Hallow supera a whatsapp y ChatGPT y se convierte en la app más descargada en la tienda de Apple

(es.zenit.org).-En un día en que católicos de todo el mundo hacían fila para recibir la ceniza trazada en forma de cruz, una aplicación de oración católica logró algo que pocas plataformas religiosas han logrado: convertirse en la aplicación más descargada en Estados Unidos. El 18 de febrero de 2026, Miércoles de Ceniza, Hallow ascendió al primer puesto en el ranking de la App Store de Apple, superando a pesos pesados ​​digitales como ChatGPT y WhatsApp. Durante varias horas, la descarga más solicitada en uno de los mercados tecnológicos más grandes del mundo no fue un juego, una herramienta de productividad ni una plataforma de redes sociales, sino una aplicación de oración guiada con raíces en la espiritualidad católica. Este momento marcó la segunda vez en la historia de la compañía que alcanzaba el primer puesto, tras un aumento similar en 2024. Pero el hito de este año coincidió precisamente con el inicio litúrgico de la Cuaresma, lo que le dio al logro un peso simbólico que sus fundadores reconocieron rápidamente. «¡DIOS! ¡LO HAS LOGRADO OTRA VEZ!» Escribió el cofundador Alex Jones en una publicación celebratoria en X, añadiendo que, por segunda vez en la historia de la App Store, «Jesús es el número uno». El tono exuberante subrayó lo que para la empresa no es simplemente un éxito empresarial, sino un esfuerzo impulsado por una misión, enmarcado explícitamente en términos teológicos. Fundada como una plataforma de oración y meditación, Hallow combina elementos de la cultura de la atención plena con la práctica contemplativa católica tradicional. Ahora ofrece más de 10.000 sesiones audioguiadas, un extenso catálogo que abarca desde el Rosario y la meditación ignaciana hasta oraciones para dormir y reflexiones bíblicas. Su elenco de voces refleja la cultura católica contemporánea y las celebridades. Entre quienes prestan sus voces se encuentran el actor Jonathan Roumie, conocido por interpretar a Jesús en «El Elegido»; el padre Mike Schmitz, cuyo podcast «La Biblia en un Año» se convirtió en el podcast religioso más exitoso hasta la fecha; el obispo Robert Barron; el actor Mark Wahlberg; la hermana Miriam James Heidland, SOLT; Jeff Cavins; y el teólogo Scott Hahn. El actor de Hollywood Chris Pratt y la Madre Olga del Sagrado Corazón también han participado en la programación cuaresmal. La estrategia es clara: combinar la sustancia teológica con voces reconocibles capaces de atraer a católicos que de otro modo no buscarían contenido devocional. El auge de este año estuvo directamente relacionado con el lanzamiento de la iniciativa de Cuaresma de Hallow, Pray40: El Regreso. El programa invita a los usuarios a recorrer la Cuaresma con reflexiones inspiradas en la novela de Fiódor Dostoievski «Los Hermanos Karamázov» y el clásico espiritual del Padre Henri Nouwen «El Regreso del Hijo Pródigo». El tema se centra en el regreso espiritual al hogar, un puente interpretativo entre la literatura, las Escrituras y la conversión personal. La descripción de la campaña se basa en el arco emocional de la parábola del Hijo Pródigo: la distancia de la humanidad con Dios y la iniciativa del Padre de correr hacia el hijo arrepentido. El enfoque resuena en una época tradicionalmente marcada por el ayuno, el arrepentimiento y la oración renovada. Un mercado para la fe Las aplicaciones religiosas ya no son curiosidades de nicho. La aplicación de la Biblia desarrollada por YouVersion ha superado los mil millones de descargas a nivel mundial, lo que demuestra una demanda sostenida de herramientas digitales para la fe. El ascenso de Hallow al número 1 no significa que haya alcanzado esas cifras acumuladas, pero sí indica algo notable: en momentos litúrgicos clave, la vida devocional católica puede generar un impulso digital concentrado lo suficientemente potente como para competir con los gigantes tecnológicos seculares.

Cabe destacar que la clasificación de Hallow se refiere al total de descargas en la App Store de Apple, no a las listas de podcasts. «La Biblia en un Año», del padre Mike Schmitz, sigue siendo el podcast religioso más exitoso de la historia, pero ocupa una categoría diferente. El primer puesto de la aplicación indica que, al menos el Miércoles de Ceniza, los usuarios buscaron activamente una experiencia de oración estructurada en sus teléfonos. Este fenómeno refleja un cambio más amplio en la forma en que la práctica religiosa se relaciona con la tecnología. Durante siglos, las disciplinas espirituales se mediaban a través de la vida parroquial, los misales impresos y los folletos devocionales. Hoy, el teléfono inteligente se ha convertido en una extensión de la rutina diaria y, cada vez más, de la vida de oración. Los testimonios compartidos por Jones en Instagram sugieren que la aplicación atrae no solo a los feligreses habituales, sino también a quienes regresan tras largas ausencias. Una usuaria escribió que no había observado la Cuaresma desde su infancia, pero que ahora participaba con toda su familia. Otra describió dos años de uso de la aplicación como transformadores para su vida y su alma. Un suscriptor reciente comentó haber sentido una renovada conexión durante la misa después de solo dos días de oración guiada. Estas respuestas se alinean estrechamente con el objetivo declarado de Pray40: fomentar un retorno, no solo metafóricamente, sino también en la práctica. La dimensión eclesial El ascenso de Hallow también revela algo sobre la identidad católica contemporánea en Estados Unidos. Si bien la afiliación institucional en muchos países occidentales continúa disminuyendo, las iniciativas católicas digitales han demostrado una vitalidad sorprendente. El éxito de la aplicación no niega las tendencias de secularización más amplias, sino que las complica. La participación de clérigos, teólogos y figuras públicas indica un esfuerzo por mantener la continuidad doctrinal mientras se adapta a los nuevos ecosistemas mediáticos. A diferencia de las plataformas de meditación genéricas, el contenido de Hallow es explícitamente sacramental y cristocéntrico, basándose en la tradición espiritual de la Iglesia en lugar de un lenguaje abstracto sobre el bienestar. El Miércoles de Ceniza, con su crudo recordatorio —»Recuerda que eres polvo»—, puede parecer una plataforma de lanzamiento improbable para un triunfo tecnológico. Sin embargo, la gravedad penitencial del día quizá amplifique el anhelo de una guía espiritual estructurada. En una era definida por el constante ruido digital, un examen de conciencia guiado o una meditación bíblica narrada pueden funcionar como un acto contracultural. La resonancia simbólica del momento es difícil de ignorar: el primer día de Cuaresma de 2026, una plataforma católica de oración superó brevemente a los instrumentos dominantes de la era digital. Tanto para sus fundadores como para sus usuarios, esto fue más que una métrica. Se interpretó como una señal, no de conquista tecnológica, sino de apetito espiritual.