Organizada por la CYBC, la emisora pública de radio y televisión de Chipre, esta semana se lleva a cabo en Larnaca la News Assembly de la Unión Europea de Radiodifusión (EBU). También participa Radio Vaticana, miembro fundador de la EBU, que lidera el Radio and Audio News Group.

(vaticannews.va).-El reto de la inteligencia artificial en las redacciones, el intercambio de contenidos entre los medios de servicio público y el desafío que representa YouTube para la producción de noticias. Estos son algunos de los temas de la 21.ª edición de la News Assembly de la EBU (Unión Europea de Radiodifusión), que se llevará a cabo en Larnaca, Chipre, los días 19 y 20 de noviembre, con el objetivo de definir las prioridades del sector de noticias para el próximo año. Este evento representa un momento clave para orientar el rumbo futuro de la EBU en materia de noticias. Al mismo tiempo, la reunión sirve como espacio de intercambio y networking para directores de medios, jefes de redacción y, en particular, jefes de la sección internacional, llamados a compartir estrategias para mejorar la cobertura periodística y responder a un público en constante cambio.

El programa de la Cumbre de Medios Europeos

La primera jornada comenzará con el debate sobre la adopción de las nuevas Reglas de Intercambio de Noticias de Eurovisión y con la elección de un miembro del Comité de Noticias para cubrir un puesto vacante. También el jueves participará como orador principal Pedro Pina, vicepresidente de YouTube para Europa, Medio Oriente y África. La segunda jornada se centrará en una sesión especial dedicada a los resultados del Informe de Noticias de la EBU de 2026, con un enfoque en cómo el servicio público puede seguir llegando a todos los segmentos de audiencia en un contexto fuertemente polarizado. También se abordarán los cambios que la irrupción de la IA ha traído al trabajo en las salas de redacción.

Reunión del Radio and Audio News Group

Con motivo de la Asamblea de Noticias, también se llevará a cabo en Larnaca la reunión del Grupo de Noticias de Radio y Audio (RANG), presidida —en nombre de Radio Vaticana— por Alessandro Gisotti, subdirector de los medios de comunicación del Vaticano. El RANG define las prioridades de la EBU en el apoyo a los servicios de información radiofónica de los miembros de la organización. Promueve el intercambio de estrategias y buenas prácticas en la producción de noticieros radiofónicos y contenidos de audio, como los podcasts, para ayudar a las radios europeas a llegar a su público. El RANG también se compromete a promover la misión de servicio público en un contexto mediático y tecnológico en constante y rápida evolución.