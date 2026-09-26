La Delegación de Evangelización Digital organiza el Encuentro de Evangelizadores Digitales

La Delegación de Evangelización Digital de la Diócesis de Huelva lanza una llamada directa a misioneros digitales, administradores de plataformas y desarrolladores.

(diocesisdehuelva.es).-El domingo 27 de septiembre, en el Colegio Diocesano de Huelva, de 10:30 a 13:30 h, se celebrará el primer Encuentro de Evangelizadores Digitales del curso 2026-2027. La cita reunirá por primera vez a los tres perfiles que sostienen la misión digital diocesana.

Un encuentro para tres perfiles clave

El cartel del evento identifica con claridad a quiénes va dirigido este primer encuentro: misioneros que evangelizan en redes y plataformas, administradores que gestionan contenidos y canales de grupos, hermandades y asociaciones, y desarrolladores que dan soporte técnico a las apps y webs diocesanas. Este año, además, el encuentro coincide con la apertura oficial del curso pastoral, marcando un antes y un después en la forma de organizar el trabajo digital de la diócesis.

– Misioneros digitales: evangelización activa en redes y plataformas.

– Administradores de plataformas: gestión de contenidos y canales de hermandades y asociaciones.

– Desarrolladores: mantenimiento técnico de apps y webs diocesanas.

Por qué anticiparse y no dejarlo para última hora

Inscribirse con antelación permite a la organización preparar mejor los espacios y materiales de esta primera jornada de formación conjunta, en la que se compartirán las líneas de trabajo del nuevo curso: contenido audiovisual, acompañamiento espiritual digital y nuevas herramientas tecnológicas al servicio de la misión. Además, es una oportunidad única para conocer en persona a otros compañeros de misión con quienes normalmente solo se coincide a través de pantallas.

El lema que acompaña la convocatoria resume bien el espíritu del encuentro: «Llevar a Cristo a las redes, a las pantallas y a los corazones». Se trata de una invitación a vivir la tecnología no como un fin, sino como un puente hacia el encuentro con Cristo y con la comunidad.

Cómo apuntarse

La inscripción está abierta y se realiza de forma sencilla a través de la web oficial de Evangelización Digital de la Diócesis de Huelva.

– Fecha: domingo 27 de septiembre de 2026.

– Horario: 10:30 a 13:30 h.

– Lugar: Colegio Diocesano, Huelva.

– Inscripción: https://evangelizaciondigitalhuelva.org/eventos

No dejes pasar la oportunidad de formar parte de este primer paso conjunto del equipo digital diocesano: anticípate, inscríbete y sé parte del cambio que ya está transformando la evangelización en Huelva.