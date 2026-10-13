El Papa: Promover una cultura de protección en todos los ámbitos

Un mensaje de León XIV inauguró el Taller sobre la Protección de Menores y Adultos Vulnerables, dirigido al personal de la Santa Sede, el viernes 9 de octubre. Esta iniciativa fue organizada por la Oficina de Trabajo de la Sede Apostólica (ULSA), en colaboración con la Dirección de Salud e Higiene de la Gobernación. Se compartieron numerosas reflexiones sobre la vulnerabilidad en el lugar de trabajo, junto con diversas iniciativas y propuestas, fruto de la escucha, el diálogo y la reflexión.

(vaticannews.va/).-El Papa León XIV animó a considerar el evento como «un momento de crecimiento integral» mediante un mensaje fechado el 24 de septiembre, firmado por el cardenal Secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin y dirigido a monseñor Marco Sprizzi, Presidente de la Oficina de Trabajo de la Sede Apostólica. ULSA, junto con la Gobernación de la Ciudad del Vaticano y con el asesoramiento de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, organizó «Revelasti ea parvulis. Has revelado estas cosas a los pequeños», el taller-seminario sobre la protección de menores y adultos vulnerables en el Vaticano, que tuvo lugar este 9 de octubre, en el Aula San Pío X, en Via della Conciliazione 5. La iniciativa, dirigida al personal de la Santa Sede, contó con la asistencia de más de 90 empleados de los diferentes Dicasterios de la Curia Romana.

En su saludo, el Pontífice expresó su esperanza de que «el evento fomente una cultura de protección en los entornos laborales cotidianos, así como en los entornos digitales», e invitó a todos a aprovechar el curso de actualización como una oportunidad para crecer «contribuyendo cada vez más generosamente, en un entorno donde todos encuentren acogida, respeto y confianza». León XIV, al concluir su mensaje, encomendó a cada trabajador y a sus familias a María, Madre de la Iglesia, y les envió su bendición.

Trabajos en estilo sinodal

Tras la lectura del mensaje del Papa por monseñor Sprizzi, cada facilitador —un experto encargado de guiar la discusión de los seis grupos— presentó una breve introducción de los puntos principales de su tema asignado. La vulnerabilidad tiene muchas facetas y diversas maneras de abordarla, desde el ámbito laboral hasta el entorno digital; desde el conocimiento de prácticas y regulaciones para proteger la fragilidad hasta las asimetrías relacionales. Escuchar, empatía y relacionarse con los demás fueron palabras que resonaron repetidamente en el salón San Pío X. Para Daniela Chieffo, psicóloga y facilitadora del grupo «Menores: Entorno seguro», la vulnerabilidad es «una quemadura», una herida que también puede derivar en enfermedades orgánicas. Por lo tanto, es necesario reconocer los factores de riesgo, activar los factores de protección e involucrar a la comunidad en el proceso de apoyo.

Presentación del taller de protección

También es crucial comprender el impacto de la inteligencia artificial en las vulnerabilidades, un tema central en la presentación de Margherita Daverio, profesora de Filosofía del Derecho en LUMSA. Hizo hincapié en la cuestión de la elaboración de perfiles, los datos personales y el riesgo de inhabilitación por el uso excesivo de herramientas de IA, que puede derivar en adicción digital. Otro punto que abordó fue la transformación de la interacción comunicativa, que en las redes sociales se convierte en la comunicación de una mirada pública «indefinida». La abogada Floriana Gigli, del Servicio de Apoyo a la Salud e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano, expuso las normativas importantes vigentes en la Santa Sede, centradas en el interés superior de los menores y el fortalecimiento de los derechos individuales.

«Límites claros protegen»

La sesión «Asimetrías relacionales» fue facilitada por Stefano Mattei, Director de Políticas e Informe Anual de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores. El objetivo era proporcionar un marco común para reconocer las asimetrías en el servicio. Los roles sirven para crear orden, explicó. La asimetría suele ser productiva; no es abuso, pero se requiere vigilancia, ya que la prevención se basa en las relaciones sanas que se establecen. Las vulnerabilidades en el lugar de trabajo fueron el tema central de la presentación de Paolo Santoro, médico laboral de la Dirección de Salud e Higiene, quien destacó sus diversas formas: permanentes, como las discapacidades; temporales, como el embarazo y una enfermedad prolongada; y situacionales, como los trabajadores precarios.

