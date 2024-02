Las 10 enfermedades tecnológicas que nos están afectando

Descubre las tecnopatías que te afectan: FOMO, Nedrinitis, entre otras más, que podrías estar padeciendo…

(es.aleteia.org).-La tecnología nos ha traído muchos bienes, pero también daños a los cuales debemos prestar atención; ya que con el paso de la misma, hemos incorporado las pantallas a nuestra rutina y eso ha traído como consecuencia enfermedades tecnológicas.

Sin embargo, la salud de las personas no tolera los excesos, tampoco los tecnológicos. Por este motivo, cada vez son más frecuentes las llamadas tecnopatías o enfermedades tecnológicas. Derivadas del uso excesivo de los dispositivos digitales. Entre ellas, destacan las siguientes patologías:

1 TENSIÓN OCULAR

Además de otros problemas oftalmológicos, la tensión ocular se manifiesta en síndromes como el enrojecimiento de los ojos, la visión borrosa y, en casos extremos, se pueden llegar a sentir náuseas.

2 TENDINITIS

Provocada por el abuso de posturas poco naturales de nuestras manos al usar el teclado, ratón, teléfono móvil o controles de los varios modelos de consolas de videojuegos existentes.

3 NEDRINITIS PALMAR:

Muy relacionada con las anteriores, esta afección es caracterizada por la inflamación y aparición de manchas rojas en las manos después de un uso muy reiterado de algunos dispositivos.

4 PÉRDIDA DE AUDICIÓN

Yurii_Yarema | Shutterstock

Se da sobre todo en aquellas personas que escuchan, de forma habitual, música con auriculares a un volumen demasiado elevado porque el tímpano debilitado debe realizar un esfuerzo extra para recibir las ondas.

5 SÍNDROME FOMO

Es la patología psicológica producida por el miedo a quedarse fuera del mundo tecnológico o de desarrollarse al mismo ritmo que la tecnología. Por ejemplo, ansiedad por no tener el último modelo de smartphone del mercado, no estar al día de alguna tendencia de la comunidad virtual o no conocer alguna campaña viral.

6 VIBRACIÓN FANTASMA

Muestra una clara dependencia del smartphone. La persona tiene la sensación continuada de que su teléfono está vibrando, aunque esto no esté ocurriendo en realidad.

7 NOMOFOBIA

Se trata de la ansiedad que puede sentir la persona cuando olvida alguno de sus dispositivos, lo pierde o se queda sin batería. A niveles extremos puede derivar en crisis de ansiedad.

8 INSOMNIO

amenic181 | Shutterstock

Provocado por utilizar dispositivos móviles a altas horas de la noche, hasta el punto de dormir con ellos. De hecho, este fenómeno se conoce como vamping y los usuarios que lo practican, generalmente adolescentes, se denominan phombies.

9 CIBERCONDRÍA

Se trata de una versión digital de la hipocondría. Es la costumbre de buscar de forma continuada enfermedades que les preocupan de forma extrema y obsesiva en la red.

10 ELECTROSENSIBILIDAD

Sentir dolor de cabeza, cansancio o dificultad para dormir al estar cerca de aparatos eléctricos, antenas de telefonía, transformadores u otras fuentes de radiación. Coloquialmente se llama también alergia al wi-fi.

Sólo en España, según un informe PISA, se considera que el 22% de los jóvenes son tecnoadictos, es decir, usuarios extremos de la tecnología. De este modo, ante el peligro de caer en enfermedades derivadas de la tecnoadicción es recomendable tomar medidas para prevenirlas.