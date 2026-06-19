Inteligencia artificial en la iglesia. Un «despegue» entre el miedo y la confianza

(nev.it/nev).-La conferencia «De los estímulos a las oraciones: IA y espiritualidad auténtica» está en curso en Roma. Tres días de reflexiones y debates, organizados por la Conferencia Europea Cristiana de Internet (ECIC), una red cristiana de personas que trabajan a través de Internet en el ministerio de la Iglesia. Unos 30 participantes, de diferentes países, se reunirán esta tarde con Lucio Adrián Ruiz , Secretario del Dicasterio de Comunicación. A esto le siguió una visita a la sede de la Oficina de Prensa del Vaticano.

Inteligencia artificial y espiritualidad

La obra comenzó ayer con una meditación de la presidenta de la ECIC, Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska . Posteriormente, el informe de Ilenya Goss , titulado «Entre algoritmos e identidad: inteligencia artificial en las fronteras de la espiritualidad». Goss, pastor, médico, filósofo y teólogo valdense, es coordinador de la Comisión de Estudios sobre los Problemas Éticos planteados por la Ciencia de las Iglesias Bautista, Metodista y Valdense.

En el centro de su análisis se encuentran tres elementos fundamentales de la experiencia humana: las relaciones, la conciencia y la búsqueda de la verdad. La IA puede ayudarnos a desarrollar mayor claridad, creatividad y habilidades de planificación, pero al mismo tiempo plantea preguntas profundas sobre cómo nos comunicamos, nos relacionamos y construimos el significado de nuestra existencia.

Según Goss, el lenguaje de enunciado requiere precisión para definir objetivos e intenciones, pero no coincide con un diálogo auténtico. La IA no puede sustituir la comunicación humana basada en la relación. El ponente ha identificado un nivel de riesgo que es principalmente cognitivo. Citando estudios inspirados en la investigación del neurocientífico Iain McGilchrist , retomados por Snežana Brumec e Ivan Platovnjak en Scientia et Fides (2025), Goss destacó cómo la IA favorece un uso prevalente del hemisferio izquierdo del cerebro, vinculado al procesamiento analítico y computacional. Esta orientación favorece la racionalidad y el control, en detrimento de las funciones del hemisferio derecho, conectadas con la intuición, las emociones y la empatía. Como resultado, la prevalencia del modelo «computacional» también puede afectar la comprensión de la espiritualidad, que en su lugar requiere la integración entre ambos hemisferios.

Otros riesgos se refieren a la transparencia, la fiabilidad, los intereses económicos, pero también el uso de la IA en la vida espiritual, como la asistencia y la atención pastoral. Para Goss, la fe se basa en una relación auténtica, mientras que una oración generada por la IA, en comparación con la oración humana, es un producto estadístico, desprovisto de experiencia vivida.

La posible evolución de la inteligencia artificial hacia formas cada vez más autónomas corre el riesgo de alterar la relación entre hombre y máquina, hasta el punto de sustituir simbólicamente el papel del creador. En este escenario, la tecnología podría llegar a impactar la comprensión misma de lo divino. Para Goss, las Iglesias están llamadas a desarrollar una lectura principalmente teológica del cambio, capaz de ir más allá de un enfoque purely ético y aceptar sus desafíos.

«Ninguna inteligencia artificial morirá en la cruz por nosotros»

Foto NEV/er, Roma, Casa La Salle, 11 de junio de 2026

Fabio Pasqualetti, profesora de comunicación en la Universidad Pontificia Salesiana, habló sobre el tema «Ninguna inteligencia artificial morirá en la cruz por nosotros». Una reflexión crítica sobre la inteligencia artificial desde una perspectiva antropológica, espiritual y comunicativa. Pasqualetti advirtió contra la » ilusión de conocimiento» generada por los sistemas de IA: herramientas que proporcionan respuestas inmediatas pero que no siempre permiten verificar el origen de la información y corren el riesgo de desalentar el camino agotador pero imprescindible de la investigación personal. «El conocimiento – observó – es una ascensión rigurosa, no un destino al que se puede llegar en helicóptero».

