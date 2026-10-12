Follow Festival 2026: la cita digital católica del año en Monterrey

Todo está listo para el Follow Festival 2026 que se realizará el domingo 11 de octubre en el Instituto Regiomontano Chepevera en la capital neoleonesa; se trata del principal encuentro de influencers, creadores de contenido y misioneros digitales que organiza la Pastoral Digital de la Arquidiócesis de Monterrey.

Los convocantes esperan que cientos de comunicadores católicos acudan a la cita anual para formarse, inspirarse y celebrar la misión de evangelizar en el mundo digital.

La jornada del Follow Festival incluirá conferencias, paneles y talleres prácticos sobre creación de podcast, producción de videos, manejo de redes, diseño gráfico, fotografía y creación de TikToks, etcétera. Las entradas se adquieren a través de boletia.com.

El evento contará con la presencia de una reliquia de primer grado de san Carlo Acutis, el “Santo Millenial Patrono de Internet”, custodiada por la Pastoral Digital de la Arquidiócesis de Monterrey desde su beatificación. Acutis, canonizado el 7 de septiembre de 2025 por el papa León XIV, fue un adolescente italiano que creó sitios web para su parroquia y diseñó una exposición digital de más de 100 milagros eucarísticos.

Entre los ponentes confirmados se encuentran Majo y Dan, dúo musical cristiano con nominaciones al Latin GRAMMY y al GMA Dove Award, quienes iniciaron su ministerio en 2014 compartiendo música y enseñanzas en YouTube.

También participará el arzobispo Rogelio Cabrera López, intenso promotor de la pastoral digital católica tanto en Nuevo León como en toda la República para que los creadores de contenido se asuman parte de la comunidad parroquial, diocesana y eclesial: “No somos comunicadores solitarios, no somos influencers detrás de los likes”, ha insistido.

La Pastoral Digital de Monterrey ha organizado ediciones anteriores de este encuentro. En 2024, el evento incluyó la conferencia “Llamados a la misión digital” y talleres sobre podcast y transmisión de misas. En 2025, la edición reunió a cientos de jóvenes y contó con la participación de Franco Escamilla en un stand up con temática religiosa.

Otros destacados creadores de contenido e influencers que participarán en el Follow Festival 2026 serán el Padre Rorro (misionero de Schoenstatt); Clara Cuevas (misionera digital); Abel de Jesús; Padre Borre (director de la Pastoral Digital); Charlie Cancino (influencer católico); Baruc Chapa; Vic Reflexio; Compadres Podcast (podcasters católicos); y muchos más.