Por que Nossa Senhora Aparecida é Padroeira da Pascom?

A consagração da Pascom Brasil a Nossa Senhora Aparecida não foi somente circunstancial. A devoção e simbologia para com a Mãe do Brasil é mais profunda e deve ser vivenciada pelos pasconeiros e pasconeiras com amor e entendimento para que a força de nossas orações seja ouvida em uníssono nos céus. …

(pascombrasil.org.br).-Vamos voltar ao momento em que houve o primeiro Encontro Nacional da Pascom no Santuário Nacional de Aparecida. Com pouco mais de 100 pessoas ela acolheu os peregrinos em sua casa para que dali começasse uma nova fase, uma nova largada para que essa pastoral se espalhasse e ganhasse força de atuação nas equipes. Naquela cripta, assim como em Pentecostes, Maria esteve presente como pessoa ativa da Igreja Viva, que pulsava pelo Espírito Santo e nos impulsionava a ir cada vez mais longe em nossas ações.

Neste cenário a Pascom Brasil se consagrou pela primeira vez a Nossa Senhora Imaculada Conceição Aparecida e cada participante recebeu uma imagem como marco desta consagração.

Desde esse momento a relação de Nossa Senhora Aparecida como comunicadora de Cristo só cresceu e criou raízes no coração de cada um que caminhou na equipe da Pascom Brasil. Tanto, que por 20 anos pasconeiros voltam a se encontrar no Santuário para momentos de fortalecimento da missão.

Nem precisamos levantar neste texto os aspectos e feitos que ligam Nossa Senhora como comunicadora, mas vamos a história da imagem que foi encontrada no rio por simples pescadores. Quantos feitos podemos trazer a mente que fortalecem a nossa fé e desejo de levar Cristo aos irmãos.

Ela foi primeiramente aos que estavam só, tristes e isolados em uma canoa depois de não conseguirem seus objetivos sozinhos. A eles mostrou como a presença de Deus e o poder da fé transformam nossa realidade e resultados. O início desta história me lembra o início de muitas equipes, onde os fiéis também estavam isolados em suas casas com medo de uma pandemia que não passava, e naquele momento a presença de Cristo se fez pela ação da Pascom. Ali também levamos a esperança de que Deus não nos abandona.

Maria nos inspira desde o início e caminha conosco fazendo a ação de Deus chegar a tantas pessoas que precisam conhecer a ação misericordiosa do Senhor.

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Hoje vemos na proteção do seu manto sagrado o conforto e o alívio em nossos momentos de aflição e angústias, o socorro e intercessão durante as batalhas espirituais de nossas comunidades, os milagres físicos e práticos (até mesmo nos equipamentos) que quem recorre a ela recebe.

Sentimos também a alegria e esperança em seu rosto acolhedor, seu semblante sereno e confiável como mãe, a companheira que espera por nós para mostrar seu Filho Jesus. Quem nunca cansou da correria e parou em frente a imagem dela para descansar? Sentir a paz do seu olhar e pedir que ela nos dê a bênção?

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Nossa Senhora Aparecida é Rainha e Padroeira do Brasil.

Rainha e Padroeira dos brasileiros.

Rainha e Padroeira da Pastoral da Comunicação.

Rainha e Padroeira dos pasconeiros.

A ela novamente nos entregamos e pedimos: cuida de nós!

Ave Maria! Senhora nossa, Virgem Imaculada!

A ti voltamos nossas orações para pedir a bênção e proteção, intercessão e amparo em nossa missão.

Tu que anunciou através do serviço, do silêncio, da confiança em teu Filho Jesus, e por estes e outros méritos tornaste dos comunicadores deste Brasil. Cobre-nos com teu manto azul anil os que carregam no coração a vontade de levar a esperança, a Boa-Notícia e a liberdade da fé ao mundo.

Pois queremos seguir teu exemplo e ficar cheios do Espírito como a senhora.

Assim esperamos, assim seja.