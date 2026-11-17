El Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral anuncia un atlas digital, herramientas de inteligencia artificial y una red de «misioneros digitales», mientras que sus propios líderes reconocen que no pueden medir el impacto real del programa.

(infovaticana.com).-Roma ha cerrado esta semana los actos que conmemoran el quinto aniversario de la Plataforma de Acción Laudato Si’, una iniciativa promovida por el Dicastero para la Promoción del Desarrollo Humano Integral que va mucho más allá de meramente concienciar a los fieles. Su objetivo declarado para los próximos cinco años es convertir la llamada «conversión ecológica» en un criterio de gestión estable dentro de las instituciones católicas, influyendo en sus inversiones, propiedades y decisiones de gobernanza.

Esto quedó claro durante la presentación del quinto informe anual del programa, que contó con las contribuciones de la Hermana Alessandra Smerilli, prefecta del dicastero; el obispo Allwyn D’Silva, obispo auxiliar emérito de Bombay; Lorna Gold, directora ejecutiva del Movimiento Laudato Si’; y Alonso de Llanes, director de la plataforma. Según los datos presentados, la iniciativa reúne ahora a más de 13.000 participantes, incluyendo más de 6.200 instituciones. Tras cinco años de compromisos voluntarios, sus promotores aspiran a avanzar hacia una implementación más sistemática de los objetivos medioambientales.

Desde el compromiso voluntario hasta la gestión de los bienes eclesiásticos

La intervención más reveladora vino de Lorna Gold. El responsable del Movimiento Laudato Si’, que actúa como socio operativo de la plataforma en formación, comunicación y movilización, pidió la siguiente fase para acelerar los cambios institucionales y ir más allá de las iniciativas ocasionales. En su opinión, la conversión ecológica debe influir en las decisiones relativas a inversiones, energía, educación, propiedades, contratación y gobernanza de las instituciones. En otras palabras, la agenda medioambiental busca entrar plenamente en la administración de los bienes de diócesis, congregaciones religiosas, escuelas y universidades.

Gold también describió una división de roles bastante reveladora. Las estructuras eclesiásticas proporcionarían recursos y continuidad, mientras que los movimientos de base mantendrían la presión para garantizar que los compromisos se traduzcan en cambios efectivos. En otras palabras, un movimiento activista que ejerce presión, con el respaldo del Vaticano, sobre las propias instituciones de la Iglesia. El director también pidió un mayor peso de las comunidades del llamado Sur Global en la definición de prioridades y en la toma de decisiones en los programas medioambientales.

Cabe señalar que nada de esto se presentó como una obligación canónica para las diócesis, sino más bien como un horizonte de trabajo. Sin embargo, el horizonte es inequívoco: la ecología integral debe dejar de ser una actividad ocasional y convertirse en un principio rector permanente en la vida institucional católica.

Un atlas para cartografiar los planes ecológicos de diócesis y parroquias

Entre las nuevas iniciativas anunciadas, destaca el Atlas Digital Laudato Si’. Según Alonso de Llanes, la herramienta permitirá a los usuarios seleccionar países o diócesis, localizar las instituciones participantes y consultar sus planes ecológicos, siempre que las instituciones hayan autorizado su publicación. Esta información se cruzará con datos sobre deforestación, emisiones y exposición a eventos extremos como huracanes, con el propósito declarado de ayudar a las instituciones a identificar riesgos y conocer qué están haciendo otras comunidades.

El proyecto representa, en la práctica, un nuevo sistema para la recogida y seguimiento de datos sobre la actividad medioambiental de entidades católicas en todo el mundo. Se complementará con un centro de aprendizaje para compartir experiencias y materiales impresos para comunidades sin fácil acceso a internet.

Inteligencia artificial y «misioneros digitales»

La plataforma también está considerando incorporar herramientas de inteligencia artificial para recomendar recursos y acciones basándose en las características de cada institución y su contexto. De Llanes argumentó que estas tecnologías pueden ayudar a evaluar resultados y compartir conocimiento, aunque reconoció que no pueden sustituir el juicio de las comunidades ni tomar decisiones por ellas.

Más llamativo aún es la expansión de una red global de los llamados «misioneros digitales»: comunicadores formados para difundir experiencias de ecología integral, conectar comunidades y promover las actividades de la plataforma en medios digitales. Tras una experiencia inicial de formación este año, la intención es extenderla durante los próximos cinco años a diferentes países, idiomas y contextos eclesiásticos.

La elección del término no es inocente. La palabra «misionero» siempre se ha referido a quienes proclaman el Evangelio, y aquí se aplica a especialistas en la difusión de un programa ambiental. La nueva fase, por tanto, no se limita a la planificación: busca formar agentes que difundan y consoliden sus objetivos dentro de las propias comunidades católicas.

