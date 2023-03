Estrenan «El cielo no puede esperar», primera película de Carlo Acutis

Se lanza en cines españoles este viernes 24 de febrero. La cinta recoge testimonios de personas de todas las edades que dieron un vuelco a sus vidas por intercesión del beato. Conversamos con Inés Zavala, productora ejecutiva, y con Antonia Salzano, madre de Carlo Acutis.

(vaticannews.va).-El 10 de octubre de 2020 la productora ejecutiva de cine Inés Zavala, de 21 años de edad, estaba con su familia viendo por televisión la beatificación de Carlo Acutis. Sus móviles no dejaban de sonar con mensajes de WhatsApp de grupos de jóvenes sobre la vida de Acutis, su testimonio, así como curiosidades que la dejaron impactada. En ese momento, surgió la idea de hacer una película sobre el beato, porque sentía esa llamada interior de contar la historia de Carlo Acutis, a quien considera un referente de santidad.

Escucha y descarga las declaraciones de Inés Zavala, productora ejecutiva de «El cielo no puede esperar»

Cuanto más cerca de Dios, más cerca de la santidad

Esta producción, de 78 minutos y que se lanza en los cines españoles este viernes 24 de febrero, transmite el mensaje de la llamada universal a la santidad. Una llamada que recuerda el Papa Francisco en su Exhortación apostólica Gaudete et exsultate, haciéndose eco del Concilio Vaticano II, que destacó con fuerza que «todos los fieles, cristianos, de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre».

Los jóvenes también están llamados a ser santos, aclara la cineasta: «La santidad no es algo de mayores o de viejos, sino que todos, todos podemos ser santos». «Si la meta es el cielo, entonces tenemos que hacer todo en este mundo para poder alcanzar esa meta y eso nos enseña Carlos que la santidad es sencilla, humilde, es amor, es sacrificio», añade la productora española.

«El cielo no puede esperar» recorre también los hitos biográficos del propio Acutis, en parte recreados mediante escenas de ficción en las que interviene un actor que guarda un asombroso parecido físico con Carlo, expresan desde la productora.

Para Zavala, el amor que nos ha puesto en este mundo nos espera en la Eucaristía, la adoración, el Sagrario. Se trata de un amor que, según explica, nos ama con locura y está esperando nuestro sí. También nos espera en el Paraíso, al que la productora describe como «el mayor regalo».

Carlo Acutis fue capaz de ver esto en su vida, de acuerdo con Zavala, puesto que «no hace falta irse a Jerusalén para sentir cerca a Jesús». «En el Sagrario está el cuerpo de Cristo, con su Sangre, su alma y divinidad. Lo que nos enseña Acutis es que ‘la Eucaristía es la autopista al cielo'», expresa, agregando «que cuanto más estamos cerca de Dios, más cerca estamos de la santidad».

Un proyecto de Dios

La productora reconoce que han tenido dificultades en el proceso de rodaje, que ha durado más de dos años desde aquel día de la beatificación, momentos en los que no vieron el sentido de hacer la película, en los que los miembros del equipo pensaban que Dios no quería que saliese, en los que se preguntaban: «¿Señor, para qué estoy haciendo esto?».

Zavala admite que, si este proyecto no hubiera sido inspirado por la Providencia, no se habría concretado. Y finalmente, pese a tantos obstáculos, lograron salir adelante, trabajando mancomunadamente. Para ella, este camino ha sido una experiencia enriquecedora, puesto que aprendió que no se trata solo de cumplir con el trabajo asignado, sino dar mucho más de sí mismos. Por ejemplo, cuenta que algunas personas debían desempeñar una determinada tarea y, al final, han hecho mucho más de lo necesario, asumiendo cargos que no tenían por qué asumir. «Y eso es muy bonito, porque ves realmente cómo Dios moldea a las personas».

Ahora, Zavala tiene claro que toca promocionar, llenar las salas de cine, deseando con fervor que esta producción cinematográfica haga mucho bien a las almas.

Escucha y descarga las declaraciones de Inés Zavala, productora ejecutiva de «El cielo no puede esperar»

Un producto que transforme vidas

La cineasta se muestra entusiasta ante la expectativa generada por esta realización, sobre todo entre los jóvenes. A su vez, comparte que diversas distribuidoras de Perú, Colombia, Argentina, Brasil, Italia y otros tantos países están solicitando la producción.

Escucha y descarga las declaraciones de Inés Zavala, productora ejecutiva de «El cielo no puede esperar»

El equipo quiere que este film suscite muchísimo interés, «porque Acutis desde arriba se está moviendo; como lo hizo de pequeño con la página web de Milagros Eucarísticos, pues ahora lo está haciendo con la película». Y, en efecto, lo están viendo, pues, como la misma Zavala dice, son meros instrumentos dispuestos a hacer lo que Dios les pida para mantener la cinta en cartelera y permitir que muchas personas tengan la oportunidad de disfrutarla.

Es una iniciativa que quieren que llegue a todos los corazones, les transforme la vida, les permita captar quién fue Carlo Acutis y entender que fuimos creados para ser amados y amar a Dios con locura.

Acutis habla a los jóvenes

«En España estaremos en muchas ciudades, de Barcelona a Granada, de Valencia a Sevilla, para encontrarnos con las muchas personas que conocen a Carlo», explica Antonia Salzano, madre del beato Acutis, en declaraciones a Vatican News. «La película cuenta la vida de mi hijo y presenta muchos testimonios de quienes recibieron milagros de él. Esta gira española es emocionante, también porque, debido a la pandemia posterior a la beatificación, no hemos tenido ocasión, salvo una experiencia en Francia el pasado diciembre, de viajar para hablar de Carlo», afirma.

Estos son los regalos que la madre del beato Carlo Acutis entrega a los espectadores del film. (Foto de José María Zavala)

Salzano no oculta la emoción de esta primera vez, dado que nunca pensó que iría a España a presentar una película sobre su hijo. «Esto es un poco cansador porque implica un gran compromiso, pero lo hacemos con alegría por el Señor», confiesa. La madre del beato define esta obra como «útil para los jóvenes, cuyo valor ha sido reconocido también por el Ministerio de Cultura en España» y, por este motivo, se proyectará en los colegios.

En la película, distintos jóvenes comparten el testimonio de sus vidas transformadas por el testimonio de Carlo Acutis.

Una película también para no creyentes

Salzano destaca la importancia de una película que «muestra la vida de una persona de la misma edad que los jóvenes, que hoy se enfrentan a muchos retos y peligros: pienso en el acoso escolar, las drogas, la pornografía». Un mensaje importante «que no solo se dirige a los jóvenes católicos, que comparten el camino de fe de mi hijo, sino también a los que no han recibido el don de la fe. Son valores que pueden ser compartidos por todos, creyentes y no creyentes».

La madre de Acutis menciona, además, el libro que ha escrito con Paolo Rodari, titulado «El secreto de mi hijo. Por qué Carlo Acutis es considerado un santo», publicado por Piemme. «No me considero escritora, al contrario. Pero he querido arrojar luz sobre la vida de mi hijo, sobre el hecho de que haya abierto la puerta a Cristo sin miedo. He leído falsedades, por ejemplo, sobre su capa que supuestamente regaló a un pobre, pero mi hijo nunca tuvo capa… Carlo lo hizo todo con y por Jesús», concluye.