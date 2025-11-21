Infancia, un nuevo pacto humano para la era digital

Este 12 de noviembre, se inauguró en el Palacio de la Cancillería del Vaticano una cumbre en la que participan expertos internacionales, también del mundo eclesiástico, para debatir el papel de la ética y la responsabilidad en la sociedad digital en defensa de los niños y las personas vulnerables. Se ha firmado un manifiesto en el que se reafirma «el derecho de todos los niños a vivir, crecer y soñar con seguridad», que será entregado a León XIV.

(vaticannews.va).-Un encuentro de alto nivel en el que debatir el papel de la ética y la responsabilidad en la sociedad digital, con la conciencia de que el entorno online, aunque abre espacios de creatividad y conexión, es también un lugar en el que la inocencia de los niños se ve a menudo expuesta a amenazas. Es lo que ha tenido lugar este 12 de noviembre, en el Palacio de la Cancillería del Vaticano, con la participación de expertos internacionales, también del mundo eclesiástico, y que concluirá hoy con la entrega a León XIV de un «Nuevo pacto humano para la era digital», que también contiene una declaración de intenciones dirigida a gobiernos, instituciones, empresas y ciudadanos que reafirma «el derecho de todos los niños a vivir, crecer y soñar con seguridad».

Seis pilares de acción

El texto del manifiesto, según han informado la Fundación Child y la Child Dignity Alliance, organizadoras del simposio titulado «High-level meeting on child dignity in the Artificial Intelligence» (Reunión de alto nivel sobre la dignidad infantil en la inteligencia artificial), se articula en seis pilares de acción: «Protección y seguridad para prevenir cualquier forma de abuso y explotación de los niños online y a través de la inteligencia artificial; educación y empoderamiento para promover la conciencia digital y emocional de los niños, los padres y los educadores; tecnología ética y transparente para apoyar una IA basada en valores humanos como la responsabilidad, la equidad y la compasión; gobernanza y responsabilidad globales para reforzar la cooperación internacional y la protección de los derechos de los menores; investigación e innovación para el bien, con el fin de que puedan orientar la tecnología hacia el bienestar, la salud, la inclusión y la educación de los niños; solidaridad interreligiosa e intergeneracional: unir las voces de diferentes credos y generaciones en un compromiso moral común».

Padre Lombardi: «Una nueva etapa de un largo camino»

En la reunión internacional también participó el padre Federico Lombardi, presidente del consejo de administración de la Fundación vaticana Joseph Ratzinger – Benedetto XVI, quien quiso subrayar que este evento debe considerarse una nueva etapa de un largo camino: «Comenzó, en particular, en 2017 con un importante congreso celebrado en la Pontificia Universidad Gregoriana dedicado a la protección de la dignidad de los niños en el mundo digital. Con el cambio de las situaciones tecnológicas y digitales, hoy nos preocupa el hecho de que el contexto en el que vivimos ahora no solo ofrece posibilidades positivas, sino que también ha aumentado en gran medida las negativas y peligrosas».

Padre Zollner: «Relanzar la alianza entre la sociedad civil y las instituciones»

También estuvo presente el padre Hans Zollner, director del Instituto de Antropología de la Pontificia Universidad Gregoriana, miembro del consejo de administración de la Child Dignity Alliance y considerado uno de los máximos expertos en el ámbito de la protección y la prevención del abuso. «Lo que estamos haciendo —dice— es relanzar nuestra alianza compuesta por fuerzas de la Iglesia y de las otras religiones, miembros del mundo de la educación y las empresas, y las fuerzas del orden, para tratar de responder a estas preguntas fundamentales: ¿cómo podemos proteger a los niños, los adolescentes y todas las personas en situación de riesgo? ¿Y cómo podemos prevenir los abusos?».