Más participantes, pero sin datos sobre los resultados

En contraste con la ambición de los anuncios, el propio director del programa reconoció que el crecimiento de la plataforma dice poco sobre su eficacia. Apuntarse es solo un primer paso, explicó De Llanes; Redactar un plan no garantiza su implementación, y declarar una actividad concluida no demuestra que haya producido efectos duraderos. Como ejemplo, citó el caso de una diócesis nigeriana que se negó a unirse a una campaña de plantación de árboles hasta tener un plan para garantizar su mantenimiento.

Esta admisión es significativa. Las cifras sobre participantes e instituciones registradas reflejan el alcance organizativo del proyecto, no su impacto medioambiental. Cinco años después, la plataforma sabe cuántos se han inscrito, pero no puede decir cuánto se ha logrado. Es paradójico que, sin poder demostrar resultados, el siguiente paso propuesto sea ampliar su influencia sobre la gestión de las instituciones. Sin embargo, mejorar la evaluación y el seguimiento está entre los objetivos de la nueva fase.

Smerilli y continuidad bajo León XIV

La hermana Alessandra Smerilli defendió la continuidad de un programa nacido durante el pontificado de Francisco y recordó que la encíclica Laudato si’ no fue concebida como un mero texto de reflexión, sino como un llamamiento a transformar la vida personal y comunitaria. El prefecto argumentó que el cuidado de la creación no es un asunto secundario en la vida cristiana y lo vinculó a la relación de la humanidad con Dios, con los demás y con el mundo.

Smerilli también recordó que León XIV ha pedido pasar de los discursos ecologistas a una conversión ecológica que cambie los estilos de vida, y ha presentado como prueba de continuidad la Misa para el Cuidado de la Creación, incorporada al Misal Romano durante este pontificado. El Papa utilizó el nuevo formulario por primera vez en julio de 2025 en Castel Gandolfo y de nuevo en septiembre, con motivo del Día Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, cuando vinculó el cuidado de la creación con la conversión del corazón y la necesidad de dirigir recursos hacia la vida, la paz y los más necesitados.

El prefecto citó también la primera encíclica de León XIV, Magnifica humanitas, dedicada a la dignidad humana frente a los desafíos de la inteligencia artificial, para argumentar que el cuidado por la humanidad y el cuidado por la creación constituyen una única responsabilidad. La referencia es significativa porque sitúa la cuestión medioambiental dentro de una antropología cristiana, y no al revés.

El «ayuno de carbono» como práctica cuaresmala

El obispo D’Silva, por su parte, presentó el ayuno de carbono o «ayuno de carbono» promovido en la Arquidiócesis de Bombay: utilizar la Cuaresma para revisar hábitos como el consumo de electricidad y agua o el uso de plásticos. El prelado lo presentó como una forma de unir la penitencia cuaresmala con la responsabilidad medioambiental, y animó a sus obispos hermanos a integrar el cuidado de la creación de manera duradera en la planificación pastoral ordinaria.

D’Silva no propuso sustituir el ayuno y la abstinencia prescritos por la Iglesia. Pero transferir un lenguaje penitencial a un programa de reducción del consumo plantea una cuestión fundamental. Se ordena la penitencia cuaresmal, orientada a la conversión del pecador, la oración y la preparación para la Pascua. La sobrietad en el consumo puede acompañar ese camino, pero no agota ni reemplaza el significado religioso del ayuno cristiano.

Una estructura permanente y una cuestión abierta

Creada en 2021 para poner en práctica la encíclica de 2015, la Plataforma de Acción Laudato Si’ se ha convertido en una estructura estable que ha sobrevivido al pontificado que le dio origen y continúa creciendo bajo León XIV. Los eventos conmemorativos, con sesiones de formación, planificación ambiental y nuevas tecnologías, así como una celebración de la Misa para el Cuidado de la Creación, confirman esta consolidación.

Lo que antes era una invitación a la concienciación medioambiental aspira ahora a intervenir en la planificación, administración, formación y comunicación de las instituciones católicas. Y esto nos obliga a preguntarnos qué lugar deberían ocupar estos programas en la misión de la Iglesia. El cuidado responsable de la creación forma parte de los deberes morales de la humanidad, pero la misión esencial de la Iglesia sigue siendo proclamar a Jesucristo, administrar los sacramentos y guiar a las almas hacia la salvación. Los próximos años mostrarán si la agenda medioambiental está subordinada a esa misión o si acaba compitiendo con ella por recursos, estructuras y prioridades.