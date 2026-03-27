Mons. Ruiz: Puedes ser un verdadero misionero digital incluso con diez seguidores

Se presentaron los primeros informes finales de algunos grupos de estudio sobre los temas surgidos en la primera sesión de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos. Las conclusiones del grupo 3, que exploraron la misión en el entorno digital

(cittanuova.it).-La cultura digital es como un campo misionero emergente, «un espacio para el encuentro, el testimonio y la comunión«, en el que cada persona bautizada está llamada a proclamar la Buena Nueva, a nutrir las redes sociales y los entornos digitales con esperanza cristiana, prestando atención a la formación, la renovación y a las personas frágiles, aquellas «últimas» tan queridas a Francisco y León XIV. En el informe final del Grupo de Estudio 3 para la Iglesia Sinodal, titulado Misión en el Entorno Digital, se reiteran las palabras de Prevost: se necesitan discípulos misioneros que «lleven el don del Resucitado al mundo, que lleguen a donde haya un corazón que espere, un corazón que busque, un corazón que necesite. En los espacios digitales, busca siempre la carne sufriente de Cristo en cada hermano y hermana» (lee el Informe aquí).

El Papa León XIV saluda a los fieles al final de una misa celebrada por el cardenal Luis Antonio Tagle en la Basílica de San Pedro con motivo del Jubileo de Misioneros Digitales e Influenciadores Católicos en el Vaticano, el 29 de julio de 2025. MEDIOS DEL VATICANO DE ANSA/EE. UU.

El Grupo de Estudio 3 incluía a la coordinadora Kim Daniels (Universidad de Georgetown), el obispo Paul Tighe (Dicasterio de Educación y Cultura), el arzobispo Rino Fisichella (Dicasterio para la Evangelización), la hermana Nathalie Becquart, XMCJ (Secretaría General del Sínodo), el periodista Paolo Ruffini (Dicasterio para la Comunicación), Monseñor Lucio A. Ruiz (Dicasterio para la Comunicación), el P.Antonio Spadaro, SJ (Dicasterio de Educación y Cultura), y Joseph Borg (Universidad de Malta).

El informe se profundizará el martes 17 de marzo en Roma, como parte de la reunión Misioneros Digitales: ¿Qué Formación?, promovida por las Universidades Pontificias de la Santa Cruz, las Universidades de Letrán, las Universidades Gregoriana y Salesiana. Durante la reunión, que tendrá lugar en el Aula Magna de Juan Pablo II del PUSC, en la Piazza Sant’Apollinare 49, se discutirá la formación pastoral, espiritual, humana e intelectual necesaria de los misioneros digitales. La reunión será presentada por el Secretario del Dicasterio de Comunicación, Monseñor Ruiz, quien ilustró los puntos principales del informe durante una reunión del grupo de Comunicación y Sinodalidad promovida por la red internacional NetOne, que incluye profesionales de diferentes campos y procedencias.

Ruiz recalcó que el camino acaba de comenzar. Como dijo León XIV, «debemos entender cómo utilizar las plataformas digitales para evangelizar, formar comunidades y desafiar a los falsos dioses del consumismo, el poder y la autosuficiencia«. Con la revolución digital estamos en el centro de un cambio épico: por tanto, es importante entender, en una confrontación sinodal, cómo llevar a cabo la misión en este nuevo espacio cultural. Tras debatir con personas de todo el mundo, el grupo de trabajo elaboró propuestas operativas para la Santa Sede, como la «creación de una oficina, departamento o comisión responsable de acompañar la misión en el entorno digital: una comisión pontificia para la cultura digital y las nuevas tecnologías, por ejemplo, podría supervisar cuestiones teológicas, pastorales y canónicas emergentes; preparar documentos, directrices y vademecum; definir estrategias de formación para diferentes niveles (obispos, sacerdotes, religiosos, laicos); y apoyar a las Conferencias Episcopales en la integración de la misión digital en sus planes pastorales». También se presentaron propuestas a nivel de la Conferencia Episcopal, por ejemplo para promover el trabajo pastoral en entornos digitales y, a nivel diocesano, para promover la formación y el acompañamiento espiritual, pero también para «animar a los ministros digitales a caminar en comunión con el obispo y la Iglesia local».

