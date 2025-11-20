Comienza la «Red Week» 2025: el grito del mundo por la libertad religiosa

Desde hoy hasta el 23 de noviembre, la campaña internacional promovida por la fundación de derecho pontificio Ayuda a la Iglesia que Sufre para sensibilizar a la opinión pública sobre la dramática realidad de los cristianos perseguidos y promover el derecho a la libertad religiosa. Iglesias, palacios y lugares simbólicos iluminados de rojo. Al menos medio millón de personas movilizadas en momentos de oración, eventos públicos, encuentros escolares, conciertos y marchas

(vaticannews.va).-El color rojo de las iluminaciones recuerda el sacrificio de quienes dan testimonio de su fe hasta el derramamiento de sangre. Esto es lo que recuerda «Ayuda a la Iglesia Necesitada» (ACN) al presentar la Red Week 2025, la campaña internacional promovida desde hoy hasta el 23 de noviembre por la fundación de derecho pontificio, para sensibilizar a la opinión pública sobre la dramática realidad de los cristianos perseguidos y promover el derecho a la libertad religiosa.

De Roma a Bogotá, de Sídney a París, iglesias, palacios y lugares simbólicos de todo el mundo se iluminan precisamente de rojo: la edición de este año contempla más de 100 eventos en Italia, Australia, Austria, Alemania, Portugal, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Irlanda, Suiza, Hungría, Canadá, México y Colombia, con la participación de más de 10.000 personas en momentos de oración, eventos públicos, encuentros escolares, conciertos y marchas. Al menos 500.000 personas participarán a través de los medios de comunicación y plataformas en línea. Más de 635 iglesias serán iluminadas.

La movilización a nivel global

Por primera vez, el Parlamento Europeo ha autorizado la iluminación de rojo de su sede en Bruselas, el 19 de noviembre, «como un gesto oficial en nombre de los 27 Estados miembros», se lee en una nota de ACN. En Italia, también el próximo miércoles, el Palazzo Chigi en Roma, el Palazzo della Loggia en Brescia y el último piso del Grattacielo Pirelli en Milán serán iluminados de rojo. Las embajadas de Italia y España ante la Santa Sede se han adherido a la iniciativa, al igual que la Comunidad de Sant’Egidio.

Los cristianos perseguidos

Según el último informe de ACN, 413 millones de cristianos viven en países donde la libertad religiosa es gravemente violada, y de estos, alrededor de 220 millones están directamente expuestos a la persecución. Además de sufrir ataques, violencia atroz, incluso hasta la muerte, y arrestos, en 33 países también se ven obligados a huir de sus hogares: esto le ocurrió a Haroon Shehzad, un paquistaní cristiano de Sargodha (en Punjab), acusado y procesado por blasfemia en 2023, por haber compartido en las redes sociales, sin ningún comentario, un pasaje de la Primera Carta de San Pablo a los Corintios. El pasado 8 de noviembre, informa la agencia Fides, fue absuelto por el Tribunal de Distrito de Sargodha.