

En el Aula Pablo VI, León XIV mantuvo una conversación improvisada con los participantes del Jubileo de los equipos sinodales y los órganos de participación, respondiendo a siete preguntas de delegados de todos los continentes. Elogió la vocación misionera de la Iglesia, que debe «escuchar el clamor de la tierra» y trabajar para garantizar que se respeten los carismas de todos. Pero también debe ser un «puente entre culturas y religiones» y construir la paz y la comunión.

(vaticannews.va).-Aprender. Esta es una de las palabras más recurrentes en las respuestas que León XIV dio esta tarde, 24 de octubre, a los representantes de los Equipos Sinodales y los órganos de participación, que celebran su Jubileo estos días. Actúan como portavoces de siete regiones geográficas, que presentaron al Papa su trabajo para implementar la sinodalidad en sus respectivos contextos eclesiales. Moderando este momento de diálogo entre los delegados y el Obispo de Roma en el Aula Pablo VI, se encontraba la hermana Nathalie Becquart, subsecretaria del Sínodo de los Obispos, organismo que celebró su sexagésimo aniversario este año. Recordando la afirmación anterior de Pablo VI que la primacía y la colegialidad no pueden vivirse sin la sinodalidad con todos los bautizados, la religiosa inició el encuentro presentando una síntesis de los frutos del proceso sinodal a nivel continental (que tuvo lugar de octubre de 2021 a octubre de 2024). Junto al Papa están el cardenal Mario Grech, secretario general del Sínodo de los Obispos, y monseñor Luis Marín De San Martín, O.S.A., subsecretario de la Secretaría General del Sínodo.

La Iglesia en África tiene mucho que ofrecer a todos

El padre Rafael Simbine Junior, sacerdote de la diócesis de Xai-Xai en Mozambique y secretario general del Simposio de las Conferencias Episcopales de África y Madagascar (SCEAM-SECAM), ofreció una visión general del camino sinodal en África. Un camino que ha avanzado a pasos agigantados, afirmó, y ​​que se ha abierto en todas las parroquias porque «la sinodalidad no es una campaña con fecha límite, sino una forma de ser Iglesia que debe aprenderse, practicarse y transmitirse». Los espacios de encuentro con otros movimientos religiosos, e incluso en el ámbito público, se han multiplicado, porque el contacto con la sociedad, junto con la escucha y la formación, es el principio rector: «Es el movimiento de una Iglesia que escucha. Discernimos juntos y luego caminamos con la sociedad por el bien común». Enfatizó ante el Papa que «el don de África al camino sinodal es un vivo sentido de familia, resiliencia y esperanza». La pregunta que se le planteó al Pontífice es cómo las Iglesias locales, especialmente en África, pueden discernir sin verse condicionadas por la imposición de «modelos uniformes» que podrían debilitar su iniciativa.

El Papa reiteró el enfoque en la palabra «misión» desde el principio, inspirado en su propia experiencia como misionero. Recuerda al Papa Francisco y cómo este enfatizó la importancia, en el proceso sinodal, de llevar el Evangelio a todas partes del mundo, incluso hasta los confines de la tierra. «Creo que la Iglesia en África tiene mucho que ofrecernos a todos», afirmó el Papa, especialmente porque «la Iglesia puede ser un puente». Continúa destacando cómo, gracias a los jóvenes y las familias, puede ser «un instrumento para construir la paz y ofrecer modelos tanto dentro de África, entre los países africanos, como entre los diferentes países y continentes del mundo». A continuación, invita a ser claros: «No buscamos un modelo uniforme, ni presentaremos un modelo estándar que todos en todos los países digan: ‘Así se hace'». Se trata más bien de una conversión al Espíritu de ser Iglesia y misioneros y de construir, en este sentido, la familia de Dios. Y una aclaración más:

“Especialmente en culturas donde los cristianos no somos mayoría, a menudo con miembros de otras religiones, tanto regionales como globales, como el islam, los desafíos existentes también representan grandes oportunidades. Y creo que lo que la mayoría de nosotros hemos experimentado en los últimos años, en preparación para el Sínodo y al inicio de este nuevo proceso de implementación, es precisamente que la sinodalidad, por usar sus palabras, no es una campaña. Es una forma de ser y una forma de ser Iglesia. Es una forma de fomentar una actitud que comienza con aprender a escucharnos unos a otros. Y el don de escuchar es algo que creo que todos reconocemos, pero que a menudo se ha perdido en algunos sectores de la Iglesia, y algo cuyo valor creo que debemos seguir descubriendo, empezando por escuchar la Palabra de Dios, escuchándonos unos a otros, escuchando la sabiduría que encontramos en los hombres y mujeres, en los miembros de la Iglesia y en aquellos que buscan, pero que quizás aún no son y quizás nunca serán miembros de la Iglesia, pero que realmente buscan la verdad”.

