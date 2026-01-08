Gobernación del Vaticano lanza nueva app dedicada a San Carlo Acutis

La aplicación ofrece de forma rápida e intuitiva los contenidos del sitio institucional www.vaticanstate.va, y permite consultar noticias, avisos y comunicaciones oficiales, así como activar notificaciones push en distintos dispositivos móviles.

(vaticannews.va).-Está dedicada a san Carlo Acutis y a sus capacidades informáticas la nueva aplicación oficial de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano. La app pone a disposición los contenidos del sitio institucional www.vaticanstate.va y ha sido diseñada para hacer el acceso a la información aún más sencillo, inmediato y plenamente usable desde dispositivos móviles.

La nueva aplicación permite consultar de manera ágil e intuitiva noticias, avisos y comunicaciones oficiales, mejorando la experiencia de navegación y la accesibilidad a la información. Entre sus principales funciones destacan: acceso actualizado a noticias y comunicaciones institucionales; notificaciones push con las últimas novedades; navegación simplificada y optimizada para smartphones y tabletas; y una mayor accesibilidad y facilidad de uso de los contenidos.

Así lucen algunas secciones de la aplicación

En la app se reproducen diversas secciones: el santo del día, noticias, entrevistas, vídeos y enlaces de conexión con otras instituciones de la Gobernación, como el Centro Filatélico y Numismático (CFN), los Museos Vaticanos, la Farmacia Vaticana, el Correo Vaticano, las Villas Pontificias y el Observatorio Vaticano. Otras funcionalidades se incorporarán próximamente.

La iniciativa forma parte del proceso de innovación digital impulsado por la Gobernación, con el objetivo de promover la transparencia, la participación y la difusión de la información institucional mediante herramientas modernas e inclusivas.

Desde hoy, sábado 3 de enero de 2026, la nueva app está disponible para su descarga gratuita (en App Store y Google Play).