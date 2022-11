Encuentro sinodal online «Construyendo puentes a través de África»

En el encuentro online «Construyendo puentes a través de África», en el que Francisco dialogó con algunos estudiantes africanos, la esperanza de poder realizar a principios de 2023 la visita que tuvo que posponer. Las guerras, las migraciones forzadas, la implicación de los jóvenes en la vida política, la falta de oportunidades laborales y la explotación de los recursos del continente: algunos de los temas sobre los que el pontífice ofreció criterios de discernimiento y valor a las nuevas genera

(vaticannews.va).-El Papa tomando notas, los jóvenes haciéndole preguntas, él respondiendo infundiendo valor. Vivir el presente, no como «enajenado», profetizar el futuro sin perder la capacidad de cultivar los sueños, manteniendo siempre la conciencia de ser fruto generado por una raíz. Así ha querido resumir el Papa Francisco el mensaje que ha compartido hoy con los jóvenes estudiantes de las universidades africanas conectadas vía streaming en una hora y media de conversación digital sobre el tema «Construir puentes».

Ubuntu: una cultura del encuentro

Fue la Comisión Pontificia para América Latina, junto con la Universidad Loyola de Chicago, la que organizó el encuentro online, en continuidad con el celebrado el 24 de febrero entre el Papa y estudiantes de América del Norte, Central y del Sur. En el título del evento, la expresión «Ubuntu»: una ética del África subsahariana que se centra en la lealtad y las relaciones mutuas de las personas. En la lengua bantú, significa «benevolencia hacia el prójimo». Es una regla de vida, basada en la compasión, el respeto a los demás, una exhortación a apoyarse mutuamente, a tomar conciencia no sólo de los propios derechos, sino también de los propios deberes, ya que es un impulso ideal hacia toda la humanidad, un deseo de paz.

Grech: mantener el diálogo intergeneracional

La apertura del encuentro estuvo a cargo del Cardenal Mario Grech, Secretario General del Sínodo, quien recordó la importancia de crear espacios de diálogo con los adultos, siempre, para no perder el «rumbo». La ocasión fue también una invitación a trabajar juntos, precisamente en el espíritu sinodal, manteniendo vivo el diálogo intergeneracional. Fueron numerosos los temas sobre los que los jóvenes interpelaron al Pontífice desde diferentes países del continente: desde la República Democrática del Congo hasta Uganda, desde Nigeria hasta Costa de Marfil, desde Kenia hasta Camerún. Todos los jóvenes que buscan el rostro de Cristo en su vida cotidiana y a los que agradecieron, también en un vídeo realizado para la ocasión, por tener una voz amplificada en todo el mundo.

África no existe para ser explotada

«Todo el mundo tiene una historia, que puede ser bonita o fea. La historia es a menudo un relato duro, de pueblos agredidos», dice el Papa, que se detiene en la historia de África, que a menudo ha sido también de «esclavitud y explotación, una historia dura». Recuerda la independencia alcanzada por las naciones, aunque en muchos casos el territorio seguía siendo disputado por otros, desde fuera, por sus recursos. Pero, señala, «África no existe para ser explotada: tiene su propia riqueza, que es una riqueza humana, la riqueza que todos ustedes representan». El colonialismo ha dejado dolorosas huellas en este sentido, los intereses de otros han prevalecido, como es el caso de la deforestación del Amazonas. Son los negocios los que rigen la explotación y el acoso a los pueblos.

El deseo del Papa de viajar al Congo y a Sudán del Sur en febrero

Entre las preguntas de los jóvenes, una de una chica del Congo ofreció al Papa la oportunidad de volver a hablar del viaje al Congo y a Sudán del Sur. Los jóvenes esperaban su visita, que fue aplazada por su estado de salud. En ese momento, hablando en español, Francisco esperaba ir a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur «a principios de febrero». «El médico me lo había prohibido, ahora puedo caminar, con un bastón, pero me las arreglo», subrayó.