Alberto Ravagnani, foto de su perfil de Facebook

En el diálogo seguido con periodistas y comunicadores, monseñor Ruiz también respondió a una pregunta sobre el padre Alberto Ravagnani, uno de los influencers católicos italianos más conocidos, que anunció hace unas semanas que quería dejar el sacerdocio. Su fuerte presencia en las redes sociales amplificó el impacto de la decisión, causando también dolor entre quienes le siguieron, y no dejó de generar controversia por la exposición de muchos sacerdotes en Internet.

Ser sacerdote, explicó Ravagnani, «significa cosas precisas: ante todo, el celibato. De hecho, no podía respetarle mucho. Con el tiempo, dejé de fingir.» También apoyan su renuncia las altas expectativas que existen hacia los sacerdotes, «que a veces son inhumanos. Como si fuéramos seres especiales, ángeles descendieron del cielo, dedicados a lo sagrado, programados para ser buenos. Pero, francamente – Ravagnani había concluido – me parecía una hipocresía que ya no era sostenible».

La elección de Ravagnani, comentó monseñor Ruiz, le une con muchos otros sacerdotes «que, desde el inicio de la historia de la Iglesia, por diversas razones han abandonado el sacerdocio». Ravagnani, continuó Ruiz, aclaró que se marchó porque no está de acuerdo con el celibato de la Iglesia. Su explicación fue importante, porque su crisis no dependía de la exposición mediática ni de su papel en las redes digitales, aunque la decisión aún tuvo impacto en las redes sociales en las que estuvo presente. Si analizamos los últimos rollos del exsacerdote, vemos cómo ha «hablado mucho sobre este tema. Para mí fue un dolor muy grande, le quiero mucho e intenté acompañarle en lo que estaba viviendo. Sin embargo, si la cuestión es la del celibato y su adhesión a las normas de la Iglesia latina, el problema es otro.»

el Papa León XIV; Foto ANSA/RICCARDO ANTIMIANI.

Ampliando el tema, Ruiz identificó dos puntos importantes que caracterizan hoy a los jóvenes que usan las redes sociales. Por un lado, está la gran exposición en el espacio digital, por otro, lo que algunos estudiosos llaman su «hiperafectividad«. Ruiz da el ejemplo de cuando se difundió el rumor de que León XIV estaba enfermo. Alguien, explica, difundió una foto del papa en el hospital y la información se difundió por todo el mundo, con millones de personas rezando por el pontífice, pero nadie verificó si era cierto o no. Era una noticia falsa, el papa estaba bien, pero el episodio mostró el tipo de entorno en el que los jóvenes interactúan, y no solo con misioneros digitales.

Por ello, se vuelve importante entender su cultura e intentar formarla, acompañarla. Los misioneros digitales, subrayó el secretario del Dicasterio de Comunicación, no son «solo aquellos que tienen 100.000 seguidores. Hay jóvenes que tienen 100, pero son supermisioneros porque ayudan a sus compañeros. Esto me da un enorme placer, porque esos chicos, por esas 100 personas, predican, les ayudan…». Si pensamos que los misioneros digitales son solo los grandes personajes seguidos por millones de personas, Ruiz reiteró: «estamos equivocados, porque la red está habitada por quienes tienen 10, mil, 100 mil seguidores, y todos tienen las mismas dificultades. Debemos entender su cultura y ir y abrazarlos. La Iglesia debe decirles: «Estáis en casa. Créeme, te acompañamos y te ayudamos.» Debe compartir su cultura y transmitir sus valores, pero desde su realidad.»