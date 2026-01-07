Llegar al alma a través de lo digital

El mundo digital: una misión profética para nuestro tiempo



(us12.campaign-archive.com).-La misión digital es hoy un pilar esencial de la evangelización. No solo porque la tecnología avanza, sino porque vivimos inmersos en una cultura digital. Nuestro objetivo no es simplemente “usar” las redes, sino salir al encuentro de quienes las habitan 24/7. Acompañar este cambio de época, impregnar la cultura con los valores del Evangelio y mostrarnos como una Iglesia viva, joven y cercana, capaz de hablar el lenguaje de hoy, es el camino para llevar a Jesús al corazón de nuestros hermanos.

Se trata de una misión profética. Comprenderla, encarnarla y vivirla es el gran desafío evangelizador del presente. Y estamos llamados a hacerlo con espíritu joven: los jóvenes son nuestra inspiración, una fuente inagotable de creatividad, búsquedas y sueños. Ellos ya protagonizan el nuevo mundo y queremos aprender de su impulso transformador.