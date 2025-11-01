Jubileo del Mundo Educativo: La educación es esperanza y paz

El programa del Jubileo se presentó en la Oficina de Prensa de la Santa Sede. El 28 de octubre se celebrará el 60.º aniversario de la Declaración Conciliar Gravissimum Educationis y se publicará un documento del Papa León XIV. El 1 de noviembre, San John Henry Newman será proclamado Doctor de la Iglesia. Cardenal José Tolentino de Mendonça: Serán días de oración y reflexión.

(vaticannews.va).-Un tiempo de gracia, un tiempo de renovación. Una invitación a redescubrir la belleza y la responsabilidad de la educación, que siempre es un acto de esperanza. Las celebraciones presididas por el Papa León XIV inaugurarán y clausurarán el Jubileo de la Educación Mundial , que culminará con la proclamación de San John Henry Newman como Doctor de la Iglesia.

Una brújula para los días del Jubileo

No solo transmitir conocimiento, sino realizar un acto de acompañamiento y amor, porque quien educa siembra semillas en los corazones. Esto es lo que educadores y estudiantes experimentarán en los espacios de la Villa Educativa. El Cardenal José Tolentino de Mendonça , Prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, en su presentación del Jubileo, enfatizó tres puntos clave. El primero es que la declaración del Concilio Vaticano II, Gravissimum Educationis , cuyo 60 aniversario se celebra el 28 de octubre, servirá de telón de fondo para estos días de oración y reflexión. Y precisamente para este aniversario, señaló el cardenal, se espera un documento del Papa León XIV que reflexionará sobre la relevancia de la Declaración Conciliar promulgada por el Papa Pablo VI el 28 de octubre de 1965.

El Pacto Educativo Mundial

Este Jubileo, como enfatizó el Prefecto, también será una oportunidad para relanzar y enriquecer el Pacto Mundial por la Educación, iniciativa impulsada por el Papa Francisco. Durante la conferencia, el representante del Pacto, el Padre Ezio Lorenzo Bono , habló sobre este tema, destacando que se añadirán tres objetivos más a los siete ya establecidos: inteligencia artificial, desarmar y desarmar la paz, y educación para la vida interior.

San Juan Newman Doctor de la Iglesia

«El Santo Padre», declaró entonces el Cardenal de Mendonça, «ha decidido asociar el Jubileo de la Educación a la figura de un educador extraordinario y gran inspiración para la filosofía de la educación: San John Henry Newman. Será declarado Doctor de la Iglesia durante la celebración del 1 de noviembre». El santo también será nombrado copatrono de la misión educativa de la Iglesia, junto con Santo Tomás de Aquino.

A partir de estos días jubilares, el objetivo es «inaugurar una nueva era que involucre las constelaciones educativas con un nuevo espíritu y visión, invitándolas a convertirse en verdaderos mapas de esperanza en el mundo actual», explicó el prefecto. Concluyó: «La educación es el nuevo nombre de la paz y pone esperanza en el mapa del presente y del futuro».

El programa

Entre los numerosos eventos planificados —y detallados por el arzobispo Carlo Maria Polvani , secretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación— también habrá algunas actividades presentadas por el cardenal Peter Turkson , canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias y de la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales, quien habló sobre el Jubileo del Conocimiento. Este evento se celebrará en el marco del Jubileo de la Educación y hará hincapié en el tema de la ecología.

El Jubileo de la Educación se inaugurará con una Santa Misa presidida por el Papa León XIV el 27 de octubre. Al día siguiente, se celebrará el aniversario del Gravissimum Educationis. El 29, se inaugurará la exposición » Vivir, creer, mirar este cielo» de Tommaso Spazzini Villa. El jueves 30 de octubre, el Papa se reunirá con estudiantes en el Aula Pablo VI, mientras que la conferencia internacional titulada «Constelaciones Educativas: Un Pacto con el Futuro» se celebrará en el Auditorio de la Conciliazione .

Y de nuevo, los días 30 y 31, La Escuela del Corazón , en la Iglesia de San Lorenzo in Piscibus, y las Constelaciones de Redes Educativas en el Aula de San Pío X. El día 31 el Pontífice se encontrará con los educadores.

La educación católica en el mundo

Un informe detallado sobre el estado de la educación católica a nivel mundial. Elena Beccalli , rectora de la Universidad Católica del Sagrado Corazón y presidenta de la Federación de Universidades Católicas Europeas (FUCE), lo presentó durante la conferencia. Hay muchos aspectos destacables, incluyendo un punto de partida: el sistema educativo católico es el más grande del mundo.

Según datos de la Oficina Central de Estadística de la Iglesia Católica en la Santa Sede, esta red incluye más de 231.000 escuelas y universidades, activas en 171 países. La profesora destacó que 72 millones de estudiantes asisten a escuelas y universidades católicas. Entre los continentes, África es el corazón palpitante de la oferta educativa, con el mayor número de matriculados. «En una era marcada por una profunda polarización y una creciente desigualdad», observó Beccalli, «la educación puede y debe ser una de las palancas más eficaces y transformadoras para fomentar el desarrollo humano integral global».

Sin embargo, también hay estadísticas alarmantes en el ámbito general: 61 millones de niños en todo el mundo nunca han entrado a una escuela y 160 millones de jóvenes no completan la educación secundaria. La rectora enfatizó que la exhortación apostólica Dilexi te enfatiza el papel de la educación, haciéndose eco de las palabras del Papa Francisco, quien insistió en considerarla una de las máximas expresiones de la caridad cristiana.

«El Papa León XIV», dijo, «recordó, a través de una reinterpretación histórica, el papel central que desempeña la Iglesia en la educación». Y citó las palabras del Pontífice: «La educación de los pobres, para la fe cristiana, no es un favor, sino un deber».

Finalmente, la profesora destacó otra cifra impactante: según la UNESCO, para alcanzar los objetivos nacionales en los países de ingresos bajos y medios, el déficit de financiación anual es de aproximadamente 97 000 millones de dólares hasta 2030. En 2024, el gasto militar mundial alcanzó los 2 718 millones de dólares. Estas cifras deberían hacernos reflexionar.