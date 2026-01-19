Obispos de Panamá abren asamblea plenaria con taller sobre comunicación digital y manejo de crisis

(adn.celam.org).-Este lunes 5 de enero, los obispos de Panamá dieron inicio a su Asamblea Plenaria Ordinaria N.° 224 con una jornada formativa dedicada a la comunicación digital en contextos de crisis. El encuentro se desarrolla en la sede de la Conferencia Episcopal Panameña y marcó el inicio de varios días de trabajo y discernimiento pastoral.

La jornada de este primer día estuvo a cargo de la doctora Albertina Navas, periodista, consultora internacional y docente universitaria, quien ofreció a los prelados herramientas para reconocer escenarios de riesgo comunicacional y responder de manera adecuada desde la identidad y misión de la Iglesia.

Comunicación estratégica en tiempos digitales

La jornada de formación permitió entender cómo ciertos hechos pueden llegar a convertirse en crisis comunicacionales en el ecosistema digital y cómo mitigar sus efectos con anticipación. Al respecto, Navas observó que, hoy las redes sociales tienen una dinámica muy ágil, un acontecimiento puede replicarse en segundos, por lo que resulta clave la preparación previa y la lectura atenta del contexto.

Foto: Episcopado panameño

El interés y la implicación mostrada por los obispos, —señaló la especialista— permitió que reflexionaran sobre contenidos propios de su labor pastoral y el contexto social panameño, resaltando que la comunicación supera lo meramente instrumental y se consolida como un factor estratégico para la misión eclesial.

Prevención, identidad y acompañamiento pastoral

Durante el espacio, se insistió en que una lectura sistemática de la información y de las dinámicas en redes sociales contribuye a proteger la identidad institucional. Asimismo, se habló de la necesidad de disponer de un equipo especializado para la gestión de crisis, trabajar en un mapa de riesgos para la reputación y utilizar herramientas de monitoreo que que permitan reaccionar con prontitud y responsabilidad.

Según informó la oficina de prensa, la Asamblea Plenaria continuará sus trabajos hasta el 8 de enero, con una agenda centrada en la revisión de los principales acontecimientos eclesiales y sociales . Los obispos buscarán fortalecer el acompañamiento al Pueblo de Dios y ofrecer orientaciones pastorales que respondan a los desafíos actuales, iluminadas por el Evangelio.