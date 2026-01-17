Esta red está en 92 países y activa a 22 millones de fieles para orar con el Papa: ahora con audios

La Red Mundial de Oración del Papa (RMOP) presenta su campaña de 2026: más audios, vídeos más sosegados, más silencio… y Papa nuevo

(religionenlibertad.com).-Este 7 de enero de 2026 se ha presentado en el Vaticano la campaña global Ora con el Papa, una nueva forma de difundir la oración por las intenciones del Papa, expresadas cada mes. Se difundirán con vídeos y mensajes de audio y radio, para animar «a cualquier persona, en cualquier lugar, a tomarse un momento para orar con el Papa y mantenerse conectado con la misión de la Iglesia»

Detrás está la Red Mundial de Oración del Papa (RMOP), heredera del antiguo Apostolado de la Oración en esta tarea de animar a orar por las intenciones papales. La Red Mundial de Oración por el Papa tiene presencia organizada en 92 países y moviliza a 22 millones de fieles.

Desde 2016, empezó a difundir cada mes El Video del Papa: actualmente acumula 250 millones de visitas en 23 idiomas en distintas plataformas.

Ahora la novedad es la implantación y crecimiento del formato El Audio del Papa, actualmente a través de Radio Vaticano, Pray as you go, Rezandovoy y Hallow, entre otras plataformas.

Ruffini y Cristóbal Fones lo presentan en el Vaticano

Este miércoles, en la oficina de prensa vaticana explicaron estas iniciativas Paolo Ruffini, prefecto del Dicasterio para la Comunicación, y el sacerdote jesuita chileno Cristóbal Fones, que desde el 1 de enero de 2025 es el director internacional de la RMOP.

Ruffini animó a usar la red para rezar con cierta tranquilidad y evitar el consumo rápido de contenidos, «escapar del paroxismo de la velocidad que nos obliga a limitar nuestra atención a apenas unos segundos; encontrarnos con el sucesor de Pedro online y con su comunidad offline en un espacio protegido, en un tiempo lento y de oración«, añadió.

El vídeo de enero de 2024, por ejemplo, dura cuatro minutos y es pausado, con espacios de silencio.

«La red global de oración del Papa responde a un deseo generalizado, mucho más extendido de lo que se podría pensar: el de redescubrir esta belleza diferente en la red; encontrar en la oración la fuerza para alimentar una forma diferente de actuar en el mundo», prosiguió Ruffini. «Esta red, que no es virtual sino real», concluyó, «demuestra que todavía es posible -siempre posible- encontrarnos, incluso en tiempos de división, bombardeos y guerra».

Apostar por más silencio, hacer espacio a lo fundamental

También el padre Fones habló de ir «más decididamente hacia el silencio, hacia una experiencia íntima, serena; una experiencia interior compartida que realmente puede transformar la vida, desde dentro», dijo el sacerdote jesuita, hablando de una experiencia espiritual, que «a menudo se vuelve difícil en medio de nuestra agitada y ruidosa vida diaria». «La oración es ese espacio donde puede emerger lo auténtico, lo sencillo, lo fundamental, lo que nos hace quienes somos», añadió.

¿Cuáles serán las intenciones de oración de León XIV en 2026? En principio, ya están decididas y preparadas: son temas como el desarme nuclear, los niños con enfermedades incurables, los sacerdotes en crisis, el acceso a alimentos de calidad y la conservación del agua. La intención del Papa para el mes de enero es que más gente ore con la Palabra de Dios.