Tanzania: las religiosas evangelizan a través de la televisión y las redes sociales

Con la continua evolución de las tecnologías y la comunicación, la Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de Usambara (COLU), en Tanzania, recurre cada vez más a los medios de comunicación como instrumento de evangelización. A través de la televisión y las redes sociales, las religiosas intentan difundir el Evangelio, involucrar a los jóvenes y responder a sus preguntas sobre la fe católica.

(vaticannews.va).-Fundada en 1954 por monseñor Eugen Arthurs, de los Padres Rosminianos, la Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de Usambara (COLU) es una congregación diocesana que tiene sus raíces en la evangelización y la educación. En 1958, monseñor Arthurs se convirtió en el primer obispo de la diócesis católica de Tanga. Inicialmente, la formación de las religiosas se confió a las Hermanas Misioneras de la Preciosísima Sangre (CPS), mientras que la primera Superiora general fue la hermana Willibalda Giesbers. La Congregación inició su misión en Rangwi, para luego trasladarse a Korogwe, en Kwamndolwa, en la región de Tanga; sin embargo, Rangwi siguió siendo la casa madre original. A lo largo de los años, el apostolado de las religiosas se ha centrado sobre todo en la educación a todos los niveles -desde la escuela infantil hasta la universidad-, así como en la catequesis y la formación de los jóvenes.

Sor Paulina durante un rodaje en el exterior

Un nuevo camino de evangelización

Ante los cambios de nuestro tiempo, las religiosas han sentido la necesidad de llegar a las personas a través de los modernos medios de comunicación. De esta necesidad nació, en julio de 2024, Usambara Mountain TV (UMTV), con sede en Lushoto, en la región de Tanga. La iniciativa tiene como objetivo ofrecer contenidos dedicados a la evangelización, la educación y el diálogo sobre temas de fe. “A través de la televisión e Internet podemos llegar a personas mucho más allá de las comunidades en las que estamos directamente presentes”, explica la hermana Paulina T. Mshana, directora de UMTV.

“Esto refuerza nuestra misión de difundir el Evangelio y animar a las personas, especialmente a los jóvenes, a conocer y amar cada vez más a Dios”. De hecho, son muchos los jóvenes que siguen UMTV a través de las redes sociales y YouTube, donde la emisora propone programas dedicados a las nuevas generaciones, a la fe y a las cuestiones sociales, incluidas iniciativas inspiradas en la espiritualidad de Don Bosco.

Jóvenes siguen una transmisión en vivo de UMTV: foto de Sor Paulina T.Mshana

Sor Catherine Karata edita un vídeo

Contenidos y difusión

UMTV emite una amplia variedad de programas, incluyendo catequesis, reflexiones sobre la fe y reflexiones dedicadas a los jóvenes y a la sociedad. A través de estas iniciativas, las religiosas buscan dar mayor visibilidad a su carisma y a su misión en un panorama mediático que incide cada vez más profundamente en la vida cotidiana. Desde su lanzamiento, la plataforma ha llegado a un público amplio, tanto a nivel local como internacional, especialmente entre los jóvenes que la siguen en línea.

Una participación creciente que atestigua el deseo de contenidos capaces de combinar educación, reflexión y un lenguaje accesible. Sor Paulina subraya también cómo trabajar en el mundo de los medios de comunicación permite a la Congregación llegar también a las comunidades en las que las religiosas no están físicamente presentes. “Me alegro de estar ocupada en este trabajo, aunque todavía son muchos los que piensan que maniobrar una cámara es un oficio de hombres. Las hermanas también podemos llevar a cabo esta tarea y comunicar el Evangelio a una comunidad más amplia”, afirma.

Colaboración e impacto

La iniciativa también contó con la colaboración de otros miembros de la Iglesia. Fray Lucas Masasi, OFM Cap., entre los colaboradores de UMTV, destacó la importancia del proyecto en la promoción de contenidos inspirados en la fe y en el apoyo a la formación a diferentes niveles. Fray Lucas siguió su desarrollo desde sus inicios, cuando era un simple canal de YouTube, hasta el nacimiento de una plataforma de televisión más estructurada. A través de su programación, UMTV contribuye así a la educación de las comunidades locales, proponiendo contenidos que van desde la cultura hasta la música, desde la espiritualidad hasta las habilidades básicas para la vida cotidiana, accesibles incluso desde casa.

Retos y límites

Al igual que muchas iniciativas todavía jóvenes, UMTV también debe hacer frente a algunas dificultades concretas. La disponibilidad limitada de equipos y recursos económicos hace que la producción diaria sea un reto, mientras que el acceso a una conexión a Internet fiable y el coste de los dispositivos digitales siguen siendo un obstáculo para muchos espectadores.

Los cortes de corriente también afectan a la regularidad de las transmisiones: la falta de sistemas de alimentación de emergencia adecuados puede, de hecho, provocar la suspensión de las actividades. Además, no todos los miembros de la Congregación han reconocido desde el principio la importancia de los medios de comunicación para la evangelización, lo que hace necesario un trabajo constante de formación y sensibilización dentro de la comunidad.

Mirando el futuro

A pesar de estas dificultades, las religiosas siguen decididas a utilizar los medios de comunicación como espacio de evangelización y formación. El objetivo es llegar a un público cada vez más amplio y ayudar a los jóvenes a utilizar las herramientas digitales con mayor conciencia en su búsqueda de sentido y de fe. Inspiradas en las palabras del Evangelio — “La mies es abundante, pero los obreros son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies” (Lc 10,2) — las religiosas continúan así su misión de dar a conocer a Cristo a través de la televisión, las redes sociales y los contenidos educativos.