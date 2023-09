¡Escápate! El podcast del seminario de Guadalajara

Muchos pensaríamos que los seminaristas se la pasan únicamente haciendo oración, pero estos jóvenes tienen muchas actividades, entre ellas, ¡un podcast!

(es.aleteia.org).-¿Sabías que el seminario Diocesano de Guadalajara es uno de los más antiguos del continente Americano? Fue construido hace aproximadamente 327 años, por el excelentísimo Señor Obispo fray Felipe Galindo y Chávez (O.P.), el día 9 de septiembre del año 1696. Algo que pocas personas saben de este seminario es que lleva por nombre «Seminario Diocesano del Señor San José».

Desarrollo de las actividades

Las actividades que se llevan a cabo dentro del seminario son diversas, van desde sus clases por la mañana, el deporte y sus tareas por la tarde; misa, rosario y convivencia por la noche. Además de los talleres artísticos, hacen apostolado en las redes sociales, una de esas actividades es el podcast Escápate, que surge a partir de la pandemia. Un proyecto que se fue fraguando en la mente de Mons. Eduardo Muñoz Ochoa, Obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Guadalajara.

Aleteia conversó con el seminarista Rodrigo Romero Moreno, quien actualmente cursa tercero de filosofía en el seminario mayor de Guadalajara y es el encargado de redes sociales de este proyecto.

Escápate

«Este proyecto inicia como una inspiración en los comienzos de la pandemia del Covid-19 en los meses de agosto y septiembre del 2020. Cuando regresamos, los seminaristas, a la casa del seminario no teníamos la posibilidad de realizar apostolado presencial. Entonces nos dimos cuenta que si no era posible de ese modo, pues era buscar otro, pero no era opción pararlo o dejarlo. Monseñor Eduardo Muñoz, que en ese momento era formador del seminario, iluminado por el Espíritu Santo tuvo la idea de crear un podcast», comentó Rodrigo.

El seminarista añadió que este podcast surge con la finalidad de iluminar, inquietar, orientar y evangelizar a las diferentes generaciones a través de frases selectas de la literatura universal, filosófica y teológica que respondan, en reacción, a los efectos del relativismo ideológico, religioso, moral y social, a fin de ofrecer pistas seguras y verdaderas que orienten la mente y el corazón de quien lo escucha.

“Aprecien todo lo que es verdadero y noble, cuánto hay de justo y puro, todo lo que es amable y honroso, todo lo que sea virtud y merezca elogio. Pongan por obra cuanto han aprendido y recibido de mí, todo lo que yo he dicho y me han visto hacer; y el Dios de la paz estará con ustedes”(Flp 4, 8-9)

Pero, ¿por qué el nombre? «Se pensó en los Padres del desierto y su “Fuga mundi”, una experiencia que hace referencia a un escaparse de todo lo que ofrece el mundo, que confunde y anestesia. Este “escaparse” nos dice: aíslate un momento, piensa, recapacita y regresa para dar sentido a la vida».

Contenido de valor

En Escápate «Siempre se parte del pensamiento de algún filósofo, científico o escritor seleccionado, en torno al cual se hace una breve reflexión».

En el contenido de Escápate puedes encontrar diversos temas relacionados con el sufrimiento, la muerte, vacío existencial, sentido del hombre en el mundo, relativismo, ideologías actuales, política y participación ciudadana, relaciones sociales, tendencias actuales, películas, entre muchos más.

El proyecto está operado por los mismos seminaristas, quienes desempeñan diversas labores dentro del mismo; desde cámaras, audio, edición y presentación, pero también resaltar el acompañamiento por parte de Monseñor Eduardo Muñoz quien es el que revisa los contenidos, sugiere invitados expertos e incluso participa en algunos episodios, y les da las herramientas necesarias a estos jóvenes para que el podcast avance en la dirección correcta.

Ya en el desarrollo del podcast los mismos seminaristas son quienes llevan a cabo una breve reflexión sobre algún tema de actualidad y de interés. También se cuenta con la participación de personas externas y especialistas, todo esto en el ambiente de una charla fresca y amena que permite al público disfrutar e identificarse con el contenido de los episodios.

La finalidad de Escápate

«Con este podcast se quiere dar una respuesta ante las inquietudes, dudas y confusiones que el hombre experimenta en la actualidad. Ofreciendo pistas seguras y verdaderas que orienten la mente y el corazón de los que siguen cada episodio».

Actualmente, Escápate cuenta con tres temporadas concluidas. Estrenando episodios todos los jueves en las plataformas digitales como Spotify o Youtube.