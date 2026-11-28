Publicado hoy, 24 de noviembre, el libro editado en español por Penguim Random House Grupo Editorial. Un volumen ágil pero intenso que recoge anotaciones de Jorge Mario Bergoglio entre 1992 y 2024, conservadas en una agenda. El rostro privado de un Papa que anotaba temores, juicios sobre sí mismo, insuficiencias y que, agotado por las amenazas del demonio que había «visto» en varias ocasiones, se había confiado totalmente a la misericordia de Dios.

(vaticannews.va).-Es una mezcla de asombro y también de emoción lo que se experimenta al ver cómo se va abriendo poco a poco el «corazón» del Papa Francisco. Es decir, al conocer sus miedos, reflexiones, pensamientos más recónditos, sentimientos incontrolados, juicios sobre sí mismo y sobre su actuación. Y también sus «visiones» espirituales, como la del Señor que le sonrió con misericordia, o la amenazante del diablo. Y también las crisis, incluida una crisis espiritual semejante a la «noche oscura» descrita por san Juan de la Cruz: no un desapego, sino un despojamiento del alma para una unión más radical con Dios. Jorge Mario Bergoglio daba expresión a esta amplitud interior anotando, con una caligrafía pequeña e inclinada, breves apuntes en una agenda de tapas de plástico negro. Era la que utilizaba en los tiempos de Buenos Aires y que después conservó en la Casa Santa Marta.

Quien abre este cofre y permite al mundo conocer el rostro más íntimo de un Papa que siempre contó mucho de sí mismo es un libro. El Diario personal del Papa Francisco es su título. Publicado por la Librería Editorial Vaticana, sale estos días en cinco idiomas y se distribuye en 94 países. El responsable de la edición es el cardenal Víctor Manuel Fernández, amigo de Francisco desde hace muchos años, llamado desde Argentina a Roma en 2023 para dirigir el Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

Precisamente la confianza entre ambos es el motivo por el que estos escritos privados salen hoy a la luz. Así lo explica Fernández en el prólogo, donde relata el hallazgo de una «vieja agenda» que vio una tarde en Santa Marta. «Ya verán ustedes», le había dicho Francisco al cardenal. Posteriormente, al hablar del asunto con León XIV, recibió su aprobación para la publicación. Un año después, Fernández concluyó el trabajo, seleccionando los textos que pueden «ofrecer cierta edificación espiritual a los lectores».

«El diario personal del Papa Francisco»

Y, efectivamente, si se deja de lado cualquier sensacionalismo o voyeurismo espiritual y psicológico, la lectura de estas 160 páginas edifica a quien las lee, porque lo que destaca ante todo es la obra de Dios en la vida de un creyente, en este caso, el vicario de Cristo. Un Papa cuya humanidad -siempre celebrada, pero reducida la mayoría de las veces a iniciativas sociales o gestos poco convencionales- consistía precisamente en sentirse hombre. Un hombre que escucha, con sus heridas y su sed de gracia. Que escribía un escueto «Tengo miedo», referido al temor de no estar a la altura de su función o de poder «hacer daño» al prójimo, hasta el punto de pedir al Señor que, más bien, se lo llevara. También un hombre de oración, de devoción, de abandono confiado a la querida «Teresita» (santa Teresa de Lisieux), a san José y a la Virgen, a quien, menos de un año antes de morir, pidió «que cuidara de mí y me ayudara». Bergoglio era un hombre de sacrificio, especialmente físico, con mucho «cansancio» y problemas de salud ya desde los años noventa, que, sin embargo, dejaba de lado ante una «entrega» pastoral que consideraba irrenunciable.

Además, a través de estos escritos se descubre que el Papa callejero, de palabra directa y humor agudo, guardaba en su interior una dimensión mística. Prueba de ello son las «visiones espirituales», comenzando por las del demonio. «He visto al diablo», anotaba lacónicamente en la agenda. Lo había visto una vez «desde el automóvil» y otra «en el coro», durante una misa. No olvidaba «sus ojos amenazantes» y percibía su presencia «al acecho», que se infiltraba en los viajes, como el de Chile en 2018, marcado por el escándalo de los abusos, en el gobierno de la Curia y que lo tentaba con una «seducción pagana». Bergoglio «luchaba», «luchaba» con el Rosario. «La Virgen me ha salvado», escribió.

En esta misma línea, uno de los pasajes más intensos del Diario es la «crisis espiritual» que el Papa revela haber vivido durante aproximadamente dos años de su pontificado, desde comienzos de 2021 hasta 2022, con el agravamiento de su enfermedad, pero también con «los ataques decisivos de las fuerzas del mal». «Si el diablo ataca con tanta desfachatez, es porque no me queda mucho tiempo y quiere hacerse con su presa», afirmaba en 2016.

«El diario personal del Papa Francisco»

Humanamente agotado, Francisco se confiaba totalmente a la misericordia de Dios. Y de Dios recibía «signos» e «impulsos» que estimulaban su «confianza en medio de las pruebas». En la capilla afirmaba haber hablado con el Señor: «Ha sonreído… He sentido la mirada misericordiosa de Jesús».

Fruto de esta crisis fue una «renovación espiritual» que quedó plasmada -y este es uno de los aspectos más interesantes- en dos documentos, menos destacados desde el punto de vista mediático, pero extraordinarios a la luz de lo que el Papa vivió interiormente: C’est la confiance, la exhortación apostólica con motivo del 150º aniversario del nacimiento de Teresa de Lisieux (2023), y la última encíclica, Dilexit nos (2024), sobre el corazón de Jesucristo. Dos «documentos de síntesis del último Francisco», subraya el cardenal Fernández, que unen la «confianza intensa y consoladora en un Dios de amor» con la «entrega a los demás», ambas derivadas precisamente de aquella «experiencia espiritual».

Pero hay otro episodio significativo: el viaje a Lisboa para la JMJ de 2023. Francisco visitó Fátima en aquella ocasión. Ante la Virgen no pronunció palabra alguna; todos se preguntaron por qué. La respuesta se encuentra en una anotación de octubre: «He mirado y he pedido». No hablaba a los demás porque estaba hablando con la Virgen. Y Ella le respondió.

«El diario personal del Papa Francisco»