Llegar al alma a través de lo digital

¡Nos vemos en junio 2026!
|El mundo digital: una misión profética para nuestro tiempo
(us12.campaign-archive.com).-La misión digital es hoy un pilar esencial de la evangelización. No solo porque la tecnología avanza, sino porque vivimos inmersos en una cultura digital. Nuestro objetivo no es simplemente “usar” las redes, sino salir al encuentro de quienes las habitan 24/7. Acompañar este cambio de época, impregnar la cultura con los valores del Evangelio y mostrarnos como una Iglesia viva, joven y cercana, capaz de hablar el lenguaje de hoy, es el camino para llevar a Jesús al corazón de nuestros hermanos.
Se trata de una misión profética. Comprenderla, encarnarla y vivirla es el gran desafío evangelizador del presente. Y estamos llamados a hacerlo con espíritu joven: los jóvenes son nuestra inspiración, una fuente inagotable de creatividad, búsquedas y sueños. Ellos ya protagonizan el nuevo mundo y queremos aprender de su impulso transformador.
Las imágenes son de encuentros anteriores.
|Este año, desde Comunicadores – Misioneros Digitales de Schoenstatt, dimos pasos valiosos ofreciendo una serie de webinars inspirados en el Jubileo de los Misioneros Digitales e Influencers Católicos. Contamos con el acompañamiento invaluable de Mons. Lucio Ruiz, secretario del Dicasterio para la Comunicación, quien aportó claridad, visión y motivación para poner alma y sentido a esta misión.
Como familia de Schoenstatt, queremos asumir plenamente este llamado profético: generar espacios de encuentro junto a líderes de la Iglesia, discernir los desafíos actuales y formarnos para interpretar los lenguajes y realidades de la cultura digital. Sabemos que evangelizar hoy exige capacitación, mirada profesional, creatividad… pero también comunidad, oración y profundidad espiritual.
Por eso, con mucha alegría, los invitamos al Encuentro de Misioneros Digitales y Comunicadores, que se realizará en Argentina los días 6 y 7 de junio de 2026.
|¿Quiénes están invitados a participar?
Misioneros digitalesInfluencersCommunity managers y equipos de comunicación de instituciones de IglesiaLíderes, superiores y responsables de comunidades que deseen comprender el valor pastoral de la misión digital
|Agenda preliminarPre-encuentro: Viernes 5 de junio de 2026:
Recepción de participantes del interior, del exterior y locales interesados
Tarde/noche: pre-encuentroEncuentro
Sábado 6 de junio: todo el díaDomingo 7 de junio: hasta el mediodía
Queremos que seas parte de este camino. ¡Reserva la fecha y súmate a este sueño de evangelizar, inspirar e influenciar desde el corazón de la Iglesia!
Pronto compartiremos más detalles en nuestra web: schcom.org.
Para consultas, ideas o sugerencias, estamos disponibles en: info@schcom.org