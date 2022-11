Inscrições abertas para participação de novos membros nos Grupos de Trabalhos da Pascom Brasil

A inscrição será de 16 a 25 de novembro e os novos selecionados atuarão a partir de 2023, após seleção e contato com as respectivas coordenações de origem.

(pascombrasil.org.b).-A Pascom Brasil abriu oportunidade para participação de novos agentes em seus Grupos de Trabalho (GTs). O processo de inscrição segue até o dia 25 de novembro, mediante o preenchimento de um formulário de interesse. Após o encerramento, a equipe da coordenação fará a análise dos interessados, para selecionar cinco novos membros para cada grupo.

Os Grupos de Trabalho (GTs) um espaço de participação, comunhão e melhor desenvolvimento das atividades da Pascom Brasil, correspondendo a um dos eixos da pastoral indicados pelo Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil. Os grupos são compostos atualmente por coordenadores regionais, assessores eclesiásticos e colaboradores pasconeiros de diversas realidades do Brasil. Cada grupo de trabalho tem um coordenador que estabelece as dinâmicas de trabalhos e as reuniões periódicas que acontecem duas vezes por semestre, ou de forma extraordinária sob demanda. O trabalho é colaborativo, seja para reflexão e discernimento dos assuntos, seja para envolvimento mais direto na produção de materiais e subsídios.

Para o coordenador-geral da Pascom Brasil, Marcus Tullius, a oportunidade foi discernida com os coordenadores de grupos de trabalho como uma forma de envolver ainda mais agentes no processo de comunicação.

“Com o tempo fomos percebendo o crescimento do trabalho e a necessidade de incorporar novos colaboradores ao trabalho da coordenação nacional da Pascom. Esta é também uma forma de descobrir novas lideranças no processo pastoral e exercer uma forma sinodal de comunicação”, afirmou.

Marcus esclarece que a inscrição faz parte do processo de seleção dos novos membros e não significa a confirmação de participação. “Após o processo de inscrição, que termina em 25 de novembro, os novos selecionados serão avaliados pela equipe de coordenação, serão contactados, bem como as referências pastorais que foram indicadas e a colaboração será a partir de 2023.”

Confira o trabalho de cada eixo.

GT ESPIRITUALIDADE

O eixo da espiritualidade é o fundamento de toda ação enquanto comunicadores católicos, já que se anuncia o próprio Jesus Cristo, Palavra Eterna do Pai (cf. Jo 1, 14). Ele é fundamental para que os comunicadores não “se tornem vulneráveis diante das dificuldades que se apresentam ao longo do caminho” (DCIB, n. 253) e se entendam como participantes do Povo de Deus e não apenas organizadores dos instrumentos de comunicação da Igreja nas suas realidades.

GT FORMAÇÃO

O eixo da formação tem por objetivo a qualificação das lideranças e agentes de pastoral para que desenvolvam e executem projetos teoricamente embasados, tecnicamente atualizados e eticamente comprometidos. Um dos aspectos da formação são os cursos de comunicação na catequese, na liturgia e nas demais pastorais” (DCIB, n. 250).

GT ARTICULAÇÃO

Conforme o Diretório de Comunicação (n. 251), “a articulação se propõe a animar e envolver os agentes culturais e pastorais para que conheçam e se comprometam com ações concretas e integradas com os processos e meios de comunicação para o anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo”.

GT PRODUÇÃO

No que diz respeito à produção, é necessário destacar que este eixo está voltado para a elaboração de materiais, como: subsídios de textos impressos e digitais, áudios e vídeos, que deem sustentação ao trabalho cotidiano dos agentes da Pascom, cada vez mais desafiados perante as rápidas mudanças culturais. Essas produções podem ser suscitadas a partir de estudos, pesquisas, necessidades de grupos ou regiões, contribuindo significativamente na prática comunicacional (cf. DCIB, n. 252).