Finalmente, el último grupo, dirigido por monseñor Luis Alì Herrera, Secretario de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, abordó la «Cultura del cuidado y la dimensión pastoral». El obispo enfatizó la necesidad de establecer límites para un servicio auténtico, seguro y libre. A continuación, citó los «límites relacionales» derivados de la teoría de la terapia familiar estructural de Salvador Minuchín, psiquiatra y psicoterapeuta argentino. «Unos límites claros», enfatizó monseñor Luis Alí Herrera, «protegen» porque constituyen una «configuración saludable», pero esto no excluye la empatía entre las partes, que surge del respeto por los roles y los límites.

Una presencia acogedora

Durante la mañana, cada grupo tuvo la oportunidad de abordar y explorar el tema asignado, mediante el diálogo y la discusión constructiva, para luego ofrecer a los demás grupos algunas orientaciones generales y varias preguntas surgidas de la escucha. Estas preguntas se compartieron con cada grupo, y a partir de ellas, al concluir la jornada de formación, surgieron propuestas y reflexiones interesantes. Se hizo especial hincapié en la actitud que se debe adoptar al tratar con un niño en dificultades, inspirando confianza y fomentando la apertura. Incluso el lenguaje corporal, por ejemplo, puede ser una herramienta: una mirada acogedora puede generar empatía y propiciar un cambio de perspectiva. «Multivitamínico educativo» —así lo denomina uno de los grupos— ¿cuáles son los ingredientes para una relación sana? La larga «lista de la compra»: desde proporcionar a los niños las herramientas para afrontar las frustraciones hasta el derecho al ocio, que estimula la creatividad; la presencia y la escucha del adulto, que, en el caso de los adolescentes, se traduce en respeto al silencio y al espacio del niño; y la certeza del rol parental, que es crucial.

Los caminos sugeridos

En relación con la vulnerabilidad de los adultos en el ámbito laboral, se analizaron los procedimientos a implementar para una escucha directa y constructiva en situaciones difíciles. Escuchar sin juzgar y con la intención de cambiar aquello que causa malestar. En casos de abuso, se definieron los procedimientos a seguir en caso de delito, incluyendo la denuncia ante el Defensor de la Justicia. En casos de acoso, se sugirió la creación de una persona de contacto o un centro de escucha para quienes se sientan víctimas de él.

Un momento del trabajo en grupos

En el ámbito de las vulnerabilidades digitales, otro punto a considerar es el diálogo intergeneracional, un sistema para el intercambio de información entre diferentes generaciones en un entorno comunitario. El Dr. Paolo Santoro también ilustró las consecuencias del llamado «tecnoestrés», una adicción digital que afecta las rutinas laborales diarias y genera ansiedad ante problemas inesperados. Los intercambios entre empleados jóvenes y mayores —a menudo propuestos— pueden ser una forma de superar esta brecha, pero es necesario remitirse siempre a la enseñanza papal, en particular a la Magnifica Humanitas, que sitúa a la humanidad en el centro de un mundo digitalizado. En relación con la encíclica del Papa León XIII, Monseñor Sprizzi anunció una iniciativa de formación para marzo.

Difundir la reflexión

La mañana concluyó con la recitación de una oración escrita por monseñor Luis Alì Herrera, que nos invita a «llevar con nosotros lo que hemos escuchado: en la forma en que hablamos con la siguiente persona que encontramos, en la forma en que ocupamos nuestro lugar, sin usurpar el lugar de los demás, reconociendo el lugar de quienes trabajan a nuestro lado». Esta oración unió aún más a los más de 90 participantes del seminario, que fue percibido como una oportunidad bienvenida y constructiva para el crecimiento y el encuentro; una forma de intercambiar y conocerse personalmente en un clima de gran serenidad. Monseñor Marco Sprizzi, al presentar la iniciativa a los medios vaticanos, enfatizó su intención de «devolver la riqueza de conocimientos, ideas y reflexiones útiles para la vida laboral en el Vaticano, pero también para la vida familiar y la sociedad». Un objetivo sin duda alcanzado.