Together un bosque simbólico en la Plaza de San Pedro para la Vigilia de Oración

Una escenografía multifacética de arbustos, plantas, hierbas y flores es la instalación verde creada por “Confagricoltura y Assoverde” que será el escenario de «Together – Encuentro del Pueblo de Dios», la Vigilia Ecuménica pre-sinodal que tendrá lugar el 30 de septiembre, en la Plaza de San Pedro. El arquitecto paisajista Mastrangelo: no es simplemente una decoración sino la evocación de la biodiversidad de los ecosistemas.

Fuente: María Milvia Morciano – Ciudad del Vaticano

Fragmentos de naturaleza para evocar la biodiversidad de los ecosistemas: es la instalación «verde» que decora la Basílica de San Pedro y la Plaza con motivo de «Together – Encuentro del Pueblo de Dios», la Vigilia Ecuménica de Oración en vísperas del XVI Reunión Ordinaria de la Asamblea General del Sínodo de los Obispos, prevista para el próximo sábado 30 de septiembre. Una decoración floral y arbustiva para evocar la biodiversidad y el respeto que requiere, creada gracias a “Confagricoltura”, la Confederación sensible a las cuestiones de responsabilidad social y las necesidades de la comunidad en materia de medio ambiente, con la colaboración de “Assoverde” y del arquitecto paisajista Virna Mastrangelo, responsable en la región Lacio para la Asociación con su estudio “Greenatelier”.

La empresaria Rosi Sgaravatti, presidenta de “Assoverde”, la asociación italiana que opera en el territorio nacional desde 1982 y promueve la protección del medio ambiente, el paisaje y el suelo, explica el significado de esta iniciativa ante los micrófonos de los medios vaticanos.

“Confagricoltura” lleva la biodiversidad a la Plaza de San Pedro. ¿Qué significa?

No sólo Confagricoltura, sino también Assoverde, la asociación italiana de paisajistas, asociada a Confagricoltura y comprometida también con la protección del medio ambiente. Somos una asociación que incluye más de 200 empresas de viveros y autónomos en toda Italia. Siguiendo la encíclica Laudato si’ del Papa Francisco, leímos sus indicaciones sobre el verde y nos gustaron mucho, por eso intentamos, a través de este pequeño cartel, rendir homenaje al Santo Padre que recordó los valores universales del medio ambiente, aquellos que apoyamos y los que tratamos de actualizar para que todos sean conscientes de ellos, porque se habla mucho de ello, pero la conciencia profunda, en mi opinión, aún no está ahí. Si una planta tiene sed y nadie está dispuesto a darle una gota de agua, no hay conciencia.

Usted habló de “Confagricoltura y Assoverde”, ¿quiénes son los otros socios?

Son nuestros socios de Assoverde, como Enzo Margheriti, que suministró las plantas y Onofrio Mazzarelli, además de, por así decirlo, nuestra representante, la arquitecta Virna Mastrangelo, que siguió todo el proyecto, buscando, a través de los colores y las plantas, dar un bonito impacto en la plaza que es muy grande. Se trabajó mucho para no hacer el montaje demasiado pesado, porque hay límites determinados, por ejemplo, por el peso de las propias plantas y por asegurarse de que no estropeen el suelo. Al mismo tiempo, la instalación no tiene por qué competir con las maravillosas columnas de la plaza. Intentamos llevar un signo de alegría y color para recordar la encíclica del Papa, la naturaleza y la creación como obra de Dios que debe ser salvaguardada junto con todas las criaturas que forman parte de ella. Es un símbolo que pretende resumir el entorno natural, la sociedad, las culturas y las instituciones.

¿Estas plantas fueron elegidas según un criterio particular?

Fueron elegidos desde varios puntos de vista: primero para representar símbolos y luego, como ya he dicho, porque había que salvaguardar de alguna manera el pavimento y la arquitectura. Nos vimos obligados a elegir, pero todas las plantas son siempre importantes, especialmente las de hoja perenne, símbolos de vida, muerte y renacimiento.

Se habla del “Libro Blanco del Verde”, ¿qué es?

De hecho, tenemos esta iniciativa, el «Libro Blanco del Verde», que ya va por su tercera edición. Con la primera queríamos dar a conocer a todo el mundo cómo se realiza el correcto mantenimiento del verde y cómo se debe mantener, luego vino la segunda edición sobre lo importante que es el verde para la salud de las personas, finalmente la siguiente, la tercera, centrarse en el agua. Todas estas son cuestiones importantes para el medio ambiente y muy importantes para la protección de la salud. Esta iniciativa se llevó a cabo en las ciudades italianas, en muchas regiones italianas, para sensibilizar y sobre todo para involucrar a la gente, porque todos juntos debemos estar unidos en esta lucha por el verde, sobre todo porque, como también dijo el Papa, esta poca atención, ese sentir el paisaje como algo que no es propio pero que no es de otro es una cosa gravísima, que no presta atención al paisaje: tirar colillas al suelo, basura, no dar agua a las plantas aunque se ve que están sufriendo, en definitiva, este pequeño cuidado… Queremos conseguir que, a través de esta iniciativa, las personas sean parte activa en el mantenimiento del verdor, porque lo único importante es que uno se sienta parte de la naturaleza. , que uno sienta que el paisaje es también suyo, no algo ajeno a él.

