Obispos recurren a la IA para animar a los padres a apostar por la clase de Religión 

(aciprensa.com).-La Conferencia Episcopal Española (CEE) lanzó una campaña para animar a los padres a apostar por la clase de Religión para sus hijos bajo el lema “Y tú, ¿se lo preguntarías a la IA?”, en la que se subraya que la decisión última es responsabilidad de los progenitores.

A través de un video en el que un matrimonio pregunta a la inteligencia artificial sobre las razones para inscribir a su hijo en la asignatura, la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura de la CEE pretende con esta iniciativa ofrecer “claridad y argumentos sólidos” que subrayan “el valor pedagógico, pero sobre todo humano de la Religión Católica”.

Además, trata de “dar respuestas a una generación de padres que, condicionados por las tendencias sociales, pueden tomar decisiones basadas en ‘la practicidad’ y no en ‘la profundidad’”, según se explica en el sitio web de la CEE

La campaña cuenta con un sitio web específico meapuntoareligion.com en el que se incide en que la asignatura de Religión “no es catequesis, es formación personal” y forma parte del plan de estudios oficial, aunque no sea obligatoria, y «tiene un impacto real en desarrollo del alumno”.

Por otro lado, se insiste en que “no es adoctrinamiento”, sino “desarrollo del sentido crítico” y, por no ser ajena a la historia de España, aporta “conocimiento cultural, histórico y humano”.

La Iglesia Católica en España defiende asimismo que se trata de una asignatura que “ayuda a entender la vida” al abordar preguntas trascendentes sobre el amor, el sufrimiento o la dignidad humana.

Según datos de la CEE, 55 de cada 100 alumnos españoles cursan la asignatura de Religión, lo que hace un total de 2,7 millones de estudiantes. La mayoría de ellos estudia en colegios concertados que son aquellos adscritos al sistema público, pero de iniciativa social, mayoritariamente en manos de congregaciones religiosas.

Los porcentajes de alumnos más elevados, cerca del 60 %, se dan en las etapas de Infantil y Primaria, si bien en secundaria caen hasta el 54,02 % y al 42’01 % en Bachillerato.

La Comisión Episcopal para la Educación y Cultura de la CEE ofrece de manera adicional respuestas a 21 preguntas relacionadas con la asignatura que aluden a sus contenidos, su validez académica, la libertad de pensamiento y religiosa, o si hay diferencia entre la asignatura impartida en la escuela pública y la concertada o privada.