Escuchar el clamor de quienes sufren, no podemos permanecer pasivos

Pasando a las islas Fiyi, Susan Sela, representante de la Federación de Conferencias Episcopales Católicas de Oceanía (FCBCO) y directora del Instituto Técnico y de Educación Superior del Pacífico del archipiélago, informó sobre la labor de la Iglesia en el continente, que, según explicó, avanza a diferentes velocidades, en un contexto de fragilidad ecológica y riqueza cultural. Aquí, el camino sinodal se entiende principalmente como «conversión espiritual». Australia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón, naciones del Pacífico e Iglesias católicas orientales, forman una red en la que la sinodalidad también abarca la aceptación de la cultura indígena, la inclusión de las personas con discapacidad y la integración cultural. Dos experiencias notables: en Fiyi, un equipo de 57 miembros representa a la Iglesia como una «tienda extendida», asegurando que las voces periféricas sean centrales; en Australia, el impulso posterior al Concilio Plenario ha dado lugar a sínodos diocesanos desde febrero de 2023, con el apoyo de la coordinación nacional. En este caso, la pregunta al Papa se refiere a la organización eclesial y al posible crecimiento futuro del papel de las agrupaciones (a nivel de Conferencias Episcopales Continentales, Conferencias Episcopales nacionales o regionales y Provincias Eclesiásticas).

La respuesta es «sí». Él espera que las Iglesias crezcan en comunión mediante el ejercicio de la sinodalidad. Recuerda haber conocido recientemente a un obispo de esta misma región, profundamente preocupado por las consecuencias del cambio climático, que podría amenazar la supervivencia misma de la región.

“Disfrutamos del lujo de sentarnos en espacios muy cómodos y reflexionar sobre cuestiones que a veces pueden parecer muy teóricas. Pero cuando escuchamos el clamor urgente de personas en diferentes partes del mundo, ya sea por la pobreza, la injusticia, el cambio climático o quizás por una multitud de otras causas, nos damos cuenta de que no estamos simplemente reflexionando sobre cuestiones teóricas y que se necesita una respuesta urgente. Y este es un caso específico en el que espero que todos tomemos muy en serio el llamamiento que el Papa Francisco hizo a toda la Iglesia y al mundo hace diez años en Laudato Si’, diciendo que esto también forma parte de nuestra respuesta de fe a lo que está sucediendo en nuestro mundo. No podemos permanecer pasivos. Por lo tanto, espero sinceramente que, a través de las conferencias episcopales, las provincias eclesiásticas y las conferencias continentales, podamos abordar algunos de estos temas tan específicos y marcar la diferencia. Creo que la Iglesia tiene voz, y debemos tener la valentía de alzarla para cambiar el mundo, para hacerlo un lugar mejor”.

Sin formación, siempre habrá resistencia y temor

Desde Norteamérica, el obispo Alain Faubert de Valleyfield (Canadá), miembro del Consejo Ordinario del Sínodo, presentó —en español, inglés y francés— un continente multifacético que define como «un tapiz eclesial», en el que la pobreza y la realidad de las comunidades migrantes impactan a las Iglesias locales en Estados Unidos y Canadá. Si bien esta diversidad es una oportunidad de crecimiento, persiste la necesidad de fomentar una verdadera comunión y acoger a quienes llegan de otros países. Es necesario un mayor compromiso para establecer una comunicación eclesial colaborativa más sólida con Latinoamérica, en particular con México. Algunos, observó el Prelado, temen que una mala interpretación de la sinodalidad pueda exacerbar las tensiones existentes. Se ha creado un comité nacional ad hoc para acompañar, apoyar y coordinar los esfuerzos para implementar la sinodalidad en toda la Iglesia en Canadá. León XIV se refirió a las preocupaciones de los obispos y el clero que ven la sinodalidad como una posible fuente de socavación de la autoridad de los pastores. Pidieron orientación sobre cómo promover mejor la corresponsabilidad, la rendición de cuentas y la transparencia en las diócesis y parroquias.

