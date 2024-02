Inscrições abertas para o 8º Encontro Nacional da Pascom

O Encontro Nacional da Pascom será realizado de 12 a 14 de julho, no Santuário Nacional de Aparecida.

(pascombrasil.org.br).-Estão abertas as inscrições para o 8º Encontro Nacional da Pascom, que acontece de 12 a 14 de julho, no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, em Aparecida. A temática escolhida para esta edição é “Pastoral da Comunicação em uma mudança de época: desafios e perspectivas”.

São convidados para este encontro, principalmente, os agentes da Pastoral da Comunicação e todos os que estão envolvidos em atividades da comunicação (assessores de comunicação, profissionais de veículos de inspiração católica, entre outros) e na ação evangelizadora. A modalidade de participação será presencial.

Inscreva-se aqui.

Serão ofertados três lotes de inscrições, com vagas limitadas, sujeitos à disponibilidade. O valor do primeiro lote é R$ 120,00, com possibilidade de pagamento em até 3 vezes no boleto, cartão de crédito e PIX. O valor da inscrição dá direito à participação em todas as atividades do Encontro Nacional, coffee breaks e kit do participante. O segundo lote tem o valor de R$ 130,00 e terceiro, R$ 150,00.

Encontro Nacional da Pascom: momento de aprendizagem e partilha

Proveniente de demandas de agentes de pastoral e de outros sujeitos reunidos no Mutirão Nacional de Comunicação em Belém do Pará em 2007, os Encontros Nacionais surgem a partir de 2008 com vistas a responder as solicitações relativas a formação dos agentes da Pascom, propostas no Mutirão. Estes encontros têm como objetivo principal a formação e a troca de experiências das diversas realidades da Pascom no Brasil.

Participante desde a terceira edição, o atual coordenador-geral da Pascom Brasil, Marcus Tullius, aguarda com entusiasmo mais uma edição. “Eu sempre espero com muita alegria o Encontro Nacional. Desde o primeiro que participei, aprendi muito e tive a oportunidade de fazer muitos amigos. Sou testemunha do empenho da Irmã Élide Fogolari, ex-assessora da Comissão para Comunicação, que foi mobilizando agentes em todo o país e fazendo o encontro crescer em cada edição. Os primeiros foram no subsolo do Santuário Nacional, depois o espaço se tornou pequeno para a quantidade de pasconeiros que foi chegando.”

Janaína Gonçalves, vice-coordenadora da Pascom Brasil, também destaca que o Encontro Nacional é uma oportunidade única para partilhas, reencontros, conhecimento e experiências.

“É um evento que une a comunicação como ciência e nossa ação como espiritualidade. O coração bate ainda mais forte por sabermos que voltaremos à casa da Mãe Aparecida, é desde lá que nossa caminhada se fortalece, é Ela a intercessora para nossa vida pastoral!”

O secretário-geral da Pascom, Alex Ferreira, também compartilha que este é um dos momentos mais aguardados para os pasconeiros. “Podemos trocar experiências, rever aqueles que trilham os passos da comunicação. Acredito que o encontro é a grande Romaria da Pascom, onde todos vamos a casa da Mãe e ais seus pés depositar nossa gratidão e serviço à Igreja.”

Programação e informações

A programação detalhada, com temas das conferências e convidados, será divulgada em breve. O encontro terá início na sexta-feira (12), com o credenciamento a partir de 16h, e se encerra no domingo (14) às 12h30. Neste momento, será feita a inscrição geral do evento. Para as atividades por interesse (seminários, oficinas), será enviado, posteriormente, um formulário para escolha.

A hospedagem e a alimentação são responsabilidade de cada participante. No formulário de inscrição, há uma lista com sugestões de hotéis e pousadas na cidade de Aparecida e região. Cada participante é livre para escolher outros locais para hospedagem. A Coordenação Nacional não se responsabiliza por reservas e negociações. Todo o contato, dúvidas e pagamentos deverá ser feito diretamente com o estabelecimento escolhido.

Centro de Eventos Padre Vítor Coelho de Almeida

Inaugurado em 11 de fevereiro de 2012, o Centro de Eventos Pe. Vítor Coelho de Almeida é um espaço multiuso, cuidadosamente planejado para a realização de diversos tipos de eventos, como congressos, palestras, seminários, workshops, dentre outros. Conheça o espaço.