Más allá de la iniciativa en la Plaza de San Pedro, ¿cuál es el compromiso de Confagricoltura junto con Assoverde por la biodiversidad?

Siempre junto a Assoverde y ahora también con Kèpos, asociación de promoción social que ha crecido con nosotros junto a Confagricoltura, estamos proyectando un parque urbano de salud en el que se resaltarán todas las cualidades que debe tener un parque para ser considerado tal y obtener la certificación. . . Se tendrá en cuenta todo, desde la biodiversidad hasta las plantas invasoras. Los temas son extremadamente variados.

Esquema de la distribución de plantas en la Plaza de San Pedro

La arquitecta paisajista Virna Mastrangelo habla sobre los motivos, objetivos y símbolos que inspiraron el diseño de la instalación.

Arquitecto Mastrangelo, ¿puede describirnos la instalación verde que diseñó para la Plaza de San Pedro?

Con esta instalación queremos acercar fragmentos de naturaleza a la Plaza. Hemos pensado en crear, a lo largo de la fachada de la basílica, un fragmento de bosque con plantas bastante altas, de unos ocho o seis metros, que recuerdan la asociación de diferentes plantas que podemos encontrar en un bosque, precisamente para evocar la biodiversidad, en la plaza con motivo de la vigilia de oración «Together». Lo que queremos lograr es estimular un sentimiento de biofilia y subrayar la presencia de la naturaleza en este evento, porque en el mensaje del Papa Francisco queda claro que es hora de cuidar nuestra casa común, por lo tanto, de nuestro planeta.

¿Qué zona geográfica ofrece este bosque y qué lo inspiró desde el punto de vista del diseño?

Será un elemento simbólico, no propone una asociación vegetal de un ecosistema específico, sino que es una representación que reúne plantas que forman parte de nuestros bosques o incluso de otras zonas pero que tienen diferentes formas y colores para simbolizar la diversidad que juntos lleva a la unidad, formando una forma, una masa compacta y colorida.

En particular, ¿qué plantas ha elegido y por qué?

Hay dos cuestiones: una es la oportunidad, de tener así plantas hermosas, plenas y representativas. La fachada de San Pietro tiene tales dimensiones que cualquier elemento desaparece y se vuelve muy, muy pequeño, por lo que un criterio fue el de la oportunidad. La otra cuestión está en la belleza del individuo y en el equilibrio del individuo en la variedad. Por ejemplo, hemos elegido fagos silvestres, robles que juntos crearán armonía.

También hay colores me imagino…

Ciertamente tenemos la variedad de follaje y verdes en la instalación de fondo y en las escaleras trabajaremos con una especie de parterre verde en el que se incluirán colores. Trabajaremos con diferentes masas, diferentes verdes y diferentes formas, precisamente para simbolizar que es una instalación simbólica y no una decoración. Las flores serán las que aún están presentes en este periodo como lo es la gaura que se encuentra en el último periodo de su floración, tendremos contrastes entre los verdes de las diferentes especies y también trabajaremos con los ciclámenes que nos ofrecen los holandeses.

¿Cuál es la mayor dificultad que encuentra al ejercer esta profesión?

Muchas veces no hay una gran conciencia ni de la actividad que se desarrolla ni de los tiempos de la naturaleza, aunque en realidad la naturaleza siempre encuentra su equilibrio y es fuente de continuo asombro, pero en general es algo a lo que la gente no está acostumbrada. Entonces, el foco recae en quererlo todo de inmediato, cuando la naturaleza tiene tiempos que hay que respetar, por ejemplo en querer flores a toda costa en períodos en los que no las hay, cuando la belleza radica precisamente en respetar los tiempos. Al mismo tiempo, debo decir que las personas que nos llaman confían en nosotros y como la actividad del paisajista es también una actividad de sensibilización y «educación» sobre esta relación, muchas veces quienes nos llaman también están abiertos a un cambio de visión. Un paisajista aporta una visión sistémica. De lo que nos ocupamos son de las relaciones invisibles entre diferentes plantas o incluso de las relaciones entre personas, plantas y animales, por lo que también nos ocupamos de los ecosistemas.