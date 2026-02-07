La cultura digital: una nueva frontera para la misión ignaciana con jóvenes adultos

(jesuits.global/es/).-Cuando Monseñor Lucio Ruiz, Secretario del Dicasterio de Comunicación en la Santa Sede, se dirigió a jesuitas y colaboradores laicos el 3 de diciembre –fiesta de San Francisco Javier– lanzó un desafío que resuena profundamente con la reunión MAGIS Think In que tuvo lugar los primeros días de enero en la Curia General de Roma. Así como Javier cruzó océanos para ir donde la gente que necesitaba el mensaje estaba, los misioneros de hoy deben aprender a navegar un tipo de territorio diferente: el espacio digital donde millones de jóvenes viven, buscan y dan sentido a sus vidas.

Si te perdiste el discurso de Monseñor Lucio, puedes ver la grabación aquí.

“Evangelizar no consiste solo en utilizar bien las herramientas digitales o mejorar los métodos pastorales”, insistió Mons. Lucio durante el seminario web. “Es permitir que la Palabra habite en la cultura de nuestro tiempo.”

Algunos participantes en el seminario online comparten sus experiencias con nosotros:

De la apariencia a la presencia

Para Guilherme Freitas, coordinador de comunicación de la Rede Inaciana de Juventude – MAGIS Brasil (Red Juvenil Ignaciana) el seminario web fue todo un reto. “Me impactó profundamente la insistencia de que la misión digital no se sostiene por la lógica de métricas y algoritmos, sino por la lógica del encuentro”, reflexiona. “La encarnación es presencia, cercanía, escuchar, ser comprendido y acompañar a personas reales en sus verdaderas preguntas.”

Esta perspectiva está transformando su obra: “Siento la llamada de comunicarme menos como ‘apariencia’ y más como hospitalidad, de crear procesos que prioricen la escucha y el acompañamiento, y de ayudar a los jóvenes a pasar del ‘puesto’ al ‘ven y ver’.”

Juan Carlos Manso, director de SJDigital en España y participante en la reunión de Roma, lo expresa directamente: “Cuando Mons. Lucio habló de la Encarnación, sentí que había dado en el blanco. Jesús no estaba ‘con’ nosotros desde fuera – se convirtió en uno de nosotros. Y quizás el gran paso en el ámbito digital sea precisamente este: dejar de usar internet solo para decir lo que hacemos, y empezar a verlo como un lugar donde estamos.”

Eric Clayton, subdirector de comunicaciones en la Conferencia Jesuita de Canadá y Estados Unidos y miembro del Jesuit Media Lab, encontró en las palabras de Mons. Lucio una profunda afirmación. “¡Qué energizante recordar una vez más que Cristo habita aquí entre el Pueblo de Dios, incluso cuando el Pueblo de Dios está fragmentado a través del espacio digital!”, reflexiona. “Estamos llamados a buscar a Cristo, que necesariamente camina entre nosotros, que está verdaderamente presente donde se reúnen dos o tres – ya sea en una capilla o en una sala de chat.”

Desafíos sobre el terreno

Sin embargo, la misión digital no está exenta de obstáculos. El padre Peter Banda, SJ, delegado juvenil de la Provincia jesuita de África Meridional, trabaja con jóvenes que enfrentan duras realidades. “El reto es que muchos de nuestros jóvenes, especialmente los más débiles y vulnerables, no disponen de los recursos que les permitirían beneficiarse de nuevas formas digitales de evangelización”, señala. “Los datos son caros y la conectividad es inestable.”

Aun así, el P. Banda ve el seminario web como una confirmación de su vocación: “En la era digital de la inteligencia artificial, debemos entender el contenido ‘rápido y furioso’ que se produce cada día. Parte de este contenido es degradante y puede dañar la salud mental de los jóvenes. Mi misión es asegurar que los jóvenes se guíen por contenidos que fomenten valores morales y promuevan la dignidad humana.”

Construir puentes, no solo plataformas

Mientras los coordinadores de las pastoral con jóvenes adultos de las seis Conferencias de la Compañía se reunían en Roma, la cuestión de la cultura digital ocupaba el centro de atención. ¿Cómo puede la espiritualidad ignaciana –basada en el encuentro personal y el acompañamiento– encontrar una expresión auténtica en los espacios digitales?

Neoma Jencyroy y Shelton Raj, del equipo de Magis Digital Home en Asia Meridional y participantes en la reunión de Roma, ven el espacio digital como fundamentalmente relacional. “Lo que más me impactó en la charla de Monseñor Lucio fue su insistencia en que no estamos creando contenido para una audiencia, sino tendiendo puentes con personas reales que están buscando”, reflexionan. “El mundo digital no es un sustituto de la conexión humana – es una invitación a ella.”

La cultura digital es, en última instancia, el contexto en el que se desarrolla toda misión con los jóvenes adultos hoy en día. No es un complemento opcional, sino el aire que respiran las nuevas generaciones. Aprender a habitarla con autenticidad ignaciana es uno de los grandes retos que los participantes en la reunión romana llevarán consigo al regresar a sus respectivas regiones.