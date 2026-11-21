El Papa León XIV advirtió en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, en Chiclayo, sobre las corrientes del transhumanismo y el posthumanismo que prometen superar mediante la tecnología las enfermedades, el envejecimiento e incluso la muerte, y recordó que la fragilidad y los límites forman parte de la grandeza humana y nos abren a la solidaridad y a la trascendencia.

(vaticannews.va).-León XIV se reunió con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, en Chiclayo, donde destacó la misión de la educación superior católica como espacio de búsqueda de la verdad, formación integral y servicio a la sociedad. En su discurso, expresó su gratitud por los años compartidos en la misión al servicio del pueblo peruano y recordó que su experiencia como Gran Canciller de esta institución le permitió comprender que «la autoridad es servicio, que el gobierno es escucha y que la educación es un noble acto de esperanza».

Tomando como referencia el legado de santo Toribio de Mogrovejo, patrono de la Universidad, el Pontífice invitó a profesores y estudiantes a hacer de la investigación y la formación académica instrumentos de justicia, caridad y promoción de la dignidad humana. Subrayó que la universidad católica debe favorecer el diálogo entre fe y razón, religión y ciencia, procurando que el conocimiento no esté sometido únicamente a los intereses del mercado o a criterios de eficiencia, sino orientado al bien común y al desarrollo integral de la persona.

Asimismo, advirtió sobre los riesgos de una tecnología desvinculada de la ética y de la dignidad humana, e invitó a desarrollar un pensamiento crítico frente al paradigma tecnocrático, el transhumanismo y las promesas de una supuesta perfección humana mediante la ciencia y la biotecnología. En este sentido, afirmó que el límite y la fragilidad no constituyen defectos, sino condiciones que abren al ser humano a la solidaridad, al reconocimiento del otro y a la trascendencia. También recordó el compromiso de santo Toribio en la defensa de los pueblos originarios y exhortó a las universidades a poner la innovación científica al servicio de la reducción de las desigualdades y de la inclusión de los más pobres.

“Precisamente porque el progreso en las ciencias es un óptimo fruto de la inteligencia humana, no se confunde con un privilegio para millonarios que pretenden la inmortalidad, mientras que pueblos enteros sufren miseria y opresión. Se nos vende, así, la ilusión de seres humanos optimizados por la cibernética y la biotecnología. Frente a este espejismo, la antropología cristiana recuerda que el límite no es un defecto de fábrica, sino la condición de la grandeza humana.”

El Papa en la universidad Santo Toribio de Mogrovejo (VATICAN MEDIA)

Finalmente, León XIV exhortó a los jóvenes a aprovechar las oportunidades de su tiempo a la luz de la fe, encontrando en la relación con Dios, la oración y el estudio la esperanza y la fortaleza necesarias para afrontar las dificultades y transformar sus vidas en acciones concretas.

“Tanto la oración como el estudio transforman nuestra mente hasta cambiar la vida. Entonces, la verdad se hace elección, y ya sea la oración como el estudio, pasan de la reflexión a la acción: ambos se convierten en una tarea que busca y encuentra alegría en cualquier fase de la vida.”

A los docentes y autoridades académicas les pidió ser testigos coherentes de la verdad, la libertad y la justicia, convirtiendo sus competencias científicas en obras de caridad intelectual y compromiso social, especialmente en favor de los más necesitados y del cuidado de la creación. El Papa destacó el sacrificio como una forma de ofrecer la propia vida a Dios y encontrar sentido en las dificultades.

“Queridos profesores y autoridades académicas: descubran, con estupor y pasión, que su trabajo es una alta expresión de caridad intelectual. Mientras acompañan a estos jóvenes en sus clases y en sus investigaciones, denle a cada uno un testimonio coherente de vida: sean pensadores libres, para quienes la verdad antecede a la opinión, y la justicia, al interés. Junto con los estudiantes, busquen la sabiduría con tenacidad, para poder regalarla en sus ambientes de vida, entre sus colegas y a la sociedad peruana.”

Concluyó encomendando la misión educativa de la Universidad a la intercesión de la Virgen María, Sedes Sapientiae, e invitando a toda la comunidad universitaria a continuar su labor con valentía, esperanza y fe.