Festival Mediterráneo de Periodistas 2026: una profesión, mil desafíos globales

El evento del que Radio Vaticano – Noticias del Vaticano es socio mediático regresa a Otranto. El foco de esta edición, prevista del 1 al 4 de septiembre, está en los múltiples escenarios que caracterizan esta época y la actividad periodística relacionada: desde conflictos armados hasta inteligencia artificial, pasando por el papel de la diplomacia



(vaticannews.va/it).-El Festival de Periodistas Mediterráneos cumple 18 años y se prepara para vivir una edición llena de temas e invitados. En el encantador paisaje de Otranto, desde esta noche martes 1 de septiembre hasta el viernes 4, la cita en el Largo di Porta Alfonsina, en el corazón del municipio del Salento, es de 20:30 a medianoche. La entrada es gratuita, como siempre.

Un escenario internacional

Durante las ediciones del Festival, Otranto, un cruce de diferentes pueblos y culturas durante siglos, siempre ha presentado en el escenario escenarios globales y cuestiones relacionadas con el territorio, gracias a la intervención de periodistas, diplomáticos, artistas y autoridades religiosas. También este año, los conflictos armados tendrán amplio espacio, desde Oriente Medio hasta Ucrania, sin olvidar el continente africano y países que a menudo están eclipsados por la información, como Haití. La inteligencia artificial es también la protagonista, comenzando por su uso en la profesión periodística hasta llegar a la Magnifica Humanitas, la primera encíclica de León XIV publicada el pasado mayo.

El cartel de la edición 2026 del Festival

El papel de la diplomacia

En el Festival del que Radio Vaticano – Noticias Vaticanas vuelve a ser socio mediático este año, la Iglesia y el Vaticano serán protagonistas en particular el jueves 3 de septiembre, en el panel titulado «Diplomacia católica y escenarios globales: mediación, paz y conflictos internacionales», al que asistirán, entre otros, monseñor Francesco Neri, arzobispo de Otranto. La diplomacia internacional y la cooperación en el Mediterráneo también se discutirán el día anterior con Claudio Antonelli, de Il Sole 24 Ore. Entre otros temas, la protección de la Creación con el panel del 2 de septiembre titulado «Medio ambiente y futuro: sostenibilidad, innovación y responsabilidad por el Mediterráneo», donde también intervendrían el periodista Patrizio Nissirio, director de mondoemediterraneo.eu, y Sebastiano Venneri de Legambiente.

El Premio Caravella

El viernes por la noche se celebró la gran final con la entrega de los premios Caravella. Entre los que recibirán este premio se encuentran Lucio Caracciolo, fundador y director de la revista Limes; Iacopo Luzi, corresponsal de la Casa Blanca; el periodista palestino Alhassan Selmi; El general Armando Franza, comandante del departamento aéreo y naval de Puglia, y la periodista Lucía Esposito, escoltados para sus investigaciones sobre la Camorra. Premio Especial a la Libertad de Prensa para Shelly Kittleson, periodista freelance estadounidense y experta en Oriente Medio, que fue secuestrada en Bagdad el pasado marzo y liberada tras una semana.

Siempre di la verdad

Por tanto, los retos ya en el título serán los protagonistas de esta edición del Festival. «El presente nos desafía a debatir los temas de la libertad de prensa y el papel del periodista, tanto a nivel internacional como en territorios individuales», enfatiza el mecenas del evento, Tommaso Forte, a nuestros micrófonos. «Puedo decir con certeza que todos tenemos una gran responsabilidad de formar parte del servicio público. Es decir, tenemos la obligación de decir la verdad con la máxima transparencia y este elemento —explica— se repetirá en los testimonios de los colegas presentes en el Festival». Por ello, Otranto se prepara desde esta noche para dar la bienvenida a almas diferentes, profesionalidad, pensamientos, pero unidos por una certeza: un periodismo de paz solo es posible contando el formidable papel de la diplomacia. «Este año las relaciones internacionales y la diplomacia serán los protagonistas en el escenario, el diálogo debe ser promovido, reforzado también mediante el conocimiento de las diferentes áreas y roles», concluye Forte.