El Papa pide recuperar el valor de la humanidad ante el auge de los chatbots

Figuras destacEn su encuentro con los participantes de la conferencia internacional «Cuidar voces y rostros humanos», promovida por el Dicasterio para la Comunicación junto con el Dicasterio para la Cultura y la Educación, León XIV reiteró el compromiso de la Iglesia con la comunicación social. El Pontífice hizo un llamado a promover la alfabetización digital y el uso crítico de los medios, especialmente entre los jóvenes.

(vaticannews.va).-La Iglesia está plenamente involucrada y comprometida con el ámbito de la comunicación social, naturalmente dentro del marco de su «misión universal». Promueve la recuperación del sentido de la humanidad para despertarlo de su «eclipse», alimentado por una carrera incesante por el progreso tecnológico, donde la necesidad de relaciones corre el riesgo de ser sustituida por fríos chatbots. Asimismo, instó a la educación y la alfabetización, especialmente entre los jóvenes, en tecnología digital y su uso crítico. Estas son las directrices ofrecidas esta mañana, 22 de mayo, por el Papa León XIV, durante su encuentro con los participantes de la conferencia internacional «Cuidar las voces y rostros humanos», organizada por el Dicasterio para la Comunicación en colaboración con el Dicasterio para la Cultura y la Educación.

La misión de la Iglesia en la comunicación

El Pontífice recibió a los participantes del encuentro celebrado ayer en la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma, en la Sala Clementina del Palacio Apostólico Vaticano. Recordó que el evento tuvo lugar tras la celebración del 60.º Día Mundial de las Comunicaciones Sociales, que tuvo lugar el domingo 17 de mayo, y subrayó cómo este encuentro para reflexionar sobre los medios de comunicación y la educación digital contribuye a la orientación de la humanidad en una era marcada por el crecimiento exponencial de la tecnología.

“Es precisamente en el contexto de la misión universal de la Iglesia donde mejor se comprende su compromiso con la comunicación social”.

Orientación para decisiones y acciones

De hecho, el Papa recuerda que el Decreto Inter Mirifica del Concilio Vaticano II sobre los medios de comunicación social, que dio origen a la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, comienza afirmando que «la Iglesia Católica, fundada por Cristo el Señor para llevar la salvación a todos los hombres», siente el deber de proclamar el Evangelio, trabajando por la redención eterna de toda persona.

“Este deseo de «que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad» debe, por lo tanto, guiar no solo nuestras decisiones y acciones, sino también el uso y la orientación de los medios de comunicación, la tecnología digital y la inteligencia artificial, para asegurar que estas herramientas se pongan al servicio auténtico de la humanidad”.

El eclipse del significado

León cita entonces el concepto expresado en su mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de este año, donde observa que la «promoción e implementación desenfrenadas de la tecnología a expensas de la dignidad humana» incrementa el daño causado por los chatbots y otras tecnologías que «explotan nuestra necesidad de relaciones humanas».

“Estamos experimentando un verdadero eclipse del significado de lo que significa ser humano. Por lo tanto, es aún más necesario recuperar la comprensión del verdadero significado y la grandeza de la humanidad tal como Dios la concibió”.

Participantes en la Conferencia internacional “Custodiar voces y rostros humanos” (@Vatican Media)

La esperanza de Magnifica Humanitas

El desafío que enfrentamos, por lo tanto, no concierne a la tecnología, sino a la humanidad misma, y ​​el Pontífice espera que su primera encíclica, Magnifica Humanitas, que se publicará el 25 de mayo y está dedicada a la protección de la persona humana en la era de la IA, ayude a responder mejor a este llamado.

“A la luz de esto, confío en que solo a través de la contemplación de Cristo, el Verbo Encarnado, podremos no solo redescubrir una visión correcta de Dios, sino también comprender la verdad de la humanidad”.

Proteger mediante el encuentro con Dios

Como afirmó san Pablo VI en Gaudium et Spes, «por la Encarnación, el Hijo de Dios se ha unido de alguna manera a cada hombre». Esto, explica León, significa que el corazón humano jamás podrá comprender plenamente la profundidad de su ser ni su valor fuera de Cristo y su corazón. Por ello, proteger rostros y voces implica un encuentro con «Aquel que es la imagen del Dios invisible, siendo a la vez el hombre perfecto».

“Naturalmente, todo esto debe tenerse en cuenta al analizar las implicaciones de la tecnología digital y el papel de la Iglesia en la comunicación social”.

Las tecnologías contribuyen a la salvación

No es una tarea fácil, reconoce el Papa, pero «¿cómo no hacerlo en nuestros días?», ante un problema tan generalizado y la misión de llevar «la luz de Cristo al mundo, iluminando cada dimensión de la actividad humana»?

“En consecuencia, la Iglesia se siente obligada a contribuir al esfuerzo por planificar e introducir la alfabetización en medios, información e inteligencia artificial en los sistemas educativos”.

De este modo, se garantizará a cada individuo la capacidad de pensamiento crítico, y las tecnologías mismas podrán contribuir a la salvación de quienes las utilizan.

La importancia de la alfabetización digital

León también examina las preocupaciones naturales sobre las posibles consecuencias del uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo físico e intelectual de los niños y jóvenes, así como en su bienestar espiritual. Las nuevas generaciones, como ya recordó Inter Mirifica, deben aprender un uso moderado y disciplinado de la IA, con el apoyo de padres y educadores.

“Además, a la luz de la misión de la Iglesia y las creencias erróneas actuales sobre Dios y la persona humana, la alfabetización digital debe incluir también una educación en la verdad sobre Dios y la humanidad”.

Una cuestión cercana al corazón del Papa

La apertura de los jóvenes a la verdad y su deseo de descubrir el sentido de la vida son, por tanto, un estímulo para que todos integren el uso de la tecnología en un estilo de vida cristiano integral.

“Queridos hermanos y hermanas, este es un tema que me toca muy de cerca, al igual que a la Iglesia. En efecto, como Madre, la Iglesia se preocupa por la vida de sus hijos, deseando guiarlos hacia la plena madurez. Espero que estas reflexiones conduzcan a una renovada confianza en la tecnología como fruto del ingenio humano, en armonía con el plan creador de Dios”.