El Papa León reflexionó sobre Canadá y Estados Unidos, a los que consideraba dos países que, en su momento, fueron aliados y ahora se encuentran en proceso de separación. En relación con esta tendencia, enfatizó la importancia de la sinodalidad, la cual, afirmó, debe implementarse de manera concreta. Invitó a todos a reflexionar sobre el tema, «a los sacerdotes, incluso más que a los obispos», a abrir sus corazones y participar en estos procesos. Añadió que la resistencia a menudo surge del miedo o la falta de conocimiento, por lo que enfatizó la formación, sin la cual «habrá resistencia e incomprensión». Luego, el Papa volvió al tema del ritmo:

“Debemos comprender que no todos corremos a la misma velocidad y que a veces debemos ser pacientes unos con otros. Y en lugar de que unos pocos se adelanten precipitadamente y dejen a muchos atrás, lo que podría incluso causar una fractura en la experiencia eclesial, debemos buscar maneras, a veces muy concretas, de comprender qué sucede en cada lugar, cuáles son las resistencias o de dónde provienen, y qué podemos hacer para fomentar cada vez más la experiencia de comunión en esta Iglesia, que es sinodal. Por lo tanto, creo que la realidad concreta, entendida dentro de la cultura estadounidense, donde muchas estructuras existentes tienen un gran potencial para ser sinodales, y encontrar maneras de seguir transformándolas en experiencias más inclusivas, ya sea en consejos pastorales u otras estructuras o reuniones diocesanas, la inclusión de personas —hombres y mujeres, laicos y clérigos, mujeres y hombres, religiosos, etc.— pueden participar y experimentar un fuerte sentido de pertenencia, liderazgo y responsabilidad en la vida de la Iglesia”.

Redescubrir el entusiasmo de la fe para la reconciliación

En representación del Consejo de Patriarcas Católicos de Oriente (CPCO), monseñor Mounir Khairallah, Obispo de Batrum y presidente del Comité Patriarcal Maronita para el Seguimiento del Sínodo, representa a este grupo. Su mensaje también pretende ser un llamado a la justicia «en nombre de nuestros pueblos oprimidos y sin voz, mensajeros de esperanza y constructores de paz». En la Iglesia maronita, la sinodalidad se ha propuesto como tema para la formación permanente de sacerdotes, y en las diversas diócesis del Líbano, país que el Papa visitará a principios de noviembre, se han organizado sesiones para obispos, párrocos, delegados de diócesis y órdenes religiosas, y movimientos eclesiales, enfatizando el valor del diálogo. En este caso, la pregunta planteada al Sucesor de Pedro se refiere a los cambios «urgentes» (¿cuáles?) que las Iglesias Orientales están llamadas a implementar para implementar la sinodalidad, incluyendo seminarios, noviciados y formación de los laicos.

Dos aplausos de la asamblea subrayan las palabras del Papa en respuesta al testimonio de un lugar que hoy, concluyó León, «necesita signos de esperanza». Señala la búsqueda del don del entusiasmo, en las Iglesias de Oriente Medio y también entre los cristianos de la diáspora, como un gran y esencial signo de esperanza. En la tierra donde Jesús nació, vivió, fue martirizado y resucitó, este, dice el Papa, es «el signo supremo de toda nuestra esperanza». Y sobre esta base, nos invita a «ser verdaderos promotores del perdón y la reconciliación, tan necesarios, para aprender que perdonando y trabajando por la reconciliación, podemos construir verdaderamente una mayor unidad entre todos los pueblos». Otro llamado a la unidad:

“[…] Como Iglesia, debemos estar unidos y unirnos para ser ese auténtico signo de esperanza, pero también una expresión muy real de caridad cristiana, amor fraterno y cuidado mutuo, especialmente hacia quienes lo han perdido todo debido a la destrucción de la guerra, debido a la existencia del odio entre nosotros. Creo que los desafíos que las Iglesias Orientales han seguido enfrentando y siguen enfrentando en Oriente Medio son algo que los occidentales debemos comprender mejor, por así decirlo, y que, al observar los procesos sinodales, debemos comprender que también existen diferencias significativas entre la Iglesia Latina y las Iglesias Orientales. Y debemos respetar estas diferencias. Creo que este es el primer paso en cualquier comunidad, en cualquier organización humana: si no nos respetamos, nunca comenzaremos a conocernos ni a acercarnos”.

