Jubileo, P. Cosimo Schena: Los misioneros digitales también deben ser creíbles en la vida real

«En las redes sociales, mucha gente solitaria. La soledad es realmente la enfermedad del siglo», dice el sacerdote, muy popular en las redes sociales. Los días 28 y 29 de julio tendrá lugar el Jubileo de misioneros digitales e influencers católicos.

(www.cittanuova.it).-«Despacio, respira. El tiempo que dedicas a ti mismo no es en vano, es sagrado. Es el momento en que Dios acaricia tu alma.» Este es uno de los mensajes de Don Cosimo Schena, el sacerdote que tiene más seguidores en Instagram en Italia. Psicólogo y psicoterapeuta en formación, ha escrito 25 libros. Don Cosimo también participará en el Jubileo de misioneros digitales e influencers católicos, que tendrá lugar los días 28 y 29 de julio. «En las redes sociales estamos idealizados, así que debemos hacer que quienes nos siguen entiendan que nosotros también somos humanos, que también somos frágiles», explicó durante su discurso en la reunión mensual online del grupo de Comunicación y Sinodalidad, nacido de la inspiración de la red internacional NetOne, que incluye periodistas y comunicadores de diversos periódicos, así como académicos y estudiantes de comunicación.

Don Cosimo Schena en su parroquia. Foto del perfil de Instagram.

Don Cosimo, ¿cómo se convirtió en misionero digital?

Todo empezó por casualidad. Al mirar las iglesias vacías, no pensé que la Red traería a mi vida un encuentro tan vasto con tantas personas que realmente buscan a Dios. Miramos las iglesias vacías y pensamos que muchas personas ya no creen en Dios. En cambio, en las redes sociales encontré una confirmación muy fuerte de que hay un gran deseo de encontrarse con Dios en la vida de uno. Y esto es extraordinario. Empecé mucho por casualidad. Sin pretensiones, empecé a publicar frases del Evangelio y mis propias pequeñas reflexiones. A partir de ahí, esta red empezó a formarse y a crecer cada vez más, donde la gente me buscaba para pedirme consejo, para darme las gracias, diciéndome: «esa frase me salvó», «ese vídeo me dio la oportunidad de parar un momento y reflexionar». No había realmente un programa preciso para llegar a tanta gente. Luego la gracia de Dios lo hace todo, nos da la oportunidad de llevar nuestra palabra a todas partes, especialmente en Internet, donde tenemos la oportunidad de conocer a muchas personas en todas partes del mundo. Comparado con todas esas personas que buscan a Dios en las redes sociales, también hay muchos otros que no creen, pero que te contactan de todos modos.

¿Qué te dicen?

Dicen: «Aunque no creo en Dios, me gusta lo que dices y haces, me gusta mucho.» Y esto me hace reflexionar, porque llevo la proclamación del Evangelio. No es que haya inventado una nueva teoría o una nueva religión. Esto nos hace entender que es la comunicación la que marca la diferencia, lo que hace que el mensaje llegue de una manera más fuerte y única. Otro aspecto que llevo años experimentando en Internet es que la soledad es realmente la enfermedad de este siglo. Porque hay muchas personas solitarias que se refugian en las redes sociales para encontrar una respuesta, consuelo, incluso una risa o para pasar el tiempo. Vamos en busca de esto, porque ya no tenemos la capacidad de escucharnos a nosotros mismos. Recibo audios, correos electrónicos y mensajes muy largos, donde al final dice: «No tienes que responderme. Lo importante es que se lo conté a alguien». Esto me estremece, porque digo: ¿es posible que no podamos escucharnos? ¿No somos capaces de salir a encontrarnos y amarnos como el Señor quiere? Pero creo que con el testimonio de varias personas se marca la diferencia. Ahora somos tantos, cada uno con su propio estilo, con su propia manera de presentar el Anuncio, que llega y marca la diferencia. Lo importante no son los números, sino también llegar a un solo corazón, porque así trajimos la proclamación, la palabra correcta, la palabra hermosa, la palabra que necesitaba en ese momento una persona que estaba sola.

¿Cómo reconcilias la vida cotidiana con ser misionero digital?

Puedo reconciliarlo todo fácilmente, porque ahora no podemos separarnos de lo virtual. Lo real y lo virtual en todos, pero especialmente en los jóvenes, no pueden separarse. Intento vivir mi día como párroco en Brindisi y también tengo muchas personas que me ayudan a llegar a más gente. Pero los mensajes, los correos electrónicos, permanecen privados. Intento organizarme. Lo que siempre me hace pensar es que el Señor me da la fuerza para poder hacerlo. Puede parecer un poco sencillo, pero cuando la gracia de Dios te toca, y también toca a otros, incluso los mayores esfuerzos se vuelven pequeños.

¿Qué representa este Jubileo para ti?

Para mí representa un punto de partida donde todos nos reunimos y empezamos a hacer algo juntos para poder llevar esta proclamación de la palabra de Dios de una manera aún más fuerte y hermosa, porque cuanto más somos, más somos familia, más comunidad y más marcamos la diferencia. El jubileo será un momento precioso. Será un reconocimiento, como dijo monseñor Lucio Adrián Ruiz, secretario del Dicasterio de Comunicación, pero también nos dará la oportunidad de reconocer entre nosotros que tenemos el mismo objetivo, y es llevar a Cristo a los demás.

Don Cosimo Schena en un selfie en la Plaza de San Pedro, Roma. Foto del perfil de Instagram.

Los misioneros digitales pueden ser de todas las edades. Si alguien quisiera convertirse en uno, ¿qué consejo le darías?

Para llevar a Jesús a la Red, para traer la palabra de Dios: este es el consejo que también me doy a mí mismo: nunca envíes un mensaje de que tú mismo no vives. Hay que ser creíble, aportar un testimonio creíble, porque yo también puedo hacer el vídeo más bonito, más conmovedor y atractivo del mundo, pero si es un fin en sí mismo, puede que llegue a algún corazón, que cambie la vida de alguien, pero si yo, por mi parte, no vivo lo que digo, esto no tiene sentido.

Todos pueden ser misioneros digitales: todos los que creen en Dios. Pero también intentamos ser creíbles en la vida real, no solo en las redes sociales. En las redes sociales estás muy idealizado. Los jóvenes idealizan a los influencers o a personas que tienen un impacto muy fuerte y me pasa lo mismo. Mucha gente me idealiza, así que debemos dejar claro que nosotros también somos humanos, que también somos frágiles y que, cuando tenemos a Dios a nuestro lado, le damos la oportunidad de estar cerca de nosotros, porque siempre está a nuestro lado. Nuestra vida no será de rosas y flores, no se resolverá en todas las situaciones negativas que vivimos, pero sabemos que no estamos solos, que Él está con nosotros.