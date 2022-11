(radiopopular.com).-Néstor Artola, Profesor de Religión y Filosofía del Colegio Santamaría Ikastetxea de Portugalete, repasa los pros y los contras del uso de las redes sociales. Da respuesta a las siguientes preguntas: ¿Son buenas las redes sociales?… ¿Dónde está el problema?…¿Cuáles son los pros de las redes sociales?… ¿cuáles, los contras?

¿Son buenas las redes sociales?

Néstor comenta que hoy en día, «en prácticamente un solo clic, nuestros jóvenes y niños pueden acceder a prácticamente cualquier contenido en internet».

Argumenta que «es un contenido que podemos considerar buenos para su crecimiento y educación, pero también contenido que seguro no consideraríamos aptos para sus edades, simplemente porque todavía no tienen el nivel madurativo para comprender y asimilar cierto contenidos, como pueden ser el exceso de violencia o los contenidos altamente eróticos e incluso pornográficos».

«Es lógico que esto genere cierta alarma cuando hablamos de internet y el fácil acceso a sus contenidos. El problema suele radicar en que todos estos contenidos tienen establecidos unas edades mínimas para su consumo, que pueden ser los 18 años o los 16 años, en función del tipo de contenido del que hablemos», afirma.

Esta reflexión se ve claramente en la recomendación de edad mínima que viene acompañando a las películas, por ejemplo.

Pero… ¿Dónde está el problema?

Néstor afirma que «bajo mi punto de vista, el problema está en la permisividad de la que gozan muchos niños y niñas a la hora de consumir este tipo de contenidos. Contenidos no aptos para sus edades, por su alto nivel de violencia o sexo».

Entonces, el problema es la permisividad… ¿ocurre lo mismo en las redes sociales?

Néstor señala que «bajo mi punto de vista, sí. No solo en las redes sociales, sino como hemos comentado, el mundo de internet en general».

«Cuando hablamos sobre las redes sociales o cuando oímos hablar de ellas, es habitual que se saquen a la luz sus sombras, los problemas, los peligros… Quizá hay mucho agorero de lo negativo cuando se habla de las redes sociales. Cuando hablamos de plataformas como youtube, Facebook, twitter, Instagram, TikTok, Snapchat… es común referirse a ellas de manera despectiva o negativa».

«En general, diría que entre mucha gente los videojuegos, las redes y prácticamente todos los campos de diversión que han traído las tecnologías asociadas al smartphone y a internet se consideran malas per se. Sin embargo, los números de uso de estas redes son realmente increíbles por su magnitud. Youtube tiene más de 2 billones de usuarios activos en todo el mundo. Instagram tiene más de 1000 millones de usuarios activos. Twittter tiene 353 millones de usuarios activos en el mundo. TikTok tiene 689 millones de usuarios activos en todo el mundo. Las redes sociales tienen sus pro y sus contras», subraya.

¿Cuáles son los pros de las redes sociales?

Néstor asegura que «bajo mi punto de vista, la mayor aportación que hacen las redes sociales es la conectividad que proporcionan. El acceso a la información y la conexión con personas que pueden estar realmente lejos físicamente. Además, por así decirlo, las redes han democratizado la información porque cualquier persona se puede convertir en informador, en comunicador, en creador de contenido relevante para la gente».

«Las redes sociales son lugares virtuales donde estar, donde los jóvenes «viven», compartiendo su vida igual que tradicionalmente se hace en una cafetería. Vienen a ser nuevas «cafeterías» donde encontrarse, compartir, crear lazos, contrastar información, generar amistades, emitir juicios, opiniones… vivir».

¿Cuáles son los contras de las redes sociales?

De esto se suele hablar más. Néstor cree que los peligros que se pueden generar del mal uso de las redes sociales también están ahí. Sobreexposición, adicción, dependencia, imagen deformada de la propia realidad o la de los demás y el mundo…

«Sin embargo, todos estos peligros se materializan, no lo olvidemos, cuando hay un mal uso de las redes sociales. O bien porque no se tiene la edad suficiente para su utilización o bien porque se abusa de su uso. Por tanto, bajo mi punto de vista, debemos conocer suficientemente las redes sociales para no caer en su demonización irracional, pero tampoco en la ingenuidad del «todo vale·».

Algún mensaje para terminar

«Para terminar, creo que podemos decir que las redes sociales han venido para quedarse. Son «lugares» donde la gente convive y comparte. Por tanto, es muy importante que empecemos a manejar mapas de orientación en las redes, que las conozcamos y no demonicemos, pero que tampoco seamos ingenuos y nos dejemos llevar por el «todo vale·».

«Las redes no son malas per se. Pero hay que conocerlas y usarlas adecuadamente. Como padres es un buen criterio hacer caso de las recomendaciones de edad en cuanto al uso de las redes. Pero también debemos acompañar y estar. Nuestros jóvenes deben tener referentes en las redes que les ayuden a gestionar todo este mundo, referentes claros que, como en la vida física. les guíen en el camino marcando las balizas de lo transitable y sano», concluye Néstor.