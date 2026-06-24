El remedio en tres pasos del Papa León XIV para la «droga de las noticias falsas»

En un mensaje a un periódico italiano, el Santo Padre describe una lista de verificación para que los profesionales de los medios y los consumidores de noticias prioricen la verdad sobre la polarización.

(aleteia.org).-«Hoy esperan nuevos desafíos desde el mundo de la información», dijo el Papa León XIV, «y para superarlos, solo hay un camino: la calidad.» Este mensaje sirvió como piedra angular de una carta que envió el martes 16 de junio al diario italiano l’Adige, que celebra el 80º aniversario de su fundación.

Aunque el mensaje no se hizo público en su totalidad, fue reportado y ampliamente citado tanto por l’Adige como por Vatican News. A lo largo del texto, el Papa enfatiza los temas recurrentes de la verdad, la memoria y la unidad.

Aunque se envía a una publicación regional específica, el poderoso mensaje del Papa sirve como un llamamiento para todos. Funciona tanto como guía como examen de conciencia para los profesionales de los medios, a la vez que ofrece una lista de comprobación para que lectores y espectadores discernan en qué medios confiar.

Desafíos contemporáneos

La tarea de un periódico es «proteger las voces y los rostros» y asegurar que cada informe y análisis cumpla con altos estándares, escribió el Santo Padre. Señaló que los medios también deben «preservar la belleza de las culturas y de las regiones» y «fortalecer la unidad de las comunidades en la verdad que nos une a todos.»

León XIV también profundizó en los desafíos técnicos y éticos específicos que enfrentan los medios en 2026. Instó a los periodistas a utilizar la tecnología «sin ceder a la retórica del pensamiento monolítico» y a «respetar las opiniones diferentes».

Abordando un problema que ahora es más relevante que nunca, el Santo Padre hizo un llamamiento a los medios para que «nunca sucumban a la tentación de obtener mayores beneficios recurriendo a la droga de las noticias falsas y la polarización artificial.»

El agua de la verdad

El periódico l’Adige toma su nombre de un río que atraviesa la ciudad italiana de Trento, donde se publica la revista. Esta ciudad es conocida principalmente por ser el lugar histórico del Ayuntamiento de Trento. Inspirado por esta geografía, León XIV utilizó una analogía con el agua para describir la información.

El agua es «un símbolo de regeneración continua, posible solo si se extrae de una fuente pura», señaló el Papa. Así, los medios de comunicación son llamados «agua que satisface la profunda sed de conocimiento de personas de distintas generaciones.»

Esta misión, según el Pontífice, exige que los periodistas «alimenten la conciencia con noticias y no con cotilleos» y que «ofrezcan una interpretación correcta y transparente de la realidad.» Al ofrecer el agua pura de la verdad, pueden «unir a la comunidad donde están arraigados» en los buenos y malos tiempos, «cuidando sus historias y su memoria.»

«En los tiempos de gran cambio que atravesamos», escribió el Papa, «espero que tu diario siempre sea un instrumento de verdad, guardián de la historia y de la memoria, una fuente de conocimiento y fermento de la humanidad.»