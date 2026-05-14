Iglesia en Colombia inicia la preparación de misioneros digitales para anunciar con fidelidad el Evangelio

(aciprensa.com/).-Con el objetivo de anunciar el Evangelio en el llamado “continente digital”, fue inaugurada el fin de semana pasado la Escuela de Misioneros Digitales, la cual aborda temas de espiritualidad junto con estrategias para evangelizar las redes sociales.

La escuela es impulsada por el Departamento de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), en articulación con la Pastoral Digital del país.

En la primera sesión del 2 de mayo se conectaron cerca de 500 personas en tiempo real. En una nota compartida con ACI Prensa, la Pastoral Digital indicó que hay “más de 1.400 inscritos para participar en diferido”.

La Escuela de Misioneros Digitales tiene una duración de siete sesiones mensuales hasta octubre de 2026, culminando con un encuentro nacional presencial en la Arquidiócesis de Cali, “donde se espera consolidar una red de misioneros digitales y realizar su envío oficial”.

La sesión del 2 de mayo fue moderada por Rafael Beltran, coordinador de la Pastoral Digital de Colombia y parte del equipo de la Iglesia te Escucha, y por el P. Martín Sepúlveda Mora, director del Departamento de Comunicaciones de la CEC.

También estuvieron participaron Mons. Juan Carlos Cárdenas Toro, presidente de la Comisión Episcopal de Comunicaciones y Tecnologías; y Mons. Dimas Acuña, referente episcopal para la Pastoral Digital en Colombia.

También estuvo presente fue Mons. Lucio Adrián Ruiz, secretario del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, quien durante la apertura destacó el alcance y significado de la escuela, afirmando que se trata de un espacio que manifiesta “ese espíritu misionero que tiene la Iglesia y que vive en nuestros corazones”.

“Estamos llamados a ensanchar la tienda de nuestros corazones y de nuestras miradas, para descubrir a todos aquellos que necesitan al Señor, incluso en esos ‘rincones’ de la vida donde muchos lo buscan sin saberlo”, señaló en referencia a la evangelización digital.

Asimismo, recordó que la misión digital no consiste “solo de técnicas o estrategias”, sino que “está llamada a ser presencia: una presencia eclesial, una presencia que haga visible que no estamos solos”.

Por ello, advirtió sobre el riesgo de reducir la evangelización a métricas. “Nuestra misión es contracorriente. No se mide en seguidores, sino en comunión, en encuentro y en la capacidad de generar procesos reales en la vida de las personas”, señaló.

Por su parte, desde Roma estuvo también presente el P. Álvaro Serrano Bayán, colaborador del Dicasterio para la Comunicación, quien indicó que “la misión digital ha venido para quedarse”, teniendo en cuenta que más del 70 % de la población mundial está conectada a internet.

Sin embargo, recordó que “la misión no depende del algoritmo, sino de la oración”, por tanto, el misionero digital “anuncia el Evangelio en el entorno digital con responsabilidad, creatividad y fidelidad”.

Por ello, animó a los misioneros digitales a “mantener vivo el fuego interior, ese que no se enciende con algoritmos, sino con oración, comunidad y Espíritu Santo”.