Pasqualetti insertó la reflexión sobre la IA en la crisis más amplia del ecosistema digital, caracterizada por la sobrecarga de información, la economía de la atención y la creciente influencia de los algoritmos.

Si las redes sociales han favorecido las » Cámaras de eco», hoy el riesgo es delegar cada vez más decisiones en sistemas de inteligencia artificial, con consecuencias para la libertad, el poder y la elaboración de perfiles. ¿Podemos realmente hablar de » «? —Preguntó Pasqualetti. En el centro de su discurso, la distinción entre simulación y realidad encarnada: las máquinas pueden imitar el lenguaje e incluso la empatía, pero ni aman ni reemplazan la experiencia humana. De ahí su afirmación: «Ninguna IA morirá jamás en una cruz por la humanidad». El desafío, afirmó, no es rechazar la tecnología, sino utilizarla con conciencia.

Para Pasqualetti, las iglesias están llamadas a invertir más en la humanidad que en las máquinas, promoviendo la educación crítica y la atención al bien común. La cuestión digital también concierne a la justicia social, la sostenibilidad y las desigualdades. En este contexto, las comunidades cristianas pueden ofrecer relaciones auténticas, diálogo y espacios de humanización.

Foto NEV/s

Ser relevantes como iglesias, entre tecnología, identidad, creatividad y dignidad humana

El pastor finlandés y YouTuber Jussi Koski, comprometido en un diálogo entre la fe, los medios digitales y las tecnologías emergentes, habló sobre el papel de las iglesias en el debate tecnológico. ¿Cómo pueden las iglesias intervenir en los debates públicos sobre las nuevas tecnologías? Partiendo de la metáfora del avión, y hablando del proyecto Heräys Koski observó que a menudo tendemos a considerar la innovación como una amenaza, esperando a que todo esté perfectamente probado antes de «subir a bordo». Sin embargo, argumentó, el cambio ya está en marcha y las iglesias están llamadas a participar en él sin demora y de manera constructiva. Koski recordó que, según algunos estudios realizados en Finlandia, las iglesias son percibidas como instituciones fiables y responsables, pero no siempre innovadoras. El desafío es, por tanto, mantener la relevancia del mensaje cristiano en una sociedad marcada por la transformación digital. «¿Cómo transmitimos las verdades de la fe y seguimos siendo relevantes hoy?» preguntó a la asamblea.

Para el orador, las iglesias deberían desarrollar una comunicación capaz de ayudar a las personas a comprender los cambios en curso y desarrollar una perspectiva crítica, y comunicar esperanza en un contexto a menudo dominado por narrativas alarmistas.

Foto NEV/s

Heräys es una cumbre sobre inteligencia artificial organizada por la Iglesia Luterana Finlandesa, en colaboración con el centro de investigación FCAI – Centro Finlandés para la Inteligencia Artificial. El evento, celebrado en el centro científico Heureka en Vantaa, exploró el impacto de la IA en la humanidad y la democracia e involucró a iglesias, universidades, medios de comunicación, empresas de tecnología e instituciones públicas, llegando a millones de personas. La credibilidad de las iglesias en estas cuestiones, observó, deriva también de la ausencia de intereses comerciales, lo que les permite ofrecer espacios de discusión relativamente imparciales y crear asociaciones, ilustrando los pros y los contras de trabajar juntos, subrayando la importancia de unirse para el bien común. Si bien reconoce los riesgos de la inteligencia artificial, Koski nos instó a evitar actitudes catastróficas. Las iglesias pueden acompañar a las personas a través del cambio, fomentar la reflexión sobre la identidad, la creatividad y la dignidad humana y ayudar a navegar en un mundo que cambia rápidamente.

Las intervenciones están previstas para mañana Holger Sievert, profesor de la Universidad Macromedia de Colonia, y de Bruno Giussani, escritor y periodista.

El debate que surge de estos dos primeros días de trabajo pone de relieve la complejidad de las cuestiones, indicando diferentes caminos, que contemplan diferentes opiniones y muchas estrategias posibles. Gestionar las transformaciones que ya están en marcha se convierte en una tarea individual y colectiva que requiere cada vez más habilidades y conocimientos compartidos, así como un fuerte arraigo ético.