Construyendo Caminos de Inclusión

El informe de la trayectoria en América Latina y el Caribe es de Nicolás Meyer, miembro del equipo sinodal del CELAM y coordinador de la Conferencia Regional de Cáritas. Todos los países de esta región están trabajando con grupos o comisiones episcopales nacionales, y algunos ya han identificado caminos inmediatos: desde reformar la estructura de las Conferencias Episcopales hasta fortalecer los procesos de escucha, desde una mayor capacitación de los agentes pastorales hasta renovar los procesos de evangelización. El Grupo de Reflexión Teológica del CELAM está trabajando en un libro sobre la «sinodalización» de las estructuras eclesiales, mientras que se ha ampliado la oferta de cursos y catequesis en línea. También se ha lanzado la iniciativa «Juntos», con el objetivo de desarrollar una red de redes teológico-pastorales en la región panamericana que integre múltiples esfuerzos hacia la sinodalidad. Se ha creado un grupo de trabajo encargado de explorar los temas de transparencia, rendición de cuentas y evaluación en todos los procesos pastorales, adoptándolos como una práctica y un estilo eclesial, un tema aún poco desarrollado en el continente; y un sitio web para recopilar las experiencias de una Iglesia que crece en comunión y participación. En este documento, el Papa responde sobre cómo el proceso sinodal puede alentar e inspirar sociedades más inclusivas, justas y constructoras de paz.

El Pontífice expresa su gratitud por todo lo que se está logrando en América Latina, donde él mismo ha aprendido mucho en su misión. Ensalza el espíritu de comunión que tradicionalmente forma parte de la cultura misma de estos pueblos. Son una fuente de aprendizaje para practicar la fraternidad, observa el Papa, y también para continuar un camino auténticamente sinodal nacido de la escucha de la Palabra. A continuación, añade un énfasis en el entusiasmo, un ingrediente necesario para el contagio de la fe, para que «otros quieran unirse a nosotros y ser constructores de paz y comunión». Y, por último, una nota personal:

“Pocas veces me he sentido inspirada por un proceso; me inspiran las personas que viven su fe con entusiasmo. Y vivir este espíritu —y hablamos de espiritualidad— de sinodalidad, pero es la espiritualidad del Evangelio, de comunión, de querer ser Iglesia. Estos son aspectos que realmente pueden inspirarnos a seguir siendo Iglesia y a construir caminos de inclusión, invitando a muchos otros —a todos— a acompañarnos, a caminar con nosotros”.

La Iglesia puede transformar las culturas que discriminan a las mujeres

Klára Antonia Csiszár, miembro del equipo sinodal del Consejo de Conferencias Episcopales Europeas (CCEE) y profesora de Teología Pastoral en la Universidad Católica de Linz (Austria), ofrece una perspectiva europea, centrándose tanto en la interacción entre la herencia de las Iglesias Ortodoxas Orientales, fuente de enriquecimiento, y la de Occidente, como en la cuestión de la mujer. Y una vez más, la asamblea aplaudió con entusiasmo. En este sentido, la profesora observó una disparidad en enfoques y sensibilidades: desde una marcada apertura hasta formas de resistencia, escepticismo o temor ante la posibilidad de promover el liderazgo femenino. Explica, por ejemplo, que en regiones poscomunistas o en nuevas democracias, los obispos sinceramente comprometidos con los procesos sinodales siguen siendo la excepción y no la norma; sin embargo, donde existen sólidas tradiciones federales y gobernanza participativa, se han desarrollado caminos naturales para un estilo de vida sinodal: la cooperación ecuménica, las estructuras colaborativas y los órganos consultivos hacen que la sinodalidad parezca orgánica, no impuesta. Csiszár añade que donde las expectativas se ven frustradas repetidamente, se instala la resignación. También se observa que facultades de teología y universidades como Lovaina, con su Centro de Modelos de Liderazgo Sinodal y Consultoría Internacional, y Linz, con su Departamento de Sinodalidad, proporcionan una sólida base académica, que promueve la investigación y la formación innovadoras en el ámbito de la sinodalidad. Las preguntas planteadas son: ¿Qué esperanzas pueden albergar legítimamente las mujeres en una Iglesia sinodal? ¿Cree que se está produciendo un verdadero cambio cultural en la Iglesia, para que la igualdad entre mujeres y hombres pueda convertirse en una realidad en el futuro?

