Encuentro ecuménico de influencers: Acariciemos las heridas de quien no tiene paz

Un momento especialmente significativo ayer martes 29 de julio fue el evento «Together for Hope» en el Auditorio Conciliazione, con motivo del Jubileo de los misioneros digitales. Presidido por el cardenal Czerny, participaron cerca de mil jóvenes y muchos más se conectaron en línea. Todos con el compromiso de alcanzar al mayor número posible de seguidores y responder al llamado del Papa León XIV de «reparar las redes». Se lanzó el hashtag #TurnUpPeace.

(vaticannews.va/es/).-El ritmo veloz de las redes sociales y el lento de la oración, la música techno y los cánticos de Taizé, la adrenalina del mundo digital y la intimidad de la relación con Jesús. Todo eso vivieron los 1100 misioneros digitales e influencers católicos reunidos la tarde del 29 de julio en el Auditorio Conciliazione de Roma, durante el encuentro ecuménico Together for Hope, parte del programa del Jubileo dedicado a ellos. Afuera, pleno día; adentro, la oscuridad del auditorio se ilumina con decenas de velas colocadas al pie de una gran cruz central que remite a tantas cruces de un mundo desgarrado por la violencia. Son antorchas de esperanza que cada uno está llamado a encarnar simbólicamente en su vida cotidiana. Decenas de personas, en su mayoría jóvenes, seguían el evento en streaming desde distintos continentes. Se levanta un aplauso para el Papa y se proyecta un video con las voces de Juan Pablo II, Francisco y del propio León XIV. La frase que resuena en la mente de todos: «El mal no prevalecerá».

Difundir la unidad: los jóvenes cada vez más perdidos, solos, deprimidos

La oración está guiada por el cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Orar por la esperanza en un mundo que genera miedo, orar por la paz en un mundo que se precipita, orar por el amor y la caridad en un mundo que nos empuja al egoísmo. Son palabras suyas que introducen un momento de recogimiento al son del canto “Nada te turbe…”.

Se proyecta el testimonio en video de un misionero digital que subraya la situación de tantos jóvenes “cada vez más perdidos, solos y deprimidos”. Las redes sociales pueden responder a sus necesidades al ofrecer la posibilidad de «transmitir juntos buenas noticias». Cita al padre Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia, para destacar la importancia de la unidad en la Iglesia.

Dos gemelos libaneses: que haya paz en Oriente Medio

Dos hermanos gemelos libaneses, maronitas, comparten su experiencia: hace un año y medio decidieron lanzar una plataforma para dar visibilidad a los cristianos de Oriente Medio y el norte de África. La unidad es una fuerza, más allá de las denominaciones, insisten:

«Si estamos unidos en el amor por Cristo aceptando nuestras diferencias, estamos más cerca de Él. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tratemos de permanecer unidos en un mundo que quiere destruirnos».

Señalan que las redes sociales dan voz a los sin voz, que permiten llevar el Evangelio a quienes nunca lo han escuchado. Todos pueden ser testigos.

«Así como los santos Pedro y Pablo usaban cartas y viajaban para anunciarlo, nosotros usamos los medios digitales para alcanzar las almas. Se trata de mostrar la fe, el amor y la presencia de Cristo en las personas. Ser cristiano no es solo un privilegio. Es un honor. Es un honor nadar contra corriente. Eso es lo que somos y nunca, nunca deberíamos avergonzarnos».

Exhortan a caminar con la frente en alto, con confianza: «Empezamos con un solo teléfono y solo dos personas». Se suman al anhelo de paz «en el mundo y especialmente en Oriente Medio», que impregna este encuentro internacional.

Czerny: sean luz y sal, pidan a la Iglesia que no los abandone

El cardenal Czerny retoma el término “Vaticano”, lugar donde los jóvenes se han reunido estos días jubilares, y explica su sentido etimológico, relacionado con “profetizar”. El Vaticano como el “monte de la profecía”.

Su intervención se centra en dos elementos: la luz y la sal. La luz es consuelo y orientación; la sal es permanencia y valor. Jesús nos llama a ser luz del mundo y sal de la tierra.

«No puede haber una sin la otra», remarca el purpurado. Y recuerda que el Documento final del Sínodo señala el pedido de los misioneros digitales de no ser abandonados por la Iglesia, de ser sostenidos por los lazos comunitarios, de ver reconocido su compromiso, que no es solo una elección personal.

«Hagan que los escuchen, compartan la luz», anima el prefecto.

#TurnUpPeace

Se continúa rezando por la unidad de la Iglesia, que es el lema elegido por el Papa León XIV para su ministerio petrino.

«Que Dios lleve unidad a las naciones afligidas», rezan algunos jóvenes en diferentes idiomas, incluido el chino y el árabe, «que reemplace el odio con amor, que dé sabiduría a los líderes del mundo y elimine toda guerra».

Después, la oración del Padre Nuestro, el intercambio de la paz, el retorno del canto inicial, porque se necesita consuelo, sentirse envueltos por el manto protector de Dios. Incluso los rostros de quienes están conectados en línea participan con un saludo coral.

Y finalmente, una llamada a la acción. El lenguaje de las redes sociales vuelve a tomar protagonismo:

«Queremos llegar a nuestros seguidores para acariciar las heridas de quienes no tienen paz», dice la animadora desde el escenario.

«Hemos acogido la invitación del Papa a reparar, a recomponer las redes. Nos pide construir nuevas redes de relación, de amor, de compartir gratuito en las que la amistad sea profunda. Cosen corazones rotos».

Comienza la campaña para “hacer mucho ruido” en favor de la paz. Y mientras el público era invitado hacia los Jardines Vaticanos, donde se desarrolló una visita especial antes del festival final en la Plaza Risorgimento, el hashtag vuelve a circular, con la esperanza de que ese grito de paz se vuelva tan fuerte que llegue a cambiar el trágico destino del planeta.