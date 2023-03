Paglia: Las nuevas tecnologías no deben suprimir lo humano

Presentados en la Oficina de Prensa del Vaticano los resultados de la 28ª asamblea general de la Pontificia Academia para la Vida cuyo tema era «Converger en la persona. Tecnologías emergentes para el bien común». Se reiteró la importancia de una orientación ética en biotecnología, inteligencia artificial y neurociencia con el objetivo de una regulación a nivel internacional

(vaticannews.va).-Las nuevas tecnologías emergentes, como la biotecnología, la inteligencia artificial y la neurociencia, pueden cambiar radicalmente a la humanidad. Pueden conducir a un enorme desarrollo, pero también a una tragedia igualmente enorme, porque corren el riesgo de suprimir lo humano en una especie de dictadura de la tecnología que trastorna a la humanidad misma». Lo ha reiterado monseñor Vincenzo Paglia, Presidente de la Pontificia Academia para la Vida, que esta mañana ha presentado en la Oficina de Prensa de la Santa Sede los resultados de la 28ª Asamblea General de la Academia, que se ha celebrado del 20 al 22 de febrero sobre el tema «Converger en la persona. Tecnologías emergentes para el bien común».

Paglia: ver al hombre en su totalidad

Lo que se ha constatado, en los encuentros de los últimos días entre científicos, humanistas y filósofos, es que no sólo es necesario comprender cómo estas «nuevas ciencias» se interrelacionan y se influyen mutuamente, sino también poner en práctica un enfoque ético que ponga al hombre en el centro. «Hoy corremos el riesgo de una fragmentación que no nos permite ver lo humano en su totalidad», subrayó monseñor Paglia, «una visión que a menudo no es aceptada ni seguida porque el mundo no tiene una visión universal».

Pegoraro: las tecnologías no son neutrales

«Todo el mundo está interesado en el bien común», dijo monseñor Renzo Pegoraro, canciller de la Academia Pontificia para la Vida, pero «las tecnologías no son neutrales. Un hombre puede reducirse a su ADN o a un algoritmo». En general, durante los dos días de debate, explicó, «surgieron experiencias positivas, como en la lucha contra enfermedades como la malaria, o lo mucho que estas tecnologías están ayudando a superar ciertas discapacidades». Sin embargo, la comunidad científica no puede ser autorreferencial, tenemos que pensar cómo garantizar la centralidad de las personas y cómo promover la justicia social».

Capítulo: superar el paradigma tecnocrático

«La ciencia y la tecnología conforman y son conformadas por otras instituciones y prácticas, como la política y la economía», reiteró el profesor Roger Strand, de la Universidad noruega de Bergen. «Las cuestiones éticas de las tecnologías convergentes están entrelazadas con la economía política de la tecnociencia, con los programas políticos de innovación y crecimiento económico, con las fuerzas del mercado, las ideologías y las culturas del materialismo y el consumismo». «Están enredadas», subrayó, «en lo que la encíclica Laudato si’ llamó acertadamente el paradigma tecnocrático».

Palazzani: diseñar con ética

Algunos ejemplos de estas distorsiones pueden encontrarse en la asignación de recursos en el ámbito médico, que corre el riesgo de dejar aún más rezagada la atención básica en los países más pobres. O en el sector militar, con el uso de armas vinculadas a la inteligencia artificial potencialmente desvinculadas del control humano. Estas tecnologías convergentes, a menudo calificadas de «disruptivas», explica la profesora Laura Palazzani, de la Universidad Lumsa, «son muy rápidas, muy complejas y tienen una amplitud de aplicaciones sin precedentes. También son duales, pues aúnan aspectos naturales y artificiales, reales y virtuales. Pensemos en las llamadas «mejoras», que se refieren al aumento de las capacidades de individuos sanos y no enfermos. Todo esto tiene implicaciones éticas, y el objetivo es que se tengan en cuenta en el momento del diseño y no después, cuando la legislación y la reglamentación corren el riesgo de llegar tarde a los hechos consumados.

La necesidad de un «París» para las nuevas tecnologías

Por eso, el objetivo de la Iglesia es acompañar este proceso, como ya ha hecho con la firma del «Llamamiento de Roma por la ética de la AI» -ampliado recientemente también a exponentes de otras religiones-. La idea es promover una mesa que lleve a la comunidad internacional a reflexionar y regular estas cuestiones, a semejanza de lo que ocurrió con la conferencia de París de 2015 sobre la cuestión del cambio climático».