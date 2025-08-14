Obispo prohíbe a influencer católico participar en actividades de la Iglesia en medio de acusaciones de “grooming”

(aciprensa.com/noticias).-Un popular influencer católico ha sido excluido de los eventos públicos en su Iglesia local en medio de investigaciones por acusaciones de conducta sexual inapropiada.

El obispo Artur Bubnevych, de la Eparquía Católica Bizantina de la Santa Protección de María en Phoenix, Arizona (Estados Unidos) emitió un comunicado prohibiendo al personaje católico Alex Jurado —quien dirige el ministerio en redes sociales Voice of Reason— participar en eventos públicos mientras está bajo investigación por acusaciones de haber realizado grooming sexual a una adolescente menor de edad cuando él tenía 21 años.

CNA —agencia en inglés de EWTN News— informó por primera vez sobre las acusaciones contra Jurado el 15 de julio. El sitio web protestante Protestia publicó un informe alegando que “informantes dentro de la comunidad católica” habían revelado mensajes de texto sexualmente explícitos que Jurado supuestamente envió a una niña posiblemente de tan sólo 14 años cuando él tenía 21.

El popular apologista católico ha negado rotundamente las acusaciones. El influencer dijo en un comunicado en su página de Instagram que las afirmaciones eran falsas y que está “cooperando voluntariamente en una investigación que permitirá que la verdad salga a la luz”.

“​​[L]a acusación de que tuve una relación inapropiada con una niña de 14 años es una completa invención”, dijo.

Agregó que está “preparado para emprender acciones legales contra quienes me han difamado”, describiendo las acusaciones como un “horrible y malicioso rumor”.

El 16 de julio, por su parte, Bubnevych emitió un comunicado al clero de su eparquía indicando que Jurado, “asistente regular en una de nuestras parroquias”, tiene prohibida “cualquier actividad o participación… que ocurra en cualquier instalación o evento patrocinado por la Eparquía de Phoenix hasta nuevo aviso”.

“Cooperaremos plenamente con cualquier investigación autorizada que pueda ocurrir en este asunto”, escribió el obispo en su comunicado, una copia del cual fue obtenida por CNA.

“También queremos enfatizar que nuestras políticas de Ambiente Seguro, que abordan la protección y dignidad de todas las personas, se toman muy en serio y, con esto en mente, creo que la acción que se está tomando está justificada”, dijo el obispo.

En medio de la controversia, Catholic Answers, una organización de apologética que produce el programa de radio Catholic Answers Live, eliminó de su sitio web una página dedicada a Jurado.

Jon Sorensen, director de operaciones de Catholic Answers, dijo a CNA en un correo electrónico que Jurado “nunca ha sido miembro del personal de Catholic Answers. Fue un invitado ocasional en nuestro programa de radio, ‘Catholic Answers Live’, y, como todos nuestros invitados de radio, tenía una página de perfil en Catholic.com”.

Agregó: “A la luz de las recientes y graves acusaciones sobre Alex, hemos eliminado este perfil de Catholic.com. Oramos para que toda la verdad salga a la luz, oramos por Alex y oramos por todos los que puedan haber sido victimizados, escandalizados o desedificados por estos hechos reportados”.