La hermana ‘influencer’ que evangeliza en redes: «Siempre están buscando, tienen muchas preguntas»

La salesiana Clara Medina, con 9.000 seguidores en Instagram, explica su labor como ‘misionera digital’ en la Jornada de la Vida Consagrada

(cope.es).-En España, hay más de 30.000 personas dedicadas a la vida consagrada, según datos de la Conferencia Episcopal Española, y la gran mayoría, un 75%, son mujeres. Aunque la tendencia ha descendido en los últimos años, la presencia de las comunidades religiosas es cada vez más activa, especialmente en el entorno digital. Un ejemplo es la hermana Clara Medina, de la comunidad de salesianas misioneras, que cuenta con 9.000 seguidores en Instagram.

Misioneros digitales

La hermana Clara se define a sí misma y a quienes evangelizan en la red como «misioneros digitales». Su incursión en las redes sociales comenzó hace unos siete años, antes de la pandemia, por un «fuerte llamado» a cumplir el mandato de Jesús: «vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio». Según explica, hoy ese mandato puede ser literal, porque «en el mundo digital, en las redes, es posible conectar con personas de muchos lugares distintos en cualquier momento».

Desde la sencillez, comparte su «propio camino de vida», la «alegría de sentirse amada y habitada por Dios» y cómo es posible vivir en comunidad en el mundo actual. Su contenido está especialmente dedicado a los más jóvenes, «que siempre están en búsquedas, que tienen preguntas, que tienen sed». Esta labor no es una iniciativa personal, sino una «decisión comunitaria» respaldada por su congregación desde el primer momento.

Una lección de cada día

Con 15 años de vida consagrada, la hermana Clara explica que su vocación primera es el amor. «Yo intuí que viviendo en comunidad, entregando mi vida a Dios, quien me ha creado y da sentido a todo lo que soy, este amor se podía hacer vida», afirma. Es una convicción que refrenda asegurando que «hoy lo volvería a elegir». Para ella, la vida consagrada es una elección diaria: «Me siento llamada a eso cada día de mi vida, porque es una lección cada día».

La reconstrucción tras la DANA

La religiosa valenciana también recuerda la labor realizada durante la época de la DANA, cuando salió a la calle con otras hermanas para ayudar en los barrios más afectados. Subraya que la ayuda sigue siendo necesaria, ya que la reconstrucción es un proceso lento. «El caos es largo, porque detrás de todo lo que sucedió hay una reconstrucción que es mucho más lenta, tanto física como interna», advierte sobre el duelo personal y familiar que aún persiste.