Iglesia, sí al anuncio en lo virtual, pero la fe necesita cara a cara

En la Facultad de Teología de Lugano de la Università della Svizzera Italiana, el 30 de agosto, talleres sobre comunicación religiosa y los desafíos que plantea el metaverso y las nuevas herramientas que ofrece la tecnología. El profesor Adriano Fabris a Vatican News: si las redes de relaciones aumentan las posibilidades de contacto, no deben reemplazar la vida concreta

(vaticannews.va/it).-La Iglesia y las nuevas herramientas de comunicación, internet y evangelización: esto se discutió hoy, 30 de agosto, en la Facultad de Teología de Lugano de la Università della Svizzera Italiana (USI), donde el Instituto ReTe (Religiones y Teología) organizó el taller «Comunicación religiosa y entornos digitales. Segundo día de estudios». El objetivo es explorar críticamente las perspectivas teóricas y prácticas que surgieron de la transformación de los medios de comunicación y lo digital, considerando el hecho de que la Iglesia, en su misión de difundir el Evangelio a nivel mundial, ha reconocido en Internet un instrumento de evangelización y también un nuevo «continente» con una cultura «nativa». lo que requiere negociación para una comunicación efectiva y positiva.

La Iglesia y la nueva comunicación digital

En cuanto a la evolución hacia la Web 2.0, las redes sociales y el uso cada vez más extendido de dispositivos móviles, para la Iglesia son un desafío adicional, por esta razón la reunión de Lugano propuso el seminario «Desarrollos y límites de las religiones digitales», dirigido por Adriano Fabris y Marco Menon, ambos de la Facultad de Teología de la USI de Lugano, que examinó los nuevos desafíos del metaverso y la transformación digital de las prácticas de comunicación religiosa, con especial atención al papel de la Iglesia Católica y la presencia cristiana en los espacios digitales. Por la tarde, entonces, la discusión sobre «Las transformaciones de la comunicación religiosa: prensa, cine, internet» con las intervenciones de Monseñor Dario Viganò, vicerrector de la Academia Pontificia de las Ciencias, Vincenzo Corrado, director de la Oficina de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Italiana, y el profesor Ruggero Eugeni, profesor de Semiótica de los Medios en la Universidad Católica de Milán.

En cuanto a las oportunidades que la comunicación y los entornos digitales pueden ofrecer a la Iglesia, el profesor Fabris explica a Vatican News que hay muchas, pero agrega que la fe siempre necesita un cara a cara.

¿Cómo puede la Iglesia Católica ser una verdadera presencia cristiana en los entornos digitales?

La Iglesia Católica siempre ha estado presente en el campo de la comunicación, esto es parte de su historia, esto es parte, dijo el decreto Inter Mirifica, de su deber de estar presente para el anuncio en la dimensión de la comunicación. Ahora los entornos digitales son la nueva frontera, los nuevos ámbitos en los que es posible proponer el anuncio cristiano y el desafío es estar efectivamente a la altura de estas nuevas herramientas de comunicación y de estos entornos. ¿Qué hay de nuevo? No se trata simplemente de utilizar herramientas o medios, es decir, medios de comunicación, sino de habitar entornos digitales de una manera absolutamente nueva. Vivir significa ser capaz de crear relaciones, relaciones fructíferas, incluso en áreas no de la realidad física, no del cuerpo, sino de la realidad virtual, es decir, de algo que se acerca a la dimensión del espíritu.

La Iglesia siempre ha sido un anuncio, pero ¿cómo podemos proponerlo?

Este es realmente uno de los grandes desafíos. La Iglesia siempre ha hecho su anuncio contextualizando, es decir, situándola dentro de los diversos contextos culturales, dentro de los diversos contextos en los que puede crecer la experiencia cristiana, la experiencia de fe. Aquí nos encontramos ante entornos artificiales, es decir, creados, de alguna manera, por programas que tienen ciertas reglas, que identifican y promueven ciertos comportamientos, precisamente porque hay programas específicos que, para interactuar, piden al ser humano que se comporte de cierta manera. Hay oportunidades y riesgos. La Iglesia siempre ha enfatizado los aspectos positivos que deben ser explotados y los riesgos que deben evitarse. Los aspectos positivos a explotar, en este caso, son el aumento, la multiplicación de relaciones que se hacen posibles, los riesgos son la posibilidad de una pérdida de presencia. La fe, de hecho, necesita cara a cara. Por lo tanto, la forma de la presencia puede cambiar, pero el arraigo en el cuerpo y la vida concreta de cada cristiano no pueden ser cortados.

¿Qué importancia ha tenido la presencia de la Iglesia en la web en los últimos años y cómo puede evolucionar?

La Iglesia estuvo inmediatamente atenta a estos acontecimientos. Recordamos, a principios de la década de 2000, dos documentos muy importantes: «Ética en Internet» y «La Iglesia en Internet». La Iglesia no sólo ha utilizado estas herramientas para anunciar, para estar más presente, más visible, a nivel comunicativo dentro del anuncio, sino que también las ha utilizado -especialmente los desarrollos de la web 2.0 y las redes sociales- para crear redes de relaciones cada vez más amplias. Lo importante es que estas redes de relación aumenten las posibilidades de contacto y conexión, quizás para poder llegar a personas que no participan físicamente, y no que se conviertan en sustitutos. Así que es una adición y una extensión, es una mejora que ofrecen las tecnologías de comunicación digital, pero no un reemplazo. Si esto sucede, surgen toda una serie de problemas que aún se pueden manejar.