«Puedes evangelizar a través de las redes sociales sin disfrazarte de influencer»

El coordinador del sitio French Padre Blog: «En digital el sacerdote debe seguir siendo sacerdote, tener un estilo equilibrado, resistir la tentación del narcisismo Y es arriesgado seguir la lógica de los algoritmos»

(avvenire-ita.newsmemory.com).-«En las redes sociales, la gente quiere seguir a un sacerdote que sigue siendo sacerdote. No un sacerdote convertido en showman, o un payaso. A cada uno su propio papel. Nuestro principio rector es actuar por la bondad del mensaje y no por la máxima eficacia de la exposición mediática». Así lo asegura el padre Jean-Baptiste Bienvenu, ordenado en Francia en 2016 en la comunidad del Emmanuel y hoy también coordinador del Blog del Padre, una conocida plataforma de video (padreblog.fr, con el subtítulo «Conectados a lo esencial»), consultada principalmente a través de las redes sociales, que ha sido una de las realidades más seguidas de la evangelización digital francófona durante más de una década, entre comentarios y diálogos, a menudo con una ligera nota de humor y sin perder nunca de vista el contexto de los acontecimientos actuales. El sacerdote también tiene una reciente «guía práctica y espiritual para liberarse de las pantallas» (Ils nous bouffent, Artège), en la que se destacan los riesgos del uso excesivo de herramientas digitales. De manera original, el trabajo también propone una «prueba de autoevaluación» del lugar de las pantallas en la vida de todos. El Padre Bienvenu es también profesor de teología moral en el Seminario de Versalles.

Habéis seguido la estela del Padre Pierre-Hervé Grosjean como coordinador del grupo Padre Blog, compuesto hoy por 5 jóvenes sacerdotes. ¿En qué sentido es una obra colectiva?

Seguimos cada contenido juntos. De hecho, nos hemos fijado la regla de nunca publicar nada sin que otros sean conscientes. Si percibimos un problema, lo discutimos para hacer cambios. Esta modalidad colectiva también le da un cierto equilibrio a nuestro trabajo, que solo concierne al contenido, ya que para los aspectos técnicos nos ayudan voluntarios.

En su opinión, ¿qué justifica un compromiso con la evangelización digital?

Ciertamente, la necesidad de llegar a las personas donde están. En definitiva, un principio de realidad. Somos ante todo nosotros los que vamos hacia el pueblo y no al revés. En este sentido, las redes sociales son hoy como un nuevo ágora.

¿Entrar en una herramienta técnica es siempre un desafío?

Una dificultad técnica viene dada por la existencia de un algoritmo que determina la exposición del mensaje. Por lo tanto, el contenido debe complacer al algoritmo. Precisamente por esta razón es importante que los actores de la nueva evangelización en las redes sociales reflexionen sobre las reglas éticas que deben respetarse, a nivel personal y de equipo. Ciertamente no puedes hacer nada para ganar el derecho a ser mejor expuesto por el algoritmo. Por lo tanto, a veces, es necesario elegir deliberadamente no estar tan expuesto como sería posible, precisamente porque uno no quiere superar ciertas barreras, en términos de lenguaje, narcisismo y más. Nunca es fácil y somos conscientes de que otros se doblegan mucho más que nosotros a los criterios del algoritmo.

¿Un ejemplo?

Primero, tratamos de enfocarnos en el mensaje, sin hablar de nosotros mismos. Además, nos cuidamos de no caducar nunca en las salidas burlescas de payasos. En resumen, tratamos de seguir siendo los sacerdotes que salimos de la misa, con los fieles. Sacerdotes normales y accesibles. Incluso en un registro bastante informal, usamos las mismas palabras utilizadas en una homilía o en un encuentro en vivo, permaneciendo fieles al Magisterio, sin lanzarnos a opiniones demasiado personales. Estamos al servicio de la propagación de un mensaje y no de nuestras opiniones individuales. Así que no persigamos nuevas tendencias y no empecemos a bailar, por así decirlo. Seamos nosotros mismos. Y si lo social no es bueno, no hay problema.

¿Hay algún riesgo para un sacerdote?

El primer riesgo, particularmente para un sacerdote, es el narcisismo. El hecho de buscar el éxito personal y evaluarlo. Trabajamos en grupos también por esta razón, con el fin de preservar la simplicidad y la humildad necesarias para una comunicación equilibrada, sin sobreexposición.

¿Tu seguidor es joven?

La mayoría son menores de 35 años, pero también hay un público más fiel que nos ha estado siguiendo durante años y que puede ser mayor en sus cuarenta.

¿Es un sacerdote en las redes sociales un influencer?

Es un sacerdote que propone un mensaje que le parece bueno, con la conciencia, ciertamente, de que influirá en él, como siempre sucede en el espacio público. Pero, ¿está esta influencia oculta o maquiavélica? No. Es sólo un buen mensaje pronunciado sin miedo y destinado entonces a seguir su propio camino, estando al servicio de Cristo.

¿Es posible conectar la pastoral tradicional y digital?

Nunca sabemos exactamente a quién nos dirigimos en las redes sociales. Pero proponemos el Blog del Padre como complemento de una vida pastoral normal, o posiblemente como un primer paso hacia esta vida comunitaria y parroquial. En general, no es posible construir la propia vida espiritual sin una comunidad real. Sin gente de carne y hueso, celebraciones y sacramentos. De vez en cuando, sin embargo, nos encontramos con los fieles que nos dicen que el Blog del Padre fue el primer paso para ellos.

¿Es esta también una forma de llegar a los no practicantes?

Sí, aunque no puedo decir cuál es la proporción. En este sentido, permanezcamos gratuitamente y abiertos a todos.

Has publicado un ensayo sobre la relación que tenemos con las redes sociales. ¿Puede hablarnos de eso?

También es una reflexión decir que las redes sociales, como tales, no necesariamente siempre hacen el bien a la humanidad. Ciertamente, también contribuyen al individualismo, a la mercantilización de la vida cotidiana, a la omnipresencia de la publicidad. Sin duda, hay algo negativo que arriesga a las personas «confinadas». Pero al mismo tiempo, dado que estos medios son parte de nuestro mundo, debemos estar presentes. Personalmente, en este sentido, trato de no olvidar nunca que el corazón de mi ministerio debe permanecer en encuentros reales. Me gustaría imaginar un mundo sin más influencers y con solo intercambios entre personas, sin las imposiciones de un algoritmo que condiciona tantas relaciones humanas. De una manera un tanto paradójica, por lo tanto, tratamos de estar presentes en las redes sociales también para ayudar a las personas a mantener un equilibrio y una cierta distancia crítica hacia estas herramientas.