Cuidado con los «supermercados de salvación

A continuación, llega una solicitud -que se inspira en la propagación de la pandemia del Covid-19, pero también en otras enfermedades que nunca han sido derrotadas del todo, como el ébola o la malaria- de un estudiante preocupado por el avance de las llamadas «sectas», los movimientos pentecostales carismáticos y el «evangelio de la prosperidad». La pregunta planteada al Papa se refiere a cómo relacionarnos como católicos con estas realidades. El Papa explica que hoy en día está surgiendo una especie de «supermercado de la salvación», con «una gama de ofertas religiosas para elegir». Y advierte que «el camino lo encuentras en tu corazón, sin intermediarios». El criterio a seguir para orientarse en este contexto es no dejarse embaucar por lo que él llama «sindicalización religiosa». Se aplica el criterio de que un grupo religioso no debe quitar la libertad: «si te quita la libertad, no es un camino sano».

El reto ecológico y la llamada a la responsabilidad

Cómo afrontar el reto ecológico fue otra de las cuestiones cruciales que se plantearon al Papa. En este sentido, una vez más, el pontífice reitera que, por ejemplo, la deforestación «es un crimen contra la humanidad» y está impulsada por el deseo de dominación del hombre. Está muy preocupado por el aumento de las temperaturas en el planeta y el riesgo de entregar un planeta muerto a las generaciones futuras. «Estoy triste, consternado. Muchas tierras desaparecerán», dice el Papa, que pide sentido de la responsabilidad. «Que Dios bendiga todos sus esfuerzos para limitar esta destrucción».

Sé fuerte en la unidad

El Papa menciona Siria, Myanmar y muchos otros lugares de África donde las guerras empujan a las poblaciones a buscar refugio en otros lugares. A menudo encuentran la muerte en el Mediterráneo. «Es una tragedia». Recuerda los refugiados que vio en Uganda, donde, dice, quedó impresionado por la espiritualidad de ese pueblo. «Seguid siendo fuertes con toda la fuerza de la unidad»: es la invitación que Francisco utiliza también al reflexionar sobre la falta de oportunidades de trabajo en muchas regiones de África. «Queremos más transparencia y justicia en la administración de los recursos», le dice una joven, «¿cómo pueden ayudar las Iglesias a encontrar una colocación para los que no quieren salir de sus países de origen? Hay que encontrar un «equilibrio entre la producción y los esfuerzos necesarios para esta producción», responde el Papa. «Construir puentes puede conducir a los jóvenes hacia objetivos prósperos. Debemos organizarnos para trabajar juntos. No os aisléis», es su llamamiento.

Participar en la gobernanza

Un religioso plantea la cuestión de la mala gobernanza y la participación de los jóvenes en el gobierno. La cuestión es cómo se puede aumentar la participación, la inclusión en la vida política. ¿Cómo impregnar la vida sociopolítica de los valores cristianos de justicia social? Es un tema cercano al corazón del Papa, que responde: «La no participación de los jóvenes es la muerte de un país. Y teme que la situación socioeconómica también esté creando una especie de complejo de inferioridad entre los propios jóvenes. «¡Cuántos mártires sociales tenemos! Organícense bien, con cierta prudencia. Y lucha. Avanzar con valor», las palabras de Francisco.

Sólida doctrina política para inhibir el fundamentalismo y el bandolerismo

Un estudiante de Nigeria no puede dejar de referirse a un Estado plagado de fundamentalismo, asesinatos de religiosos, propagación del baditismo y secuestros. ¿Cómo podemos construir un mundo de amor, justicia y paz, el mundo de nuestros sueños? Es un verdadero «suicidio social», lo llama el Papa, que requiere resistencia, organización y doctrina política, una doctrina concreta, que es una forma elevada de caridad, nos recuerda. Guiado por una sabia doctrina política, cada pueblo debe seguir su propio camino, un camino que no puede ser impuesto sino que debe venir de dentro. «Prudencia y astucia. Dios te dará fuerzas».

La promoción de la educación

Desde Camerún llega otra manifestación del miedo a ser descartado: los jóvenes son vulnerables en este sentido, económica y psicológicamente. De hecho, la integración vocacional es una cuestión importante, dice el Papa, que teme que los jóvenes se aniquilen si se avanza por este camino. De ahí la necesidad de promover la educación del pueblo en su totalidad a todos los niveles. La Iglesia debe ayudar en esto porque es una de las principales formas de contribuir al crecimiento de África.