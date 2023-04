El Papa pide a los cristianos no convertirse en “guerreros del teclado”

(romereports.com).-Francisco entró de nuevo acompañado de niños en la Plaza de San Pedro y bendijo a los más pequeños. En su catequesis, volvió a explicar la importancia de san Pablo y el celo apostólico. Dijo que es como “el calzado” de un apóstol porque le sirve para caminar.

FRANCISCO

No hay anuncio sin movimiento. Sin salida, sin iniciativa. Esto quiere decir que no hay cristiano si no está en camino.

El Papa advirtió a los fieles del peligro de un “celo desorientado” y les pidió salir al encuentro de los demás en vez de utilizar el evangelio como pretexto para luchas estériles en las redes sociales.

FRANCISCO

No se anuncia el Evangelio quietos, encerrados en una oficina, en un escritorio o al ordenador creando polémicas como “guerreros del teclado” y subrogando la creatividad del anuncio al copia y pega de ideas tomadas de aquí y allá.

Al final de la audiencia, Francisco tuvo un saludo especial para los peregrinos polacos.

FRANCISCO

Dentro de poco celebraremos el Domingo de la Divina Misericordia, instituido por san Juan Pablo II como quiso el Señor a través de santa Faustina Kowalska hace casi un siglo. Hoy que el mundo se encuentra cada más retado por la guerra y se aleja de Dios, todavía necesitamos la misericordia del Padre.

El Papa se despidió como es costumbre rezando por la paz en Ucrania.