«Evangelio y redes sociales»: una jornada de formación con WeCa en Nápoles

(weca.it).-¿Cómo proclamar el Evangelio en la era de los algoritmos? Esta es la pregunta en el centro del encuentro «Evangelio y redes sociales: recursos y perspectivas para una buena comunicación eclesial», promovido por el Servicio Diocesano de Informática de Nápoles en colaboración con la Asociación WeCa y el Seminario Arzobispal «Alessio Ascalesi», previsto para el sábado 22 de noviembre de 2025.

El evento está dirigido a gestores de sitios web y proyectos web, gestores de redes sociales, diseñadores gráficos, animadores de comunicación y cultura, para una mañana de reflexión y discusión sobre los desafíos de la comunicación eclesial digital.

Tras la bienvenida a las 9.30 h y los saludos iniciales, la mañana cobrará vida con dos momentos comisariados por WeCa a través de los concejales Giampiero Neri y Danilo Di Leo.

A las 10.15 horas, una conferencia sobre «Comunicación eclesial e institucional. Ejemplos y propuestas sobre los lenguajes sociales y las reglas de los algoritmos», para entender cómo orientarse en el complejo ecosistema de las redes sociales y sacar la voz de la Iglesia de una manera auténtica y eficaz.

Después de un breve descanso, a las 11.30 horas, habrá un encuentro sobre «La gramática de las redes sociales», dedicado a formas concretas de comunicar contenidos eclesiales a través de lenguajes digitales con conciencia y creatividad.

La mañana finalizará a las 12.30 horas con un momento de puesta en común y síntesis, para recoger ideas y propuestas operativas.

Inscripción en el sitio web de la Diócesis de Nápoles en este enlace.