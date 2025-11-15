Ucsi, escuela de periodismo de Asís sobre el tema de la esperanza

Del 14 al 16 de noviembre vuelve en Asís la escuela de formación de la Unión Católica de la Prensa Italiana (UCSI). En el centro de los tres días, el tema de la esperanza a la luz del Jubileo. El evento estará dedicado a los periodistas asesinados en guerras y por mafias

(vaticannews.va/it).-La experiencia de formación en nombre de la paz y el diálogo promovida por la UCSI, Unión Católica de la Prensa Italiana, vuelve a Asís este año. La escuela de periodismo que lleva el nombre del corresponsal en el Vaticano Giancarlo Zizola está diseñada en particular para jóvenes que quieren contar el mundo con valentía y verdad. El evento también será una oportunidad para recordar a quienes han perdido la vida para informar sobre la realidad, especialmente cuando es incómoda, y aprender a hacerlo con esperanza. La apertura de la iniciativa de formación será el 14 de noviembre en el Ayuntamiento de Asís. Y tras los saludos de los responsables de la UCSI, Vincenzo Varagona, Maria Luisa Sgobba y Salvatore di Salvo, se verán los discursos del alcalde de Asís Valter Stoppini y Luca Benedetti, presidente de la Orden de Periodistas de Umbría

Una primera evaluación del Jubileo en la Comunicación

A continuación, se celebrará un debate centrado en el tema «Esperanza, legado del Jubileo 2025 y testimonio para los jóvenes». Entre los ponentes se encuentran Alessandro Gisotti, subdirector del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, Maurizio Amoroso, subdirector de TgCom24 Mediaset y la periodista Lucia Goracci, corresponsal de Tg3 Rai. Por lo tanto, habrá un enlace de video con Gerolamo Fazzini, curador de la exposición «Comunicar esperanza: otra información es posible». Las conclusiones están confiadas al padre Giuseppe Riggio, consultor eclesiástico nacional de la UCSI. Los dos días siguientes, además de un enfoque sobre el futuro de la comunicación católica, confiado a la corresponsal del Vaticano Tg3 y ex presidenta de la UCSI, Vania del Luca, se dedicarán en particular a los jóvenes periodistas, en medio de las dificultades y esperanzas en la profesión.

