Escola de Comunicação da Pascom Brasil lança novos conteúdos formativos

A Escola de Comunicação da Pascom Brasil dá mais um passo decisivo no fortalecimento da formação dos agentes da Pastoral da Comunicação em todo o país. Por meio do Grupo de Trabalho de Formação, em parceria com o GT de Produção a Escola inicia a produção e disponibilização de conteúdos formativos didáticos,…

(pascombrasil.org.br).-A Escola de Comunicação da Pascom Brasil dá mais um passo decisivo no fortalecimento da formação dos agentes da Pastoral da Comunicação em todo o país. Por meio do Grupo de Trabalho de Formação, em parceria com o GT de Produção a Escola inicia a produção e disponibilização de conteúdos formativos didáticos, pastorais e acessíveis, pensados especialmente para quem vive o dia a dia da comunicação nas comunidades eclesiais.

Neste primeiro momento, serão oferecidos quatro conteúdos fundamentais, que estruturam a identidade e a missão da Pascom:

O que é Pascom, Por que ter a Pascom, Eixo Espiritualidade e Eixo Formação. Os materiais apresentam, de forma clara e pedagógica, a atuação da Pastoral da Comunicação no ambiente pastoral, orientam os caminhos para a organização da Pascom nas paróquias e aprofundam os eixos basilares que sustentam essa pastoral tão essencial para a vida da Igreja.

A proposta da Escola de Comunicação é oferecer uma formação que vá além do fazer técnico, ajudando os agentes a compreenderem a comunicação como dimensão constitutiva da evangelização. Por isso, os conteúdos abordam não apenas métodos e estruturas, mas também espiritualidade, missão e identidade pastoral.

Em breve, novos temas serão incorporados à plataforma formativa, ampliando o horizonte da formação com conteúdos sobre comunicação e cultura digital, educomunicação, gestão de mídias digitais no ambiente pastoral, comunicação e inteligência artificial, entre outras propostas que dialogam com os desafios contemporâneos da Igreja.

Os conteúdos serão produzidos de forma colaborativa pelo GT Formação, com a participação de membros dos demais Grupos de Trabalho da Pascom Brasil e da Coordenação Nacional, garantindo unidade, qualidade pastoral e formativa.

Uma Escola a serviço do tempo presente

A Escola Nacional de Comunicação é uma iniciativa da Pascom Brasil e da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação Social da CNBB, em parceria com a PUC Minas. Ela nasce como resposta concreta às urgências do nosso tempo, especialmente evidenciadas durante a pandemia da Covid-19, quando a presença da Igreja nos ambientes digitais se intensificou e novos agentes passaram a integrar a Pascom, muitas vezes sem uma formação prévia adequada.

Inspirada no mandato missionário de Cristo — “Ide e fazei discípulos” (Mt 28,19) —, a Escola quer ser um espaço permanente de formação para agentes da Pascom e também de outras pastorais, movimentos e organismos, capacitando leigos e leigas para serem protagonistas da evangelização em suas realidades.

Mais do que ensinar “como comunicar”, a Escola propõe uma pastoral da comunicação que vive a mística do encontro e se encarna na experiência humana também no ambiente digital. Como recorda o Papa Francisco, “toda a formação cristã é, primariamente, o aprofundamento do querigma” (EG, 165), e é nessa perspectiva que os conteúdos formativos estão sendo pensados.

Realizada na modalidade on-line, a Escola de Comunicação busca alcançar o maior número possível de agentes pastorais, promovendo uma cultura comunicacional integrada e coerente em todas as instâncias eclesiais.

Com essa nova iniciativa, a Pascom Brasil reafirma seu compromisso com uma formação sólida, pastoral e missionária, ajudando a Igreja a comunicar o Evangelho com linguagem, sensibilidade e presença nos diversos ambientes da vida contemporânea.