Aquí, el Papa se entrega a dos recuerdos personales. Su vida en una familia católica, con padres muy activos en la parroquia. Era la década de 1970, y dirigiéndose a su madre, le preguntó si quería ser igual a los hombres, a lo que ella respondió, sin bromear: «¡No, porque ya somos mejores!». La otra experiencia, de Perú, se refiere a una Congregación de religiosas consagradas cuyo carisma es trabajar donde no hay sacerdotes. «Tienen el poder de bautizar; son testigos oficiales en las bodas; realizan una maravillosa labor misionera, que también es un verdadero ‘testimonio’ ​​para muchos sacerdotes. Esta es la valentía que se necesita», afirma Leo, «para anunciar el Evangelio, ¡y son mujeres quienes lo hacen!». Posponiendo su respuesta a las preguntas más difíciles que forman parte de un grupo de estudio que se está presentando, el Pontífice aclara que el problema no es la falta de oportunidades, sino la existencia de obstáculos culturales que impiden a las mujeres ejercer lo que bien podría ser su rol, haciéndolas sentir como personas de segunda clase. Menciona los prejuicios y la discriminación que aún existen en algunos países, que claramente contradicen el Evangelio, y a menudo nos sentimos impotentes ante estas realidades. El Papa León está convencido de que hay mucho por hacer. «Creo que la Iglesia ya ofrece oportunidades para comenzar y continuar este camino, y también en este caso debemos ser valientes y acompañar a otros para que, poco a poco, quizás se puedan introducir algunos cambios». Porque, espera el Papa, «el carisma de cada persona sea verdaderamente respetado y valorado».

“[…] Existe un desafío para la Iglesia y para todos nosotros: ver cómo podemos juntos promover el respeto por los derechos de todos; cómo podemos fomentar una cultura donde estas cosas no solo sean posibles, sino una realidad en la coparticipación de todos, cada uno según su vocación, donde puedan ejercer, digamos, un rol de responsabilidad en la Iglesia. Hemos visto muchos ejemplos prácticos. Pero la realidad es que, culturalmente, no todos los países, digamos, están en el mismo lugar que Europa o Estados Unidos, y no podemos simplemente asumir que al nombrar a una mujer aquí o allá para esto o aquello, será respetada, porque existen fuertes diferencias culturales que crean problemas. Por eso, necesitamos hablar de cómo la Iglesia puede ser una fuerza de conversión, de transformación de culturas según los valores del Evangelio. Desafortunadamente, a menudo la forma en que vivimos nuestra fe está más determinada por nuestra cultura y menos por nuestros valores evangélicos. Ahí es donde todos podemos ser una fuerza, una inspiración, una invitación para que nuestras naciones, comunidades y culturas reflexionen sobre las diferencias existentes, no solo entre hombres y mujeres”.

Promoviendo la igualdad, justicia y compartir

Finalmente, el testimonio asiático del padre Clarence Sandanaraj Devadassan, de Malasia, habla de un camino sinodal que ha encontrado terreno fértil en un continente caracterizado por el pluralismo religioso, la diversidad cultural y las complejas realidades sociopolíticas. Miembro del equipo sinodal de la Federación de Conferencias Episcopales de Asia —establecida hace medio siglo— de la Arquidiócesis de Kuala Lumpur, donde dirige el Centro de Investigación Católica, el sacerdote enfatiza que el camino sinodal ha fomentado un mayor compromiso con la promoción de la armonía entre los pueblos y las religiones, y con las mujeres y los fieles laicos en los procesos de toma de decisiones. En muchas diócesis, se ha producido un despertar espiritual; las plataformas digitales se han convertido en herramientas esenciales para la consulta y la construcción de comunidad, especialmente entre los jóvenes. El sacerdote no oculta que algunos sacerdotes perciben la sinodalidad como una amenaza a la autoridad tradicional, y señala que existen áreas donde el extremismo religioso o las restricciones políticas limitan las expresiones públicas de la sinodalidad. Las diócesis están desarrollando planes pastorales a largo plazo inspirados en los principios sinodales, como Misión 2033 y Peregrinos de la Esperanza en India.

La imagen que ofrece el Papa en esta respuesta final es muy evocadora: «Debemos inclinarnos y respetar la tierra sagrada que representa a Asia». Habla del sentido de misterio que aquí abre la puerta a diversos tipos de diálogo interreligioso, un tesoro en el continente del que debemos aprender. Aborda el elemento místico y contemplativo que debe descubrirse continuamente, dice el Papa, fascinado por una Asia que puede ofrecer tanta esperanza.

“Existen, por supuesto, grandes desafíos. Las realidades estructurales y económicas que enfrentan y la dificultad incluso de promover la comunicación a gran escala debido a las limitaciones de las iglesias locales son realidades que creo que también nosotros debemos compartir. Creo que esta experiencia de una Iglesia sinodal que construye comunión debería inspirarnos a todos, por así decirlo, una mayor generosidad al compartir recursos, para que quizás podamos lograr una mayor igualdad, una mayor justicia, incluso al compartir con otros los bienes y las bendiciones materiales que tantas iglesias tienen a su disposición. Obviamente, hacerlo conlleva grandes desafíos. Por supuesto, ya se han realizado grandes esfuerzos en esta dirección, lo cual debe reconocerse. Es un proceso continuo”.