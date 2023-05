Hungría, Papa a jóvenes: Aprovechen el silencio para el encuentro, no para redes sociales

El Papa Francisco se reúne con los jóvenes de Hungría durante su segundo día en Budapest y les da la pócima secreta para “ganar en la vida” y sus consejos para no caer en la soledad del mundo virtual y salir al encuentro de los demás. «Invertir en las grandes metas de la vida» y «no virtualizar la vida» son algunas de las claves de su mensaje.

(vaticannews.va).-«Dios perdona siempre» ha sido la frase más significativa que ha pronunciado el Papa durante su encuentro con los jóvenes húngaros en la tarde del sábado 29 de abril. Tal es así que hasta ha pedido que que le dijeran como se decía en húngaro y se la ha hecho repetir al unísono a todos los jóvenes provocando un eco en todo el Estadio. Después, les ha recordado que al igual que ha dicho Monseñor Ferenc, “la juventud es un tiempo de grandes preguntas y grandes respuestas”. “Es cierto – dice el Papa – y es importante que haya alguien que provoque y escuche sus preguntas, y que no les dé respuestas fáciles y preconfeccionadas, sino que les ayude a desafiar sin miedo la aventura de la vida en busca de grandes respuestas”. Y esto – ha asegurado a los jóvenes – “es lo que hizo Jesús”.

De hecho, insiste el Papa: “Jesús no no se hace grande pasando por encima de los demás, sino abajándose hacia los demás; no a costa de los demás, sino sirviendo a los demás, se alegra de que alcancemos grandes metas. No nos quiere vagos y perezosos, no nos quiere callados y tímidos; nos quiere vivos, activos, protagonistas. Jesús estaría de acuerdo con un proverbio de ustedes: Aki mer az nyer [El que no arriesga, no gana]”.

El Papa ofrece la pócima secreta para “ganar en la vida”

Francisco también les ha dado las claves “para ganar en la vida”, asegurando que hay dos pasos básicos, como en el deporte: “apuntar alto” y “entrenarse”: “Primero, apuntar alto; segundo, entrenar. Apuntar alto. ¿Tienes un talento? Seguramente lo tienes. No lo dejes de lado pensando que todo lo que necesitas para ser feliz es lo mínimo: un título, un trabajo para ganar dinero, un poco de diversión. No, pon en juego lo que tienes. ¿Tienes una cualidad particular? Invierte en ella, ¡sin miedo! ¿Sientes en tu corazón que tienes una capacidad que puede hacer mucho bien? ¿Sientes que es hermoso amar al Señor, crear una familia numerosa, ayudar a los necesitados? No pienses que sean deseos inalcanzables, ¡invierte en las grandes metas de la vida! Y luego entrenarse. ¿Cómo? En diálogo con Jesús, que es el mejor entrenador posible”. De hecho ç ha insistido – «Él te escucha, te motiva, cree en ti, sabe sacar lo mejor de ti. Y siempre te invita a hacer equipo», por ello el Papa les ha aconsejado que si quieren madurar y crecer en la vida «tienen que hacer equipo».

Primer consejo del Papa: No se conformen con el celular, salgan al encuentro de los demás

El Papa les ha advertido a los jóvenes de los peligros actuales a los que se enfrentan hoy:“Hoy en día existe la gran tentación de conformarse con un celular y algunos amigos. Pero, aunque eso es lo que hacen muchos, aunque eso es lo que te gustaría hacer, no hace bien”. Al igual que “no hace bien” vivir con prisas, con frenesí y velocidad, por ello el Papa les recuerda que hay algo esencial que les falta hoy a los jóvenes, y también a los adultos: el silencio. Krisztina, una joven que ha ofrecido su testimonio al Papa durante el encuentro, lo reconoce: “No nos damos tiempo para estar en silencio en medio del ruido, porque tenemos miedo a la soledad y entonces todos los días acabamos cansados”. Ante esto, el Papa ha aconsejado a todos los chicos presentes: “no tengan miedo de ir contra corriente, de encontrar cada día un tiempo de silencio para hacer un alto y rezar. Hoy todo les dice que tienen que ser rápidos, eficientes, prácticamente perfectos, ¡nosotros no somos máquinas! Pero luego nos damos cuenta de que a menudo nos quedamos sin gasolina y no sabemos qué hacer. Es muy bueno poder detenerse para volver a llenar el tanque, para recargar baterías”.

Aun así, Francisco advierte de no utilizar ese tiempo en silencio y a solas “para sumergirse en sus propias melancolías ni para estar rumiando sus tristezas”; ni tampoco para pensar en la persona que les hizo esto o aquello, haciendo teorías sobre cómo se comportan los demás.

Segundo consejo del Papa: aprovechen el silencio para cultivar relaciones provechosas y no para estar navegando por redes sociales

“El silencio nos da la posibilidad de leer una página del Evangelio que le hable a nuestra vida; de adorar a Dios, encontrando así la paz en nuestro corazón. El silencio te permite escoger un libro que no estás obligado a leer, pero que te ayuda a leer el corazón humano; a observar la naturaleza para no estar sólo en contacto con las cosas hechas por el hombre y descubrir así la belleza que nos rodea”. Pero – aquí la advertencia del Papa – “el silencio no es para quedarse pegado al celular y a las redes sociales. No, por favor. La vida es real, no virtual; no sucede en una pantalla, ¡sino en el mundo!”. «¡Por favor no virtualizar la vida que es concreta! ha exclamado.

El silencio, pues, es la puerta de la oración, y la oración es la puerta del amor – explica el Pontífice. Por ello, les aconseja que, cuando recen, “no tengan miedo de llevar a Jesús todo lo que pasa en su mundo interior: los afectos, los miedos, los problemas, las expectativas, los recuerdos, las esperanzas» y ha asegurado que la oración «es diálogo» y «es vida” y que rezar «no es aburrido», somos nosotros los que lo hacemos aburrido.

Tercer consejo del Papa: tomar la vida en sus manos para ayudar al mundo a vivir en paz

El último consejo del Santo Padre es en relación al testimonio del joven Tódor, quien ha reconocido que “el celo por la misión está anestesiado por el hecho de que vivimos en la seguridad y la comodidad, mientras que a pocos kilómetros de aquí la guerra y el sufrimiento están a la orden del día”. He aquí, pues, la invitación del Papa a “tomar la vida en nuestras manos para ayudar al mundo a vivir en paz. Preguntémonos, cada uno de nosotros: ¿qué hago yo por los demás, por la Iglesia, por la sociedad? ¿Vivo pensando en mi propio bien o me arriesgo por alguien, sin calcular mis propios intereses? Preguntémonos por nuestra gratuidad, por nuestra capacidad de amar según Jesús, es decir, de servir”.

Invitación del Papa a la JMJ Lisboa

El Papa además les ha explicado que Jesús siempre nos invita a hacer equipo: “nunca solo, sino con los demás, en la Iglesia, en la comunidad, juntos, viviendo experiencias comunes” y ha aprovechado este encuentro para invitarles a la Jornada Mundial de la Juventud que tendrá lugar en Lisboa, Portugal, a principios de agosto.