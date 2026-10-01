Fulton Sheen es bendecido: el evangelizador que llevó el Evangelio a los medios

En San Luis, el cardenal Luis Antonio Tagle presidió la beatificación del arzobispo americano en nombre de León XIV. Predicador, escritor y pionero de la radio y la televisión, llegó a millones de personas sin separar nunca la proclamación del Evangelio de la oración, la misión y la cercanía con los pobres.

(comunicazione.va/it).-El arzobispo estadounidense Fulton John Sheen es bendecido. La misa de beatificación se celebró el 24 de septiembre en la Cúpula del America’s Center en St. Louis, Misuri, presidida por el cardenal Luis Antonio Tagle, pro-prefecto del Dicasterio de Evangelización, en representación del Papa León XIV. Ante decenas de miles de fieles, se leyó la Carta Apostólica en la que el Pontífice define a su compatriota de Illinois como un incansable predicador del Evangelio a través de los medios modernos de comunicación y un pastor animado por un profundo celo misionero.

Nacido el 8 de mayo de 1895 en El Paso, Illinois, Sheen fue ordenado sacerdote en 1919. Tras estudiar en Europa y obtener un doctorado en filosofía en la Universidad Católica de Lovaina, enseñó filosofía y teología en la Universidad Católica de América en Washington. Siempre combinó su preparación intelectual con una intensa vida espiritual: desde su ordenación convirtió la hora santa diaria antes de la Eucaristía en una de las piedras angulares de su ministerio.

Sin embargo, fue sobre todo su extraordinaria capacidad para utilizar los nuevos medios de comunicación lo que le convirtió en una de las figuras más conocidas del catolicismo estadounidense del siglo XX. Desde 1930 presentó The Catholic Hour en la radio, seguido por millones de oyentes; desde los años cincuenta, con el programa de televisión Life Is Worth Living , logró llegar a una audiencia de más de 30 millones de personas. Con una escenografía esencial, a menudo solo una pizarra, abordó temas como la fe, la moral, el sufrimiento, la familia y la dignidad humana, combinando teología, filosofía, narración y humor. También fue autor de decenas de libros, entre ellos Vida de Cristo .

En 1950 se convirtió en director nacional de la Sociedad Pontificia para la Propagación de la Fe y al año siguiente obispo auxiliar de Nueva York. Participó en el Concilio Vaticano II y en 1966 fue nombrado obispo de Rochester. San Juan Pablo II, al encontrarse con él en Nueva York en 1979, pocas semanas antes de su muerte, le acogió y reconoció públicamente su largo servicio en la proclamación de Cristo y a la Iglesia. La causa de beatificación se abrió en 2002 en la diócesis de Peoria.

En su homilía por la beatificación , el cardenal Tagle subrayó que la fama mediática no es la razón de la bienaventuranza de Sheen. El corazón de su testimonio, explicó, es buscarse más bien en comunión con Cristo y en la cercanía con los pobres y vulnerables. El propio Sheen evitó atribuirse el mérito de las conversiones generadas por su predicación: dijo que se veía a sí mismo simplemente como alguien capaz de acompañar a la gente hasta la puerta de la casa de Dios.

Tagle también llamó la atención sobre la atención de Sheen a la pobreza durante el Concilio Vaticano II y un incidente ocurrido durante una visita a Buluba, Uganda. Ante una persona gravemente marcada por la lepra, el obispo superó su miedo inicial y acogió su mano herida: un gesto que se convirtió en una imagen concreta de esa conversión que lleva al evangelizador a reconocer las heridas de Cristo en las heridas de los demás.

Es precisamente en esta imagen donde el cardenal condensó el legado de los nuevos beatos: un «vaso de barro» que no confiaba en su propia notoriedad ni en sus capacidades, sino que sacaba fuerza en Cristo. Una figura que supo cruzar la radio, la televisión, los libros, las universidades y las misiones, manteniendo la misma convicción en el centro: la comunicación del Evangelio se vuelve auténtica cuando nace de la oración y conduce al encuentro con las personas, especialmente con los más frágiles.