Ética e Inteligencia Artificial, un curso online europeo para jóvenes de 18 a 25 años

(weca.it).-Tres sábados por la mañana de noviembre, en línea, para pensar en la inteligencia artificial empezando por el uso que se hace cada día. Se titula «Humanos por elección. «Autenticidad, conocimiento y responsabilidad en la era de la IA», el curso sobre ética e inteligencia artificial organizado por NetOne y promovido por New Humanity, una expresión del Movimiento Focolare, como parte de un proyecto europeo.

El curso está dirigido a jóvenes de entre 18 y 25 años y a sus animadores, procedentes de grupos juveniles de varios países europeos. No se requieren habilidades técnicas: «la curiosidad y el deseo de involucrarse son suficientes», dice la presentación. Hay dos referencias declaradas: la Ley de IA, el reglamento europeo sobre inteligencia artificial, y Magnifica humanitas, la primera encíclica del Papa León XIV, dedicada a la custodia de la persona humana en la época de la inteligencia artificial.

Las reuniones se celebran de 10 a 12, hora italiana. Comienza el 7 de noviembre con Marta y Miguel Oliveira Panão, de las universidades de Lisboa y Coimbra, sobre «La cuestión humana frente a la IA: autenticidad y significado». El 14 de noviembre, José Manuel Pérez Tornero, de la Universidad Autónoma de Barcelona, hablará sobre «IA, construcción de la información y del conocimiento». El 21 de noviembre, Antonio López, de la Universidad John Cabot, abordará el tema «Ecosostenibilidad del uso de la IA». La coordinación está a cargo de Luciano Di Mele (UNINETTUNO) e Isabel Gatti (Ucasal y NetOne internacional).

Cada nombramiento se divide en dos partes: la intervención del experto, que abre preguntas sobre el tema, y el trabajo en pequeños grupos, tanto internacionales como territoriales. Se proporciona traducción simultánea al italiano, inglés, español, portugués y francés.

Se indican tres objetivos: partir de la experiencia concreta con IA para llegar a la teoría, desarrollar una mirada crítica y responsable, diseñar y transmitir a otros lo aprendido en un trabajo de proyecto. Al final, se emite un certificado de participación por un total de 10 horas: 6 de seminarios web, 2 de presentación y 2 de trabajo en grupo.