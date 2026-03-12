O rosto e a voz dos Encontros Nacionais da Pascom: preservando a história

Em espírito de missão, os pasconeiros se reúnem a cada biênio para trocar experiências, conhecer novas práticas, ouvir nossos pastores e fortalecer uma pastoral consistente e unida em todo o Brasil.

(pascombrasil.org.br).-Em espírito de missão, os pasconeiros se reúnem a cada biênio para trocar experiências, conhecer novas práticas, ouvir nossos pastores e fortalecer uma pastoral consistente e unida em todo o Brasil. Esses encontros, chamados Encontros Nacionais da Pascom, há quase 20 anos permanecem como espaços de escuta, diálogo e crescimento. Conheça essa história e reviva as lembranças que tornam este encontro tão especial.

Uma voz que ecoa

Memória viva da Pascom, Irmã Élide Fogolari atuou por oito anos como assessora da então Comunicação Social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Presente desde a primeira edição, ela é parte essencial da história da Pastoral da Comunicação no Brasil.

Ir Elide Fogolari no 2º Encontro Nacional da Pascom 2010

Segundo seu relato, o Encontro Nacional surgiu de uma demanda dos participantes do 5º Mutirão Brasileiro de Comunicação (Muticom), realizado em Belém (PA). De 2 a 6 de julho de 2008, 140 comunicadores reuniram-se na cripta do Santuário Nacional de Aparecida, onde puderam refletir, estruturar e orar pela Pascom em âmbito nacional. Deste encontro nasceram 12 pistas de ação para o trabalho em grupo e o desejo de permanecer em comunhão.

Em entrevista, Irmã Élide afirmou atribuir a Nossa Senhora o crescimento e a beleza desses momentos:

“E o segredo desse encontro — essa exuberância, essa alegria, esse entusiasmo, essa crescente participação de tantas pessoas do Brasil inteiro — eu atribuo a Nossa Senhora. No primeiro encontro que realizamos, em 2008, na cripta do Santuário Nacional de Aparecida, participaram 140 pessoas. Nós no momento do encontro, havíamos comprado uma pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida, de cerca de 15 cm, e entregamos uma a cada participante. Consagramos, então, a comunicação da Igreja no Brasil a Nossa Senhora. […] Eu tenho certeza de que, naquele momento, ela viu a nossa pobreza, viu as necessidades da Igreja no Brasil e assumiu a comunicação como assumiu Jesus Cristo. E ela está levando para frente como ela levou desde aquele momento.”

“Ela assumiu a comunicação da Igreja do Brasil assim como ela assumiu a Jesus Cristo na hora que ela disse sim ao anjo.”Ir. Élide Fogolari

Ir Elide Fogolari no 8º Encontro Nacional da Pascom 2024

Um rosto marcado por caminhos

São mais de 20 anos de história, quase uma dezena de encontros e inúmeros temas que marcaram milhares de pasconeiros e pasconeiras que já participaram deste evento. Cada edição imprime sua identidade e é guiada pelo próprio Espírito Santo, que conduz esta caminhada.

Guardar estes pontos não nos deixa esquecer o caminho passado e nos faz olhar para o futuro, onde ainda precisamos chegar com nossa missão.

Uma história contínua

Nos dias atuais, é raro um evento realizado de forma tão constante a cada biênio — e esse é o testemunho do ENPascom. Sua única interrupção ocorreu em 2020, devido às restrições da pandemia de Covid-19. O encontro teria como tema “Comunicação e juventude na Igreja em saída”, em união com o 3º Seminário Nacional de Jovens Comunicadores, previsto para os dias 17 a 19 de julho de 2020, na PUC Minas, em Belo Horizonte (MG).

Essa interrupção não desanimou os pasconeiros do Brasil, que se reuniram no biênio seguinte em um encontro híbrido — presencial e on-line. Essa edição se destacou pelo crescimento da Pastoral da Comunicação durante a pandemia, mostrando-se peça fundamental na evangelização e no acompanhamento das comunidades.

“Primeiro foi um sentimento de tristeza, porque os encontros aquecem os corações para viver a missão. Mas, entendemos que naquele momento, dado à gravidade da pandemia de covid 19, não podíamos realizá-lo. Contudo, em 2022, nosso coração se encheu de alegria quando pudemos, ainda que com uma quantidade reduzida e com muita prudência, realizá-lo no Mosteiro de Itaici. Creio que esta é a dinâmica de quem se põe no caminho de Jesus como discípulo e discípula: a tristeza não é duradoura, a alegria sempre retoma para impulsionar a missão.”- Marcus Tullius, ex-Coordenador da Pascom.Brasil.

Encontros que fortalecem a fé

Essa história continua sendo escrita por novas vozes e rostos de todo o Brasil, revelando o quanto é rica a nossa pastoral — feita por pessoas e para pessoas.

Você é o protagonista desta edição!

Venha e traga sua caravana para o 9º Encontro Nacional da Pascom, de 24 a 26 de julho de 2026, no Centro de Eventos do Santuário Nacional de Aparecida (SP).

Faça parte desta história.